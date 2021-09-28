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Москва заняла четвертое место в списке лучших городов мира

Москва заняла четвертое место в списке лучших городов мира

Москва стала четвертой в списке лучших мегаполисов для жизни, работы и путешествий, обойдя такие города, как Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес. 28.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-28T20:12+0500

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Москва заняла четвертое место в рейтинге 100 лучших городов мира The World's 100 Best Cities, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный портал мэра и правительства столицы.Как и в прошлом году, Москва стала четвертой в списке лучших мегаполисов для жизни, работы и путешествий. Первое место занял Лондон, второе — Париж, третье — Нью-Йорк. Столица России обошла Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес.Рейтинг учитывает множество параметров. Оцениваются как экономика и культурная среда, так и насколько сбалансировано развивается город. Он составлен на основе таких показателей, как туристическая привлекательность, удобство для жизни, работы и бизнеса. Кроме того, при составлении списка учитывали показатели в 24 областях, сгруппированных в шесть категорий: место, продукт, люди, экономическое процветание, досуг, продвижение.В категории "Продукт" российскую столицу признали лидером благодаря развитой инфраструктуре, авиасообщению и количеству достопримечательностей. Вторую строчку рейтинга город занял в категории "Место" за высокий уровень безопасности и доступность качественных парков. Пятое место Москва заняла в категории "Досуг", по уровню образования населения она вошла в топ-3 после Лондона и Санкт-Петербурга, а по количеству хештегов в "Инстаграм" попала в десятку.

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