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МВД РФ: число преступлений, совершаемых мигрантами, выросло почти на 6%
МВД РФ: число преступлений, совершаемых мигрантами, выросло почти на 6%
При этом количество преступлений в отношении иностранцев и лиц без гражданства снизилось на 1,1%. 28.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-28T08:30+0500
2021-09-28T09:11+0500
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мигранты
преступление
мвд россии
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. МВД РФ зафиксировало рост почти на 6% количества преступлений, совершаемых иностранными гражданами.При этом чаще всего закон на территории России нарушают приезжие из СНГ, следует из отчета ведомства за восемь месяцев 2021 года.Уточняется, что гражданами стран СНГ совершено 19,2 тысячи преступлений (снижение на 8%), их удельный вес составил 77,8%.Количество преступлений в отношении иностранцев и лиц без гражданства снизилось на 1,1% и составило 10,3 тысячи.Также в МВД отметили рост преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий — их количество выросло на 12,7% по сравнению с прошлым годом и составило 358 тысяч.Ранее советник МВД РФ рассказал в беседе со Sputnik о том, как надо работать с мигрантами, особенно с теми, кто нарушает российское законодательство.
https://uz.sputniknews.ru/20210906/ne-kulakami-a-kulturoy-krganov-o-tom-kak-iskorenit-draki-migrantov-v-rf-20388843.html
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мигранты, преступление, мвд россии, трудовые мигранты

МВД РФ: число преступлений, совершаемых мигрантами, выросло почти на 6%

08:30 28.09.2021 (обновлено: 09:11 28.09.2021)
179
© Depositphotos / Alexander RathsМолодой человек в наручниках
Молодой человек в наручниках - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2021
© Depositphotos / Alexander Raths
При этом количество преступлений в отношении иностранцев и лиц без гражданства снизилось на 1,1%.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. МВД РФ зафиксировало рост почти на 6% количества преступлений, совершаемых иностранными гражданами.
При этом чаще всего закон на территории России нарушают приезжие из СНГ, следует из отчета ведомства за восемь месяцев 2021 года.

"Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 24,7 тысячи преступлений, что на 5,9% больше, чем за январь-август 2020 года", — говорится в документе.

Уточняется, что гражданами стран СНГ совершено 19,2 тысячи преступлений (снижение на 8%), их удельный вес составил 77,8%.
Количество преступлений в отношении иностранцев и лиц без гражданства снизилось на 1,1% и составило 10,3 тысячи.
Также в МВД отметили рост преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий — их количество выросло на 12,7% по сравнению с прошлым годом и составило 358 тысяч.
Ранее советник МВД РФ рассказал в беседе со Sputnik о том, как надо работать с мигрантами, особенно с теми, кто нарушает российское законодательство.
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