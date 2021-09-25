Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20210925/moskva-i-pekin-predosteregayut-indiyu-ona-budet-lishney-20646554.html
Москва и Пекин предостерегают Индию: она будет лишней
Москва и Пекин предостерегают Индию: она будет лишней
В годы холодной войны Индия всегда выступала как третья сила (став ядром Движения неприсоединения). Да и отношения Дели с Москвой в те годы были куда ближе и... 25.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-25T14:19+0500
2021-09-25T14:20+0500
россия
индия
китай
москва
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1f/19895415_0:99:3071:1826_1920x0_80_0_0_d4eee4d03812b916d73e4e7c0a4b7e9b.jpg
Центр мировой геополитики окончательно сместился в Индо-Тихоокеанский регион — события последних дней демонстрируют это с максимальной ясностью. Вчера в Вашингтоне прошел первый очный саммит QUAD — четырехстороннего стратегического диалога по проблемам безопасности, объединяющего США, Индию, Австралию и Японию. А в реальности "это прообраз азиатского аналога НАТО, нового военно-политического блока с выраженным проамериканским характером, &lt;...&gt; Вашингтон будет пытаться втянуть в эту организацию и другие страны, главным образом для проведения антикитайской и антироссийской политики".Столь жесткую характеристику дал на днях QUAD секретарь Совбеза России Николай Патрушев — а он не гонится за хлесткими формулировками. Хотя организация создана почти полтора десятилетия назад, до весны этого года консультации в ней проходили на экспертном и министерском уровне. И только весной этого года прошел первый саммит руководителей четырех государств — но в онлайн-формате. И вот сейчас, воспользовавшись участием иностранных лидеров в заседаниях Генассамблеи ООН, Джо Байден собрал их в Вашингтоне.Вместе с тремя премьерами — Скоттом Моррисоном (Австралия), Нарендрой Моди (Индия) и Есихидэ Сугой (Япония) — Байден займется "поиском путей содействия свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону". Выступая в ООН, американский президент говорил о том, что "мы повысили уровень четырехстороннего диалога по безопасности между Австралией, Индией, Японией и Соединенными Штатами, чтобы приступить к решению самых разных проблем — от санитарно-эпидемиологической безопасности и изменений климата до новейших технологий". Но никто не верит Байдену, все понимают, что QUAD нужен американцам для борьбы не с глобальным потеплением, а с Китаем. И Россией — которая является и тихоокеанской державой, и союзником Китая в деле перестройки миропорядка.Ну а то, что встреча в верхах "четверки" проходит буквально через несколько дней после объявления о создании американо-британо-австралийского AUKUS, не скрывающего свою "оборонную" направленность, и вовсе лишает QUAD возможности маскироваться под белого и пушистого. К тому же словоохотливые австралийцы не скрывают сути происходящего. Как заявил премьер Моррисон, AUKUS "многое добавляет к партнерству четырех стран QUAD, он для этого и предназначен. Австралия поддерживает партнерские отношения со многими государствами, и мы считаем, что четырехстороннее QUAD и трехстороннее партнерство AUKUS полностью дополняют друг друга".Дополняют, да — при этом Моррисон, естественно, отрицает антикитайскую направленность обоих форматов. И отмечает, что австралийская программа военного переоснащения и создания атомного подводного флота (та самая, о которой и было объявлено при создании AUKUS) вызвала "большой интерес у партнеров в Индии".В этом-то и состоит сейчас главный вопрос: насколько Индия готова и дальше сближаться с англосаксами? Потому что в дополняющих друг друга "тройке" и "четверке" не семь стран, а пять: США, Великобритания, Австралия, Япония и Индия. И только последняя не является ни частью англосаксонского мира, ни зависимым от него государством (как Япония). Индия — полноценно суверенная держава, одна из важнейших стран мира. Более того, в годы холодной войны Индия всегда выступала как третья сила (став ядром Движения неприсоединения). Да и отношения Дели с Москвой в те годы были куда ближе и доверительнее, чем с Вашингтоном.Двухполярного мира давно уже нет — но и мир по-американски не состоялся. И в строительстве нового миропорядка Индия играет очень важную роль, причем тут ее стратегические интересы, представление о глобальной архитектуре во многом совпадают с российскими и китайскими. Поэтому ее участие в БРИКС и ШОС неслучайно. При всех разногласиях Индии и Китая Россия крайне заинтересована в том, чтобы обе великие державы не только вместе искали пути решения проблем (как двусторонних, так и международных), но и не давали внешним силам возможности манипулировать собой. Пекин в этом смысле безупречен, а Дели сейчас ведет очень рискованную игру.