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https://uz.sputniknews.ru/20210928/politsiya-moskvy-napomnila-migrantam-o-neobxodimosti-legalizovatsya-do-oktyabrya-20671400.html
Полиция Москвы напомнила мигрантам о необходимости легализоваться до октября
Полиция Москвы напомнила мигрантам о необходимости легализоваться до октября
Правоохранители рассказали, как это сделать и что будет, если не успеть урегулировать свое правовое положение в срок. 28.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-28T09:30+0500
2021-09-28T10:07+0500
общество
легализация
мигранты
москва
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Полиция Москвы напомнила мигрантам, находящимся в РФ, о том, что 30 сентября истекает срок, до которого они могут легализовать свой статус в стране.Речь идет об иностранцах и лицах без гражданства, прибывших в РФ до 15 марта 2020 года и не имеющих по состоянию на 16 июня 2021-го законных оснований для нахождения в России.Как легализоватьсяНеобходимо обратиться в территориальные подразделения ОМВД с заявлением об урегулировании своего правового положения в России.Иностранцы, урегулировавшие свой статус, в пределах разрешенного срока пребывания в РФ смогут обратиться в территориальные органы МВД для оформления разрешительных документов на работу и временное или постоянное проживание.Что будет с теми, кто не успел легализоватьсяПравоохранители порекомендовали гражданам заблаговременно обращаться в миграционные подразделения.Ранее иностранцев предупредили о закрытии в ноябре миграционного центра в Путилкове — его было решено объединить с ММЦ Сахарово.Иностранцев ожидают и другие перемены: в МВД РФ уже представили законопроект об изменении правил пребывания мигрантов на территории России.Так, например, при въезде в РФ трудовых мигрантов обяжут подписать "соглашение о лояльности".Кроме того, вскоре иностранные граждане, прибывшие на заработки, должны будут получать ID-карту с чипом о дактилоскопии.
https://uz.sputniknews.ru/20210528/izmeneniya-dlya-migrantov-v-rossii--chto-predlagaet-mvd-18950418.html
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легализация, мигранты, москва, трудовые мигранты

Полиция Москвы напомнила мигрантам о необходимости легализоваться до октября

09:30 28.09.2021 (обновлено: 10:07 28.09.2021)
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© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИностранец возле Единого миграционного центра Московской области
Иностранец возле Единого миграционного центра Московской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2021
© Sputnik / Максим Блинов
/
Перейти в фотобанк
Правоохранители рассказали, как это сделать и что будет, если не успеть урегулировать свое правовое положение в срок.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Полиция Москвы напомнила мигрантам, находящимся в РФ, о том, что 30 сентября истекает срок, до которого они могут легализовать свой статус в стране.
Речь идет об иностранцах и лицах без гражданства, прибывших в РФ до 15 марта 2020 года и не имеющих по состоянию на 16 июня 2021-го законных оснований для нахождения в России.

Как легализоваться

Необходимо обратиться в территориальные подразделения ОМВД с заявлением об урегулировании своего правового положения в России.
Иностранцы, урегулировавшие свой статус, в пределах разрешенного срока пребывания в РФ смогут обратиться в территориальные органы МВД для оформления разрешительных документов на работу и временное или постоянное проживание.

Что будет с теми, кто не успел легализоваться

"В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, в установленном порядке не урегулировавших свой правовой статус, будут применятся меры административного характера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации", — сообщили в полиции.

Правоохранители порекомендовали гражданам заблаговременно обращаться в миграционные подразделения.
Ранее иностранцев предупредили о закрытии в ноябре миграционного центра в Путилкове — его было решено объединить с ММЦ Сахарово.
Иностранцев ожидают и другие перемены: в МВД РФ уже представили законопроект об изменении правил пребывания мигрантов на территории России.
Так, например, при въезде в РФ трудовых мигрантов обяжут подписать "соглашение о лояльности".
Кроме того, вскоре иностранные граждане, прибывшие на заработки, должны будут получать ID-карту с чипом о дактилоскопии.
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