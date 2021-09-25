Люк Бессон приедет в Ташкент на открытие кинофестиваля

ТАШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Французский кинорежиссер, сценарист, продюсер и писатель Люк Бессон посетит Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути". Он станет почетным гостем масштабного кинофорума. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе Агентства кинематографии. Ожидается, что легенда мирового кино, создатель кинокорпорации "EuropaCorp" примет участие и в других мероприятиях в рамках кинофестиваля.Церемония открытия XIII Международного кинофестиваля состоится 28 сентября в обновленном Дворце кино.Ранее мы сообщали, что в числе гостей возрожденного кинофестиваля будут и российские кинодеятели – Никита Михалков и Тимур Бекмамбетов. Среди приглашенных российских гостей также Елена Борисова, Валдис Пельш, Артем Михалков, Павел Прилучный, Алексей Чадов, Ирина Пегова.Кинозвезды проведут мастер-классы и творческие встречи с молодыми кинематографистами Узбекистана, а также примут участие в "Днях российского кино" в Самарканде и Бухаре.
Легенда мирового кино и создатель кинокорпорации "EuropaCorp" Люк Бессон станет почетным гостем на торжественном открытии XIII Международного кинофестиваля в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Французский кинорежиссер, сценарист, продюсер и писатель Люк Бессон посетит Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути". Он станет почетным гостем масштабного кинофорума. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе Агентства кинематографии.
Ожидается, что легенда мирового кино, создатель кинокорпорации "EuropaCorp" примет участие и в других мероприятиях в рамках кинофестиваля.
Для справки:
Люк Бессон знаменит своими всемирно известными картинами, в числе которых "Никита", Леон", "Пятый Элемент", "Перевозчик", "Валериан и город тысячи планет" и многие другие.
Церемония открытия XIII Международного кинофестиваля состоится 28 сентября в обновленном Дворце кино.