После развала СССР индийское руководство искало новую стратегию — сохраняя близкие отношения с Россией, но обеспокоенное чрезвычайным усилением Китая, шло на сближение с США, в том числе и в военной сфере. Но логика "враг моего врага — мой друг" здесь не работает на пользу Дели. Да, Америку и Индию вроде бы объединяет то, что они заинтересованы в сдерживании Китая, вот только позиции у них совершенно разные.Для Штатов Китай — это не просто угроза их могуществу, это вызов глобальному доминированию. Вашингтон хочет и дальше "пасти народы", сохраняя идеологическое, военное и финансовое лидерство. Но при этом не устраивая военных интервенций, а выстраивая для контроля за ситуацией и сдерживания противников различные коалиции, вовлекая в них региональные державы, в той или иной форме зависимые от себя или же имеющие сходные с американскими региональные интересы.Вот так и разводят Индию: давайте с нами дружить против Китая. Но индийское отношение к Китаю принципиально отличается от штатовского. Индия не стремится к глобальному превосходству, она не хочет быть гегемоном. Китай для нее — важнейший сосед, с которым ей нужно развивать разнообразные и близкие отношения. Да, у двух стран есть территориальные споры. Да, индийцы боятся быть окруженными (и не только экономически) Китаем — через влияние Пекина в Пакистане, Афганистане, Мьянме, Непале, Шри-Ланке, да и во всей Юго-Восточной Азии.Но ведь синофобию в Индии еще и активно подогревают как раз те, кто выступает за ориентацию на Запад, внушая индийцам опасения перед китайской угрозой (как в России пугают "китайской экспансией" и "попаданием в зависимость от Пекина"). Конечно, принимая решения об участии в "четверке", в Дели исходят из национальных интересов: будем балансировать — и в ШОС участвовать, и в QUAD, и у России оружие покупать, и у США. Чтобы Китай видел, что на нас невозможно давить и бесполезно нас окружать.Но что называют — в том числе и американские "друзья" Дели — китайской угрозой? То, что Пекин вкладывает огромные деньги в Пакистан, получает порт на Шри-Ланке? Ну так Поднебесной нужны порты в Аравийском море и Индийском океане — для экспорта и импорта. Ведь узкий Малаккский пролив, через который идет огромная часть торговли КНР, может быть легко перекрыт англосаксами (причем со временем даже не американцами — а иначе зачем Австралии атомные подлодки?). Так что у индийского страха перед Китаем очень часто "глаза велики" именно потому, что Дели предлагают смотреть на Пекин через чужие, атлантические очки.Англосаксы хотят и дальше разделять и властвовать: сегодня главной их задачей является разделить, поссорить Индию и Китай. Ведь делать ставку на разлад России и Китая могут уже только совсем малоадекватные "стратеги", а вот китайско-индийские отношения дают богатую почву для комбинаций и провокаций. Причем в случае успеха удар будет нанесен по всей новой "Большой тройке" — не только Индии и Китаю, но и России, которая крайне заинтересована в ее укреплении и не собирается выбирать между своими отношениями с Пекином и Дели.России очень не нравится та компания, в которой сейчас участвует Нарендра Моди, но это не значит, что Москва подозревает Дели в слабости, неумении отстаивать свои национальные интересы или желании стать военным союзником США (этого, конечно же, никогда не произойдет). Нет, просто в Москве считают, что подобные игры вредны не только для трехсторонних отношений, но и для самой Индии: попытки использовать англосаксонские проекты не могут быть удачными. Недавний опыт с Афганистаном, где Дели очень плотно работал с американскими ставленниками и игнорировал талибов*, показывает, чем это обычно заканчивается.Именно поэтому Николай Патрушев и называет QUAD "прообразом азиатского НАТО", чьих участников втягивают в антикитайские и антироссийские схемы, чтобы в Дели поняли, насколько серьезно относятся в Москве к новому раунду индо-тихоокеанской игры англосаксов. Именно поэтому секретарь Совбеза две недели назад приезжал в столицу Индии. В Москве верят не только в дружеские чувства Дели, но и в индийскую мудрость — в том числе геополитическую.* — члены террористической организации, запрещенной в РФ и других странахИсточник: РИА Новости.
