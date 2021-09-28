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Открытие Ташкентского международного кинофестиваля Жемчужина Шелкового пути - Sputnik Узбекистан, 1920
Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути"
В Ташкенте стартовал легендарный возрожденный фестиваль киноискусства. Мероприятие пройдет в столице с 28 сентября по 3 октября. Впервые кинофестиваль был проведен в Узбекистане в 1968 году. Он стал крупнейшим в мире форумом кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки.
https://uz.sputniknews.ru/20210928/mirziyoev-privetstvoval-uchastnikov-tashkentskogo-kinofestivalya-20684991.html
Мирзиёев приветствовал участников Ташкентского кинофестиваля
Мирзиёев приветствовал участников Ташкентского кинофестиваля
Президент выразил уверенность, что форум станет важной диалоговой площадкой для глубокого анализа процессов современного развития сферы, творческого поиска и... 28.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-28T21:18+0500
2021-09-28T21:18+0500
ташкентский международный кинофестиваль "жемчужина шелкового пути"
узбекистан
ташкент
шавкат мирзиёев
кино
послание
фестиваль
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Участникам Ташкентского международного кинофестиваля “Жемчужина Шелкового пути”, открывшегося во вторник в узбекистанской столице.Глава государства отметил, что сегодня в условиях глобализации возрастают роль и значение кино как самого массового и действенного вида искусства в сближении разных народов и культур, продвижении идей мира, дружбы и гуманизма, а Новый Узбекистан стремится к развитию плодотворного сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья во всех других сферах, в том числе и в области культуры.Президент выразил уверенность, что форум с участием более 300 мастеров искусств, звезд мирового кино из почти 50 стран мира станет важной диалоговой площадкой для глубокого анализа процессов современного развития сферы, творческого поиска и обмена опытом, определения перспектив сотрудничества, а также своеобразным мастер-классом для молодых кинодеятелей.Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути" продлится до 3 октября. В рамках его проведения пройдут творческие встречи по всей стране, лекции, мастер-классы, открытие филиала ВГИКа и шести кинотеатров, показ документальных фильмов и конкурс молодых кинематографистов.В качестве почетных гостей на фестиваль приглашены Никита Михалков, Тимур Бекмамбетов, Павел Прилучный, Люк Бессон, Митхун Чакраборти, Стивен Сигал и другие звезды.
https://uz.sputniknews.ru/20210928/filipp-kirkorov-uzbekistan-gotov-k-vyxodu-na-mirovoe-kinoproizvodstvo-20682843.html
https://uz.sputniknews.ru/20210928/nikita-mixalkov-ya-vam-zaviduyu-i-pozdravlyayu-20682368.html
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узбекистан, ташкент, шавкат мирзиёев, кино, послание, фестиваль

Мирзиёев приветствовал участников Ташкентского кинофестиваля

21:18 28.09.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент выразил уверенность, что форум станет важной диалоговой площадкой для глубокого анализа процессов современного развития сферы, творческого поиска и обмена опытом.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Участникам Ташкентского международного кинофестиваля “Жемчужина Шелкового пути”, открывшегося во вторник в узбекистанской столице.
Глава государства отметил, что сегодня в условиях глобализации возрастают роль и значение кино как самого массового и действенного вида искусства в сближении разных народов и культур, продвижении идей мира, дружбы и гуманизма, а Новый Узбекистан стремится к развитию плодотворного сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья во всех других сферах, в том числе и в области культуры.
“Большим практическим шагом в этом направлении является возрождение Ташкентского международного кинофестиваля, имеющего более чем 50-летнюю историю и традиции, под новым названием “Жемчужина Шелкового пути” и его проведение под девизом “Во имя мира, просвещения и прогресса”, — написал Мирзиёев.
Открытие Ташкентского международного кинофестиваля Жемчужина Шелкового пути - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2021
Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути"
Филипп Киркоров: "Узбекистан готов к выходу на мировое кинопроизводство"
18:37
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Президент выразил уверенность, что форум с участием более 300 мастеров искусств, звезд мирового кино из почти 50 стран мира станет важной диалоговой площадкой для глубокого анализа процессов современного развития сферы, творческого поиска и обмена опытом, определения перспектив сотрудничества, а также своеобразным мастер-классом для молодых кинодеятелей.
Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути" продлится до 3 октября. В рамках его проведения пройдут творческие встречи по всей стране, лекции, мастер-классы, открытие филиала ВГИКа и шести кинотеатров, показ документальных фильмов и конкурс молодых кинематографистов.
В качестве почетных гостей на фестиваль приглашены Никита Михалков, Тимур Бекмамбетов, Павел Прилучный, Люк Бессон, Митхун Чакраборти, Стивен Сигал и другие звезды.
Открытие Ташкентского международного кинофестиваля Жемчужина Шелкового пути - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2021
Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути"
"Я вам завидую и поздравляю" - Михалков на Ташкентском кинофестивале
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