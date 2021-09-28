https://uz.sputniknews.ru/20210928/mvd-rf-chislo-prestupleniy-sovershaemyx-migrantami-vyroslo-pochti-na-6-20670630.html

МВД РФ: число преступлений, совершаемых мигрантами, выросло почти на 6%

МВД РФ: число преступлений, совершаемых мигрантами, выросло почти на 6%

При этом количество преступлений в отношении иностранцев и лиц без гражданства снизилось на 1,1%. 28.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-28T08:30+0500

2021-09-28T08:30+0500

2021-09-28T09:11+0500

общество

мигранты

преступление

мвд россии

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. МВД РФ зафиксировало рост почти на 6% количества преступлений, совершаемых иностранными гражданами.При этом чаще всего закон на территории России нарушают приезжие из СНГ, следует из отчета ведомства за восемь месяцев 2021 года.Уточняется, что гражданами стран СНГ совершено 19,2 тысячи преступлений (снижение на 8%), их удельный вес составил 77,8%.Количество преступлений в отношении иностранцев и лиц без гражданства снизилось на 1,1% и составило 10,3 тысячи.Также в МВД отметили рост преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий — их количество выросло на 12,7% по сравнению с прошлым годом и составило 358 тысяч.Ранее советник МВД РФ рассказал в беседе со Sputnik о том, как надо работать с мигрантами, особенно с теми, кто нарушает российское законодательство.

https://uz.sputniknews.ru/20210906/ne-kulakami-a-kulturoy-krganov-o-tom-kak-iskorenit-draki-migrantov-v-rf-20388843.html

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мигранты, преступление, мвд россии, трудовые мигранты