https://uz.sputniknews.ru/20210902/golubaya-mechta-dlya-ukrainy-chto-zelenskiy-deystvitelno-poluchil-ot-baydena-20336042.html
https://uz.sputniknews.ru/20210610/ukrali-esche-odnogo-oppozitsionera-diktator-snova-unizil-vashington-19180825.html
https://uz.sputniknews.ru/20210916/rossiya-i-kitay-izmenili-aziyu--i-amerika-nachala-ee-teryat-20520530.html
россия
индия
китай
вашингтон
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Петр Акопов
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg
Петр Акопов
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1f/19895415_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_68aecbe0aae5a78e90de70afadb3a7ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
индия, китай, москва, вашингтон

Москва и Пекин предостерегают Индию: она будет лишней

14:19 25.09.2021 (обновлено: 14:20 25.09.2021)
1781
© AFP / -Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Индии Нарендра Моди - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2021
© AFP / -
Петр Акопов - Sputnik Узбекистан
Петр Акопов
Все материалы
В годы холодной войны Индия всегда выступала как третья сила (став ядром Движения неприсоединения). Да и отношения Дели с Москвой в те годы были куда ближе и доверительнее, чем с Вашингтоном.
Центр мировой геополитики окончательно сместился в Индо-Тихоокеанский регион — события последних дней демонстрируют это с максимальной ясностью. Вчера в Вашингтоне прошел первый очный саммит QUAD — четырехстороннего стратегического диалога по проблемам безопасности, объединяющего США, Индию, Австралию и Японию. А в реальности "это прообраз азиатского аналога НАТО, нового военно-политического блока с выраженным проамериканским характером, <...> Вашингтон будет пытаться втянуть в эту организацию и другие страны, главным образом для проведения антикитайской и антироссийской политики".
Столь жесткую характеристику дал на днях QUAD секретарь Совбеза России Николай Патрушев — а он не гонится за хлесткими формулировками. Хотя организация создана почти полтора десятилетия назад, до весны этого года консультации в ней проходили на экспертном и министерском уровне. И только весной этого года прошел первый саммит руководителей четырех государств — но в онлайн-формате. И вот сейчас, воспользовавшись участием иностранных лидеров в заседаниях Генассамблеи ООН, Джо Байден собрал их в Вашингтоне.
Вместе с тремя премьерами — Скоттом Моррисоном (Австралия), Нарендрой Моди (Индия) и Есихидэ Сугой (Япония) — Байден займется "поиском путей содействия свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону". Выступая в ООН, американский президент говорил о том, что "мы повысили уровень четырехстороннего диалога по безопасности между Австралией, Индией, Японией и Соединенными Штатами, чтобы приступить к решению самых разных проблем — от санитарно-эпидемиологической безопасности и изменений климата до новейших технологий". Но никто не верит Байдену, все понимают, что QUAD нужен американцам для борьбы не с глобальным потеплением, а с Китаем. И Россией — которая является и тихоокеанской державой, и союзником Китая в деле перестройки миропорядка.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.09.2021
Колумнисты
Голубая мечта для Украины: что Зеленский действительно получил от Байдена
2 сентября, 10:35
554
Ну а то, что встреча в верхах "четверки" проходит буквально через несколько дней после объявления о создании американо-британо-австралийского AUKUS, не скрывающего свою "оборонную" направленность, и вовсе лишает QUAD возможности маскироваться под белого и пушистого. К тому же словоохотливые австралийцы не скрывают сути происходящего. Как заявил премьер Моррисон, AUKUS "многое добавляет к партнерству четырех стран QUAD, он для этого и предназначен. Австралия поддерживает партнерские отношения со многими государствами, и мы считаем, что четырехстороннее QUAD и трехстороннее партнерство AUKUS полностью дополняют друг друга".
