https://uz.sputniknews.ru/20210925/poyavilis-pervye-kadry-upakovannogo-poezda-afrosiyob-napravlyayuschegosya-v-tashkent-20648058.html

Появились первые кадры упакованного поезда Afrosiyob, направляющегося в Ташкент

Появились первые кадры упакованного поезда Afrosiyob, направляющегося в Ташкент

Высокоскоростной состав, который десять дней назад был доставлен из испанского порта Бильбао в российский порт в Санкт-Петербурге, направляется в Ташкент. 25.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-25T18:19+0500

2021-09-25T18:19+0500

2021-09-25T18:20+0500

общество

узбекистон темир йуллари

ташкент

высокоскоростной поезд

afrosiyob

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ТАШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Новенький Afrosiyob сегодня ранним утром выехал из России по направлению в Узбекистан. В столице его ожидают в ближайшие несколько дней, сообщили в пресс-службе ташкентского регионального железнодорожного узла. Этот высокоскоростной испанский красавец станет шестым по счету в железнодорожном парке АО "Узбекистон темир йуллари". Первый поезд Talgo совершил свой первый рейс десять лет назад. Тогда он был единственный и курсировал между Ташкентом и Самаркандом.Напомним, десять дней назад очередной состав поезда "Afrosiyob" был доставлен из испанского порта Бильбао в российский порт в Санкт-Петербурге.

https://uz.sputniknews.ru/20210921/shestoy-po-schetu-sostav-poezda-afrosiyob-skoro-pribudet-v-tashkent-20592960.html

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узбекистон темир йуллари, ташкент, высокоскоростной поезд, afrosiyob