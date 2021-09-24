Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210924/v-ferganskoy-oblasti-otkrylsya-detskiy-sad-20639054.html
В Ферганской области открылся детский сад
В Ферганской области открылся детский сад
Строительство дошкольного учреждения профинансировал Таджикистан. 24.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-24T14:48+0500
2021-09-24T14:48+0500
общество
ферганская область
узбекистан
таджикистан
дошкольное образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/18/20637452_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_622dc7026b7de9e6b0d40923fc6a2d4a.jpg
ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Торжественная церемония открытия нового дошкольного образовательного учреждения пройдет 24 сентября. Ожидается, что в торжестве примет участие делегация Таджикистана, возглавит которую министр образования и науки республики Мухаммадюсуф Имомзода.Как сообщает корреспондент Sputnik, строительство нового детского сада на 200 мест в махалле "Уч арык" Риштанского района Ферганской области стоимостью 420 тысяч долларов США, профинансировано Республикой Таджикистан. Договоренность об этом была достигнута в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёва в Душанбе в марте 2018 года.На сегодняшний день в Риштанском районе действует 166 дошкольных образовательных учреждений, из них 62 государственных и 104 негосударственных детских сада. Среди негосударственных учреждений 95 являются семейными, 6 – государственно-частными партнерствами и 3 - частными. В государственные садики ходят 10 090 воспитанников, в негосударственные - 3 295 человек. Уровень охвата дошкольными учреждениями на данный момент составляет 81,5 процента.
https://uz.sputniknews.ru/20210811/v-buxare-oxvat-doshkolnym-obrazovaniem-dostig-pochti-100-protsentov-20044025.html
ферганская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/18/20637452_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_2798431bd7f82ccc1402a8236b3497b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ферганская область, узбекистан, таджикистан, дошкольное образование

В Ферганской области открылся детский сад

14:48 24.09.2021
680
© Sputnik / Дильшода РахматоваЦеремония открытия детского сада в Риштанском районе Ферганской области
Церемония открытия детского сада в Риштанском районе Ферганской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Строительство дошкольного учреждения профинансировал Таджикистан.
ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Торжественная церемония открытия нового дошкольного образовательного учреждения пройдет 24 сентября. Ожидается, что в торжестве примет участие делегация Таджикистана, возглавит которую министр образования и науки республики Мухаммадюсуф Имомзода.
Как сообщает корреспондент Sputnik, строительство нового детского сада на 200 мест в махалле "Уч арык" Риштанского района Ферганской области стоимостью 420 тысяч долларов США, профинансировано Республикой Таджикистан. Договоренность об этом была достигнута в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёва в Душанбе в марте 2018 года.
© Sputnik / Дильшода РахматоваЦеремония открытия детского сада в Риштанском районе Ферганской области
Церемония открытия детского сада в Риштанском районе Ферганской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2021
Церемония открытия детского сада в Риштанском районе Ферганской области
© Sputnik / Дильшода Рахматова
На сегодняшний день в Риштанском районе действует 166 дошкольных образовательных учреждений, из них 62 государственных и 104 негосударственных детских сада. Среди негосударственных учреждений 95 являются семейными, 6 – государственно-частными партнерствами и 3 - частными. В государственные садики ходят 10 090 воспитанников, в негосударственные - 3 295 человек. Уровень охвата дошкольными учреждениями на данный момент составляет 81,5 процента.
Модульный детский сад - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2021
Общество
В Бухаре охват дошкольным образованием достиг почти 100 процентов
11 августа, 19:47
996
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:41Узбекистан привлечет иностранные инвестиции в размере $41,4 млрд
14:48В Ферганской области открылся детский сад
14:44В Наманганской области вырастили огромную тыкву — фото
13:51Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Ислама Каримова в Самарканде
13:09Японский дипломат назвал последнюю сверхдержаву в истории
12:57Французская компания начнет управлять системой теплоснабжения Ташкента
12:56В ШОС ответили на вопрос о признании "Талибана"*
12:25"Газпром" не хочет спасать Европу от холода бесплатно
11:59Минздрав России получил документы на регистрацию вакцины для подростков
11:21Зеленский обвинил Россию в своих преступлениях
11:03Алишер Усманов вошел в топ-3 российского рейтинга Forbes
10:48ШОС не превратится в военный блок против AUKUS — спецпредставитель президента РФ
10:33Речи о принятии Афганистана в ШОС не идет — спецпредставитель президента РФ
10:33Минвуз обнародовал результаты вступительных экзаменов в лицеи
09:59Распределять льготы между гражданами будет электронная платформа
09:30Новый закон о миграции вступит в силу в 2024 году — МВД России
08:55Военные стран СНГ и Азии показали мастерство на учениях ШОС — видео
08:30Внешний долг Узбекистана за I полугодие вырос на 6%, до $35,9 млрд — ЦБ
ВчераСкандал в ФК "Сурхан": избиение или драка – версии сторон конфликта и реакция АФУ
ВчераНедалеко от Афганистана: российские снайперы выпускают "бронебойного монстра"