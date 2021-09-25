https://uz.sputniknews.ru/20210925/lyuk-besson-priedet-v-tashkent-na-otkrytie-kinofestivalya-20645064.html

Люк Бессон приедет в Ташкент на открытие кинофестиваля

Люк Бессон приедет в Ташкент на открытие кинофестиваля

Легенда мирового кино и создатель кинокорпорации "EuropaCorp" Люк Бессон станет почетным гостем на торжественном открытии XIII Международного кинофестиваля в... 25.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-25T11:49+0500

2021-09-25T11:49+0500

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культура

узбекистан

кинематограф

ташкентский кинофестиваль

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ТАШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Французский кинорежиссер, сценарист, продюсер и писатель Люк Бессон посетит Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути". Он станет почетным гостем масштабного кинофорума. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе Агентства кинематографии. Ожидается, что легенда мирового кино, создатель кинокорпорации "EuropaCorp" примет участие и в других мероприятиях в рамках кинофестиваля.Церемония открытия XIII Международного кинофестиваля состоится 28 сентября в обновленном Дворце кино.Ранее мы сообщали, что в числе гостей возрожденного кинофестиваля будут и российские кинодеятели – Никита Михалков и Тимур Бекмамбетов. Среди приглашенных российских гостей также Елена Борисова, Валдис Пельш, Артем Михалков, Павел Прилучный, Алексей Чадов, Ирина Пегова.Кинозвезды проведут мастер-классы и творческие встречи с молодыми кинематографистами Узбекистана, а также примут участие в "Днях российского кино" в Самарканде и Бухаре.

https://uz.sputniknews.ru/20210921/v-dni-mejdunarodnogo-festivalya-v-uzbekistane-otkroyutsya-shest-kinoteatrov-20580804.html

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узбекистан, кинематограф, ташкентский кинофестиваль