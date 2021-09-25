https://uz.sputniknews.ru/20210925/poyavilis-pervye-kadry-upakovannogo-poezda-afrosiyob-napravlyayuschegosya-v-tashkent-20648058.html
Появились первые кадры упакованного поезда Afrosiyob, направляющегося в Ташкент
Появились первые кадры упакованного поезда Afrosiyob, направляющегося в Ташкент
Высокоскоростной состав, который десять дней назад был доставлен из испанского порта Бильбао в российский порт в Санкт-Петербурге, направляется в Ташкент. 25.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-25T18:19+0500
2021-09-25T18:19+0500
2021-09-25T18:20+0500
общество
узбекистон темир йуллари
ташкент
высокоскоростной поезд
afrosiyob
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ТАШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Новенький Afrosiyob сегодня ранним утром выехал из России по направлению в Узбекистан. В столице его ожидают в ближайшие несколько дней, сообщили в пресс-службе ташкентского регионального железнодорожного узла. Этот высокоскоростной испанский красавец станет шестым по счету в железнодорожном парке АО "Узбекистон темир йуллари". Первый поезд Talgo совершил свой первый рейс десять лет назад. Тогда он был единственный и курсировал между Ташкентом и Самаркандом.Напомним, десять дней назад очередной состав поезда "Afrosiyob" был доставлен из испанского порта Бильбао в российский порт в Санкт-Петербурге.
https://uz.sputniknews.ru/20210921/shestoy-po-schetu-sostav-poezda-afrosiyob-skoro-pribudet-v-tashkent-20592960.html
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узбекистон темир йуллари, ташкент, высокоскоростной поезд, afrosiyob
Появились первые кадры упакованного поезда Afrosiyob, направляющегося в Ташкент
18:19 25.09.2021 (обновлено: 18:20 25.09.2021)
Высокоскоростной состав, который десять дней назад был доставлен из испанского порта Бильбао в российский порт в Санкт-Петербурге, направляется в Ташкент.
ТАШКЕНТ, 25 сен – Sputnik.
Новенький Afrosiyob сегодня ранним утром выехал из России по направлению в Узбекистан. В столице его ожидают в ближайшие несколько дней, сообщили
в пресс-службе ташкентского регионального железнодорожного узла.
Этот высокоскоростной испанский красавец станет шестым по счету в железнодорожном парке АО "Узбекистон темир йуллари". Первый поезд Talgo совершил свой первый рейс десять лет назад. Тогда он был единственный и курсировал между Ташкентом и Самаркандом.
Напомним, десять дней назад очередной состав поезда "Afrosiyob" был доставлен
из испанского порта Бильбао в российский порт в Санкт-Петербурге.