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Сила слова: в Москве появился проект для журналистов-мигрантов
Сила слова: в Москве появился проект для журналистов-мигрантов
Лучше всего о проблемах иностранцев в Москве могут рассказать журналисты, которые сами прошли путь от мигрантов до российских граждан, считают в Общественной... 17.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-17T13:21+0500
2021-09-17T13:21+0500
миграция
мигранты
москва
журналисты
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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Москве появилось неформальное сообщество журналистов-мигрантов в рамках проекта "Москва – территория взаимопонимания". Проект поддержали Департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы, Общественная палата Российской Федерации (ОПРФ), а также члены Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.В объединение вошли 20 журналистов разных национальностей. В их число входят уроженцы Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, рассказала на встрече сообщества инициатор проекта, член ОПРФ, президент гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.Из-за дефицита представителей мигрантов в российском медиапространстве организаторы проекта решили сотрудничать в первую очередь с профессиональными журналистами, которые приехали из стран ближнего зарубежья и получили гражданство России 5-10 лет назад. Они будут информировать мигрантов об инициативах и проектах, которые помогают рабочим и их детям адаптироваться в Москве, отметила Маргарита Лянге в интервью Sputnik."Это журналисты сами когда-то прошли путь мигранта и хотят помогать своим землякам, - объясняет она. – Дело в том, что они могут донести эту информацию на родных языках мигрантов. А нам важно, чтобы иностранцы, приезжая в Россию, не жили параллельно. Все новое всегда пугает, и, если люди выбрали для себя жизнь в России, должны быть механизмы, которые помогут им быстрее влиться в жизнь местного общества, чтобы иностранцы не боялись и потому не держались только "поближе к своим". Тогда не будет и тех же анклавов".Также, по мнению Маргариты Лянге, проект поможет журналистам предостерегать соотечественников от контактов с аферистами. Например, с момента начала пандемии многие трудовые мигранты столкнулись с трудностью прохождения ПЦР-теста – не все рабочие понимали, как зарегистрироваться в интернете на сдачу анализа, соглашались на предложение "помочь сдать тест без проблем" за определенную сумму и в результате становились жертвами мошенников. Ситуацию усугубляло и то, что в роли посредников зачастую выступали граждане центральноазиатских стран, которых мигранты в силу национального фактора считали "своими" и потому были уверены, что их не обманут.Все эти "серые" схемы нужно разъяснять, считают в гильдии, необходима активная работа в интернете с привлечением лидеров мнений из числа молодежи. Соответствующая работа уже началась.
https://uz.sputniknews.ru/20210906/ne-kulakami-a-kulturoy-krganov-o-tom-kak-iskorenit-draki-migrantov-v-rf-20388843.html
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мигранты, москва, журналисты

Сила слова: в Москве появился проект для журналистов-мигрантов

13:21 17.09.2021
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© Sputnik / Iliya Pitalev / Перейти в фотобанкЖурналист задает вопрос на пресс-конференции в Москве
Журналист задает вопрос на пресс-конференции в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2021
© Sputnik / Iliya Pitalev
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Данара Курманова
Все материалы
Лучше всего о проблемах иностранцев в Москве могут рассказать журналисты, которые сами прошли путь от мигрантов до российских граждан, считают в Общественной палате РФ.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Москве появилось неформальное сообщество журналистов-мигрантов в рамках проекта "Москва – территория взаимопонимания". Проект поддержали Департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы, Общественная палата Российской Федерации (ОПРФ), а также члены Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.
В объединение вошли 20 журналистов разных национальностей. В их число входят уроженцы Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, рассказала на встрече сообщества инициатор проекта, член ОПРФ, президент гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.
Невозможно игнорировать участившиеся драки мигрантов. Это напрямую касается гильдии межэтнической журналистики. Анализируя ситуацию, мы увидели, что, если что-то происходит, комментирует событие в основном принимающая сторона, то есть местное население. И практически нет людей, которые представили бы другую точку зрения.
Маргарита Лянге - Sputnik Узбекистан
Маргарита Лянге
Президент гильдии межэтнической журналистики
Мигранты у здания Управления Федеральной миграционной службы России (УФМС) на улице Красного Текстильщика в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2021
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Из-за дефицита представителей мигрантов в российском медиапространстве организаторы проекта решили сотрудничать в первую очередь с профессиональными журналистами, которые приехали из стран ближнего зарубежья и получили гражданство России 5-10 лет назад. Они будут информировать мигрантов об инициативах и проектах, которые помогают рабочим и их детям адаптироваться в Москве, отметила Маргарита Лянге в интервью Sputnik.
"Это журналисты сами когда-то прошли путь мигранта и хотят помогать своим землякам, - объясняет она. – Дело в том, что они могут донести эту информацию на родных языках мигрантов. А нам важно, чтобы иностранцы, приезжая в Россию, не жили параллельно. Все новое всегда пугает, и, если люди выбрали для себя жизнь в России, должны быть механизмы, которые помогут им быстрее влиться в жизнь местного общества, чтобы иностранцы не боялись и потому не держались только "поближе к своим". Тогда не будет и тех же анклавов".
Также, по мнению Маргариты Лянге, проект поможет журналистам предостерегать соотечественников от контактов с аферистами. Например, с момента начала пандемии многие трудовые мигранты столкнулись с трудностью прохождения ПЦР-теста – не все рабочие понимали, как зарегистрироваться в интернете на сдачу анализа, соглашались на предложение "помочь сдать тест без проблем" за определенную сумму и в результате становились жертвами мошенников. Ситуацию усугубляло и то, что в роли посредников зачастую выступали граждане центральноазиатских стран, которых мигранты в силу национального фактора считали "своими" и потому были уверены, что их не обманут.
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Все эти "серые" схемы нужно разъяснять, считают в гильдии, необходима активная работа в интернете с привлечением лидеров мнений из числа молодежи. Соответствующая работа уже началась.
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