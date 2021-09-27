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Звезды индийского и турецкого кино посетят международный кинофестиваль в Ташкенте
Звезды индийского и турецкого кино посетят международный кинофестиваль в Ташкенте
В мероприятии примут участие свыше 150 известных кинематографистов из разных стран: режиссеры, актеры, продюсеры, представители международных кинофестивалей... 27.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-27T15:21+0500
2021-09-27T15:21+0500
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ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. В Агентстве кинематографии обнародовали список гостей Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути" в рамках состоявшейся пресс-конференции. По данным ведомства, на фестиваль прибудут звезды индийского и турецкого кино: Митхун Чакраборти, Хума Куреши, Санджай Гупта, Озджан Дениз, Сердар Ортач, Мелисса Асли Пампук, Назан Кесал, Филез Ахмет и другие.По ожиданиям, в фестивале примут участие свыше 150 известных кинематографистов из разных стран. Среди них режиссеры, актеры, продюсеры, представители международных кинофестивалей, организаций, дистрибьюторских компаний. Все они дадут мастер-классы и проведут тренинги. Ранее также стало известно, что кинофестиваль посетят итальянский актер Франко Неро и звезда американских боевиков Стивен Сигал.Церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути" стартует в столице Узбекистана 28 октября, а завершится мероприятие 3 октября.
https://uz.sputniknews.ru/20210925/lyuk-besson-priedet-v-tashkent-na-otkrytie-kinofestivalya-20645064.html
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форум, кино

Звезды индийского и турецкого кино посетят международный кинофестиваль в Ташкенте

15:21 27.09.2021
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© Агентство кинематографииЗвезды турецкого кино прибыли в Ташкент для участия в кинофестивале "Жемчужина Шелкового пути"
Звезды турецкого кино прибыли в Ташкент для участия в кинофестивале Жемчужина Шелкового пути - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2021
© Агентство кинематографии
В мероприятии примут участие свыше 150 известных кинематографистов из разных стран: режиссеры, актеры, продюсеры, представители международных кинофестивалей, организаций, дистрибьюторских компаний.
ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. В Агентстве кинематографии обнародовали список гостей Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути" в рамках состоявшейся пресс-конференции.
По данным ведомства, на фестиваль прибудут звезды индийского и турецкого кино: Митхун Чакраборти, Хума Куреши, Санджай Гупта, Озджан Дениз, Сердар Ортач, Мелисса Асли Пампук, Назан Кесал, Филез Ахмет и другие.
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По ожиданиям, в фестивале примут участие свыше 150 известных кинематографистов из разных стран. Среди них режиссеры, актеры, продюсеры, представители международных кинофестивалей, организаций, дистрибьюторских компаний. Все они дадут мастер-классы и проведут тренинги.
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Ранее также стало известно, что кинофестиваль посетят итальянский актер Франко Неро и звезда американских боевиков Стивен Сигал.
Церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути" стартует в столице Узбекистана 28 октября, а завершится мероприятие 3 октября.
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