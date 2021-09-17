https://uz.sputniknews.ru/20210917/sila-slova-v-moskve-poyavilsya-proekt-dlya-jurnalistov-migrantov-20535196.html

Сила слова: в Москве появился проект для журналистов-мигрантов

Сила слова: в Москве появился проект для журналистов-мигрантов

Лучше всего о проблемах иностранцев в Москве могут рассказать журналисты, которые сами прошли путь от мигрантов до российских граждан, считают в Общественной... 17.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-17T13:21+0500

2021-09-17T13:21+0500

2021-09-17T13:21+0500

миграция

мигранты

москва

журналисты

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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Москве появилось неформальное сообщество журналистов-мигрантов в рамках проекта "Москва – территория взаимопонимания". Проект поддержали Департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы, Общественная палата Российской Федерации (ОПРФ), а также члены Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.В объединение вошли 20 журналистов разных национальностей. В их число входят уроженцы Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, рассказала на встрече сообщества инициатор проекта, член ОПРФ, президент гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.Из-за дефицита представителей мигрантов в российском медиапространстве организаторы проекта решили сотрудничать в первую очередь с профессиональными журналистами, которые приехали из стран ближнего зарубежья и получили гражданство России 5-10 лет назад. Они будут информировать мигрантов об инициативах и проектах, которые помогают рабочим и их детям адаптироваться в Москве, отметила Маргарита Лянге в интервью Sputnik."Это журналисты сами когда-то прошли путь мигранта и хотят помогать своим землякам, - объясняет она. – Дело в том, что они могут донести эту информацию на родных языках мигрантов. А нам важно, чтобы иностранцы, приезжая в Россию, не жили параллельно. Все новое всегда пугает, и, если люди выбрали для себя жизнь в России, должны быть механизмы, которые помогут им быстрее влиться в жизнь местного общества, чтобы иностранцы не боялись и потому не держались только "поближе к своим". Тогда не будет и тех же анклавов".Также, по мнению Маргариты Лянге, проект поможет журналистам предостерегать соотечественников от контактов с аферистами. Например, с момента начала пандемии многие трудовые мигранты столкнулись с трудностью прохождения ПЦР-теста – не все рабочие понимали, как зарегистрироваться в интернете на сдачу анализа, соглашались на предложение "помочь сдать тест без проблем" за определенную сумму и в результате становились жертвами мошенников. Ситуацию усугубляло и то, что в роли посредников зачастую выступали граждане центральноазиатских стран, которых мигранты в силу национального фактора считали "своими" и потому были уверены, что их не обманут.Все эти "серые" схемы нужно разъяснять, считают в гильдии, необходима активная работа в интернете с привлечением лидеров мнений из числа молодежи. Соответствующая работа уже началась.

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2021

Данара Курманова https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

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Данара Курманова https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

мигранты, москва, журналисты