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https://uz.sputniknews.ru/20210925/poyavilis-pervye-kadry-upakovannogo-poezda-afrosiyob-napravlyayuschegosya-v-tashkent-20648058.html
Появились первые кадры упакованного поезда Afrosiyob, направляющегося в Ташкент
Появились первые кадры упакованного поезда Afrosiyob, направляющегося в Ташкент
Высокоскоростной состав, который десять дней назад был доставлен из испанского порта Бильбао в российский порт в Санкт-Петербурге, направляется в Ташкент. 25.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-25T18:19+0500
2021-09-25T18:20+0500
общество
узбекистон темир йуллари
ташкент
высокоскоростной поезд
afrosiyob
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ТАШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Новенький Afrosiyob сегодня ранним утром выехал из России по направлению в Узбекистан. В столице его ожидают в ближайшие несколько дней, сообщили в пресс-службе ташкентского регионального железнодорожного узла. Этот высокоскоростной испанский красавец станет шестым по счету в железнодорожном парке АО "Узбекистон темир йуллари". Первый поезд Talgo совершил свой первый рейс десять лет назад. Тогда он был единственный и курсировал между Ташкентом и Самаркандом.Напомним, десять дней назад очередной состав поезда "Afrosiyob" был доставлен из испанского порта Бильбао в российский порт в Санкт-Петербурге.
https://uz.sputniknews.ru/20210921/shestoy-po-schetu-sostav-poezda-afrosiyob-skoro-pribudet-v-tashkent-20592960.html
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узбекистон темир йуллари, ташкент, высокоскоростной поезд, afrosiyob

Появились первые кадры упакованного поезда Afrosiyob, направляющегося в Ташкент

18:19 25.09.2021 (обновлено: 18:20 25.09.2021)
2324
© Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"В Ташкент прибудет поезд Afrosiyob
В Ташкент прибудет поезд Afrosiyob - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2021
© Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"
Высокоскоростной состав, который десять дней назад был доставлен из испанского порта Бильбао в российский порт в Санкт-Петербурге, направляется в Ташкент.
ТАШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Новенький Afrosiyob сегодня ранним утром выехал из России по направлению в Узбекистан. В столице его ожидают в ближайшие несколько дней, сообщили в пресс-службе ташкентского регионального железнодорожного узла.
© Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"В Ташкент прибудет поезд Afrosiyob
В Ташкент прибудет поезд Afrosiyob - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2021
В Ташкент прибудет поезд Afrosiyob
© Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"
Этот высокоскоростной испанский красавец станет шестым по счету в железнодорожном парке АО "Узбекистон темир йуллари". Первый поезд Talgo совершил свой первый рейс десять лет назад. Тогда он был единственный и курсировал между Ташкентом и Самаркандом.
Шестой по счету состав поезда Afrosiyob скоро прибудет в Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2021
Видео
Шестой по счету состав поезда Afrosiyob скоро прибудет в Ташкент
21 сентября, 20:11
1847
Напомним, десять дней назад очередной состав поезда "Afrosiyob" был доставлен из испанского порта Бильбао в российский порт в Санкт-Петербурге.
800011
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