Дополняют, да — при этом Моррисон, естественно, отрицает антикитайскую направленность обоих форматов. И отмечает, что австралийская программа военного переоснащения и создания атомного подводного флота (та самая, о которой и было объявлено при создании AUKUS) вызвала "большой интерес у партнеров в Индии".
В этом-то и состоит сейчас главный вопрос: насколько Индия готова и дальше сближаться с англосаксами? Потому что в дополняющих друг друга "тройке" и "четверке" не семь стран, а пять: США, Великобритания, Австралия, Япония и Индия. И только последняя не является ни частью англосаксонского мира, ни зависимым от него государством (как Япония). Индия — полноценно суверенная держава, одна из важнейших стран мира. Более того, в годы холодной войны Индия всегда выступала как третья сила (став ядром Движения неприсоединения). Да и отношения Дели с Москвой в те годы были куда ближе и доверительнее, чем с Вашингтоном.
Здание Капитолия в Вашингтоне - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
Колумнисты
Украли еще одного оппозиционера: "диктатор" снова унизил Вашингтон
10 июня, 11:42
1675
Двухполярного мира давно уже нет — но и мир по-американски не состоялся. И в строительстве нового миропорядка Индия играет очень важную роль, причем тут ее стратегические интересы, представление о глобальной архитектуре во многом совпадают с российскими и китайскими. Поэтому ее участие в БРИКС и ШОС неслучайно. При всех разногласиях Индии и Китая Россия крайне заинтересована в том, чтобы обе великие державы не только вместе искали пути решения проблем (как двусторонних, так и международных), но и не давали внешним силам возможности манипулировать собой. Пекин в этом смысле безупречен, а Дели сейчас ведет очень рискованную игру.
После развала СССР индийское руководство искало новую стратегию — сохраняя близкие отношения с Россией, но обеспокоенное чрезвычайным усилением Китая, шло на сближение с США, в том числе и в военной сфере. Но логика "враг моего врага — мой друг" здесь не работает на пользу Дели. Да, Америку и Индию вроде бы объединяет то, что они заинтересованы в сдерживании Китая, вот только позиции у них совершенно разные.
Для Штатов Китай — это не просто угроза их могуществу, это вызов глобальному доминированию. Вашингтон хочет и дальше "пасти народы", сохраняя идеологическое, военное и финансовое лидерство. Но при этом не устраивая военных интервенций, а выстраивая для контроля за ситуацией и сдерживания противников различные коалиции, вовлекая в них региональные державы, в той или иной форме зависимые от себя или же имеющие сходные с американскими региональные интересы.
Вот так и разводят Индию: давайте с нами дружить против Китая. Но индийское отношение к Китаю принципиально отличается от штатовского. Индия не стремится к глобальному превосходству, она не хочет быть гегемоном. Китай для нее — важнейший сосед, с которым ей нужно развивать разнообразные и близкие отношения. Да, у двух стран есть территориальные споры. Да, индийцы боятся быть окруженными (и не только экономически) Китаем — через влияние Пекина в Пакистане, Афганистане, Мьянме, Непале, Шри-Ланке, да и во всей Юго-Восточной Азии.
Совещание председателей верховных судов государств-членов ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2021
Россия
Россия и Китай изменили Азию — и Америка начала ее терять
16 сентября, 13:41
764
Но ведь синофобию в Индии еще и активно подогревают как раз те, кто выступает за ориентацию на Запад, внушая индийцам опасения перед китайской угрозой (как в России пугают "китайской экспансией" и "попаданием в зависимость от Пекина"). Конечно, принимая решения об участии в "четверке", в Дели исходят из национальных интересов: будем балансировать — и в ШОС участвовать, и в QUAD, и у России оружие покупать, и у США. Чтобы Китай видел, что на нас невозможно давить и бесполезно нас окружать.
