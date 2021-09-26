https://uz.sputniknews.ru/20210926/v-tashkente-nachali-soxnut-derevya-20654613.html
В Ташкенте начали сохнуть деревья
В Ташкенте начали сохнуть деревья
Это может быть связано со снижением уровня грунтовых вод и неисправностью ирригационной системы. 26.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-26T17:34+0500
2021-09-26T17:34+0500
2021-09-26T17:34+0500
общество
узбекистан
ташкент
государственный комитет по экологии и охране окружающей среды республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Замглавы Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Исломбек Бокижонов выразил озабоченность состоянием зеленых насаждений в столице.В ходе пресс-конференции 24 сентября Бокижонов заявил, что в Ташкенте 5-10% можжевельников (арчи) начали сохнуть, верхушки деревьев стали желтеть. Эколог связывает это со снижением уровня грунтовых вод.Еще одной причиной может быть то, что не работает ирригационная система в городе – в арыках нет воды. А работа ирригационных лотков напрямую влияет и на состояние зеленых насаждений, и на общий климат в столице.К решению проблемы привлекли ученых из Академии наук и сотрудников Городского управления по экологии.Напомним, озабоченность состоянием зеленых насаждений и озеленения городов высказывал в августе и президент страны Шавкат Мирзиёев. Глава государства предложил закрепить деревья за владельцами зданий и сооружений. Кроме того, лидер высказал неудовольствие точечной застройкой и планировкой новых микрорайонов, не предусматривающей создания зеленых зон.
https://uz.sputniknews.ru/20210224/U-nas-net-prava-na-oshibku-pri-ozelenenii-Bukhary--eksperta-po-landshaftu-16068636.html
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узбекистан, ташкент, государственный комитет по экологии и охране окружающей среды республики узбекистан
В Ташкенте начали сохнуть деревья
Это может быть связано со снижением уровня грунтовых вод и неисправностью ирригационной системы.
ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Замглавы Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Исломбек Бокижонов выразил озабоченность состоянием зеленых насаждений в столице.
В ходе пресс-конференции 24 сентября Бокижонов заявил
, что в Ташкенте 5-10% можжевельников (арчи) начали сохнуть, верхушки деревьев стали желтеть. Эколог связывает это со снижением уровня грунтовых вод.
"Снижение уровня подземных вод — это очень плохо не только для подземных вод, но и для деревьев, растительного и животного мира. Поэтому на днях я дал поручение сотрудникам. Если вы обратили внимание, началось высыхание 5−10% можжевельников, с верхушки начинают желтеть. Многие из нас говорят, что пришло какое-то заболевание. Но почему заболевание пришло только в Ташкент? Мы должны это понять", — заявил он.
Еще одной причиной может быть то, что не работает ирригационная система в городе – в арыках нет воды. А работа ирригационных лотков напрямую влияет и на состояние зеленых насаждений, и на общий климат в столице.
К решению проблемы привлекли ученых из Академии наук и сотрудников Городского управления по экологии.
Напомним, озабоченность состоянием зеленых насаждений и озеленения городов высказывал в августе и президент страны Шавкат Мирзиёев
. Глава государства предложил закрепить деревья за владельцами зданий и сооружений. Кроме того, лидер высказал неудовольствие точечной застройкой и планировкой новых микрорайонов, не предусматривающей создания зеленых зон.