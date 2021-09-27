https://uz.sputniknews.ru/20210927/glavy-mid-stran-tyurkskogo-soveta-obsudyat-situatsiyu-v-afganistane-20655649.html

Главы МИД стран Тюркского совета обсудят ситуацию в Афганистане

Главы МИД стран Тюркского совета обсудят ситуацию в Афганистане

Переговоры пройдут 27-28 сентября в Стамбуле. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-27T08:30+0500

2021-09-27T08:30+0500

2021-09-27T08:30+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

радикальное движение "талибан"

тюркский совет

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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Министры иностранных дел стран Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) встретятся, чтобы обсудить афганский кризис.Об этом заявил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.Стороны намерены затронуть вопросы обеспечения безопасности и дальнейшего развития регионального экономического сотрудничества, а также общую обстановку в Афганистане.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.В начале сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер — последняя из 34 афганских провинций.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210923/sovetnik-gani-taliby-mstyat-afgantsam-20625062.html

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афганистан, радикальное движение "талибан", тюркский совет