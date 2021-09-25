https://uz.sputniknews.ru/20210925/v-uzbekistane-vozobnovilos-proizvodstvo--avtomobiley-lacetti-i-spark-20645932.html

В Узбекистане возобновилось производство автомобилей Lacetti и Spark

В Узбекистане возобновилось производство автомобилей Lacetti и Spark

После вынужденного перерыва производство авто восстановлено и сейчас на заводе в Асаке в день выпускают более 800 машин. 25.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-25T13:39+0500

2021-09-25T13:39+0500

2021-09-25T13:39+0500

общество

узбекистан

производство

автопром

автомобили

uzauto motors

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ТАШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. В компании "UzAuto Motors" объявили о возобновлении производства всех популярных моделей автомобилей.Выпуск машин марок Chevrolet Lacetti и Chevrolet Spark был приостановлен с середины июля до конца августа из-за работ по модернизации производственных линий завода и глобальной нехватки полупроводников.В настоящее время UzAuto Motors в г. Асака производит в среднем более 800 машин в день.В начале 2021 года в Госкомстате обнародовали данные о том, сколько и какие машины выпустил узбекский автопром в 2020-м. По данным ведомства, за год в Узбекистане было произведено 280 080 автомобилей, что на 8 972 больше, чем в 2019-ом.Больше всего было выпущено автомобилей Cobalt, далее по списку Nexia T-250, Damas и Lacetti Gentra.А на днях в Узбекистане началось производство автомобилей Lada. Первые модели — Lada Vesta SW и Lada Xray — уже готовы к отправке. Скоро к ним добавится Lada Largus.

https://uz.sputniknews.ru/20210916/v-uzauto-motors-oprovergli-start-prodaj-chevrolet-onix-20526980.html

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узбекистан, производство, автопром, автомобили, uzauto motors