Но что называют — в том числе и американские "друзья" Дели — китайской угрозой? То, что Пекин вкладывает огромные деньги в Пакистан, получает порт на Шри-Ланке? Ну так Поднебесной нужны порты в Аравийском море и Индийском океане — для экспорта и импорта. Ведь узкий Малаккский пролив, через который идет огромная часть торговли КНР, может быть легко перекрыт англосаксами (причем со временем даже не американцами — а иначе зачем Австралии атомные подлодки?). Так что у индийского страха перед Китаем очень часто "глаза велики" именно потому, что Дели предлагают смотреть на Пекин через чужие, атлантические очки.
Англосаксы хотят и дальше разделять и властвовать: сегодня главной их задачей является разделить, поссорить Индию и Китай. Ведь делать ставку на разлад России и Китая могут уже только совсем малоадекватные "стратеги", а вот китайско-индийские отношения дают богатую почву для комбинаций и провокаций. Причем в случае успеха удар будет нанесен по всей новой "Большой тройке" — не только Индии и Китаю, но и России, которая крайне заинтересована в ее укреплении и не собирается выбирать между своими отношениями с Пекином и Дели.
России очень не нравится та компания, в которой сейчас участвует Нарендра Моди, но это не значит, что Москва подозревает Дели в слабости, неумении отстаивать свои национальные интересы или желании стать военным союзником США (этого, конечно же, никогда не произойдет). Нет, просто в Москве считают, что подобные игры вредны не только для трехсторонних отношений, но и для самой Индии: попытки использовать англосаксонские проекты не могут быть удачными. Недавний опыт с Афганистаном, где Дели очень плотно работал с американскими ставленниками и игнорировал талибов*, показывает, чем это обычно заканчивается.
Именно поэтому Николай Патрушев и называет QUAD "прообразом азиатского НАТО", чьих участников втягивают в антикитайские и антироссийские схемы, чтобы в Дели поняли, насколько серьезно относятся в Москве к новому раунду индо-тихоокеанской игры англосаксов. Именно поэтому секретарь Совбеза две недели назад приезжал в столицу Индии. В Москве верят не только в дружеские чувства Дели, но и в индийскую мудрость — в том числе геополитическую.
* члены террористической организации, запрещенной в РФ и других странах
Источник: РИА Новости.
210000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:16Статус неплатежеспособности могут присвоить должникам-физлицам
14:19Москва и Пекин предостерегают Индию: она будет лишней
14:05Франция объявляет Британии новую рыбную войну
13:39В Узбекистане возобновилось производство автомобилей Lacetti и Spark
12:55В небоскребе Tashkent City прошли учения: МЧС призывает горожан не волноваться
11:49Люк Бессон приедет в Ташкент на открытие кинофестиваля
11:23В Ташкенте родителей детей, поссорившихся на национальной почве, осудят за хулиганство
10:37Узбекистан намерен добиться признания в СНГ сертификатов вакцинации от COVID
Вчера"Человек – на первом месте" - Мирзиёев пообщался с пенсионерами
ВчераШОС вышел на Ближний Восток: отношения ЦА и Ирана получили новое развитие
ВчераРусский язык для соседей – способ общения с внешним миром
ВчераУ Ташкента есть свое видение Афганистана и понимание политики талибов*
ВчераВ Узбекистан доставили почти 2,5 миллиона доз китайской вакцины
ВчераВ Узбекистане от взрыва снаряда погиб военнослужащий
ВчераМинздрав получил одну тысячу новых автомобилей скорой помощи Volkswagen Caddy
ВчераВ Узбекистане откроют спортклуб профессиональных велосипедистов
ВчераКаракалпакские силовики взыскали "лишних" штрафов на 5 миллионов сумов
ВчераОткрыть для себя истинный ислам: чему обучают в женском медресе "Хадичаи Кубро"
ВчераМирзиёев: Узбекистан и Таджикистан убрали мины в приграничных зонах за 1,5 года
ВчераВ Узбекистане дан старт конкурсу "Кино за пять дней"