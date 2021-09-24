https://uz.sputniknews.ru/20210924/v-ferganskoy-oblasti-otkrylsya-detskiy-sad-20639054.html

В Ферганской области открылся детский сад

В Ферганской области открылся детский сад

Строительство дошкольного учреждения профинансировал Таджикистан. 24.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-24T14:48+0500

2021-09-24T14:48+0500

2021-09-24T14:48+0500

общество

ферганская область

узбекистан

таджикистан

дошкольное образование

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ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Торжественная церемония открытия нового дошкольного образовательного учреждения пройдет 24 сентября. Ожидается, что в торжестве примет участие делегация Таджикистана, возглавит которую министр образования и науки республики Мухаммадюсуф Имомзода.Как сообщает корреспондент Sputnik, строительство нового детского сада на 200 мест в махалле "Уч арык" Риштанского района Ферганской области стоимостью 420 тысяч долларов США, профинансировано Республикой Таджикистан. Договоренность об этом была достигнута в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёва в Душанбе в марте 2018 года.На сегодняшний день в Риштанском районе действует 166 дошкольных образовательных учреждений, из них 62 государственных и 104 негосударственных детских сада. Среди негосударственных учреждений 95 являются семейными, 6 – государственно-частными партнерствами и 3 - частными. В государственные садики ходят 10 090 воспитанников, в негосударственные - 3 295 человек. Уровень охвата дошкольными учреждениями на данный момент составляет 81,5 процента.

https://uz.sputniknews.ru/20210811/v-buxare-oxvat-doshkolnym-obrazovaniem-dostig-pochti-100-protsentov-20044025.html

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ферганская область, узбекистан, таджикистан, дошкольное образование