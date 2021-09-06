https://uz.sputniknews.ru/20210906/ne-kulakami-a-kulturoy-krganov-o-tom-kak-iskorenit-draki-migrantov-v-rf-20388843.html

Не кулаками, а культурой: Крганов о том, как искоренить драки мигрантов в РФ

Не кулаками, а культурой: Крганов о том, как искоренить драки мигрантов в РФ

Большое интервью председателя Духовного собрания мусульман России Альбира Крганова агентству Sputnik – о реальной помощи мигрантам, сотрудничестве с МВД и... 06.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-06T21:06+0500

2021-09-06T21:06+0500

2021-09-06T21:06+0500

миграция

мигранты

массовая драка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/04/20365014_0:0:2985:1680_1920x0_80_0_0_6fbb37cace818ceee8a8e6b965bf466b.jpg

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В российских СМИ вновь обсуждают массовую драку мигрантов. На этот раз конфликт произошел в подмосковном Одинцово, 15 человек уже доставили в полицию. Потасовка произошла в субботу 4 сентября. Полиция задержала 15 человек, некоторые из них – иностранные граждане.Столкновения трудовых мигрантов в России происходят не первый раз. Большой резонанс получила драка 12 июля около станции метро "Кузьминки" в Москве, где участвовали более 100 рабочих из стран Центральной Азии: 46 из них недавно депортировали на родину.Тем не менее, депортация не может быть единственным решением проблемы, считает председатель Духовного собрания России муфтий Альбир Крганов. В интервью Sputnik он рассказывает, как работает новый сервис помощи мигрантам в правовой сфере и почему для проведения эффективной миграционной политики России нужны сериалы вроде "Великолепного века".Что такое азбука мигрантаВ России уже 10 месяцев работает Центр правовой защиты и социально-культурной адаптации мигрантов "Росмигрант".Данные граждан служба не распространяет, уточняет Крганов – только фиксирует количество обращений для статистики. За 10 месяцев со дня запуска проект охватил 27 регионов России и обработал более 100 тысяч заявок мигрантов. Кроме этого, "Росмигрант" опубликовал серию книг "Азбука мигрантов" на 4 языках – русском, кыргызском, таджикском и узбекском."В этих книгах мы постарались ответить на все вопросы, которые мигранты задают чаще всего: например, как себя вести в тех или иных случаях, как правильно оформлять различные документы? – говорит Альбир Крганов. – Прежде чем создавать центр, мы проводили мониторинг среды мигрантов, чтобы проект получился максимально полезным. И хорошо, что у нас активная молодежь – предложила тот же принцип "Вопрос – ответ" воплотить еще и в онлайн-формате, ведь не всегда можно носить с собой книгу. Поэтому мы записали 40 роликов, которые выложили на сайте – тоже на 4 языках".Чаще всего у мигрантов возникают проблемы в области законодательства, поэтому организация публикует даже образцы различных бланков. "Когда с документами все максимально понятно, их заполнение не вызывает боязни, и человек сразу идет в официальные органы, а не к каким-то решалам-мошенникам, которые их обманывают. По словам собеседника агентства, это бьет и по имиджу России: мол, вот как с мигрантами поступили!Сразу депортировать – не выходРанее вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал депортировать мигрантов-нарушителей российского законодательства в течение 24 часов. С таким заявлением депутат выступил 2 сентября на круглом столе в Общественной палате РФ (ОПРФ). По его мнению, миграционную политику в Россию в принципе нужно ужесточать, и рынок труда в стране от этого не пострадает, ведь местным работа нужна не меньше.Альбир Крганов, также присутствовавший на заседании как член ОПРФ, вступился за мигрантов. По словам муфтия, нарушителей закона нужно наказывать, но одна депортация не решит проблему."Я бываю согласен не со всем, что говорят коллеги, но и они не всегда согласны со мной – это нормально, - говорит он уже в интервью Sputnik. – Потому мы и проводим круглые столы – для обсуждений. Я сказал, что проблема не только в мигрантах. Почему мы не говорим о работодателях? Причина одной из драк была такова: работодатель сказал мигрантам, что нашел рабочих, согласных на меньшую зарплату. В итоге прежние рабочие стали выяснять отношения с новыми, и это плохо. Так вопрос не решить. Но изменит ли конкретно эту проблему депортация, если эта ситуация может повториться опять?"По мнению муфтия, нужно повышать правовую грамотность мигрантов.Центр "Росмигрант" проанализировал 15 тысяч заявок, поступивших недавно, и почти в 6 тысячах случаев представителям мечети приходилось сопровождать людей на консультации в органы власти, говорит Альбир Крганов."Иногда люди не представляют, что можно пойти в МВД посоветоваться, - поясняет он. – У них стереотип, что встреча с сотрудниками МВД – это только если ты нарушение совершил. И здесь важна профилактика".Русский язык – не влияние русского мира, а преимуществоЕще одна ошибка – считать, что официальные структуры выступают против мигрантов, говорит Альбир Крганов."Ни одна страна без участия мигрантов сегодня не существует, - заявляет он. – И миграция бывает разной, к примеру, образовательной. Россия открывает филиалы своих университетов в странах СНГ, приглашает иностранцев на учебу к себе – все это тоже миграция. Что значит отказаться от мигрантов вообще – железный занавес? В условиях современного мира это невозможно".Но с экспатами-студентами, будущими высококвалифицированными специалистами сотрудничать легче всего, а трудовые мигранты должны стремиться к социализации, считает муфтий."Известно, что некоторые семьи мигрантов отправляют дочерей учиться в школу на родине – мол, пусть образование получают там, - рассуждает Альбир Крганов. - Кто-то не уделяет должного внимания изучению русского языка, и этот вопрос надо поднимать на межстрановом уровне. Мигрантов нужно готовить к переезду. И вообще, должно быть понимание, что русский язык в странах бывшего Союза – это не русское влияние, а определенное богатство. Если человек знает языки (не только русский), его цена на рынке труда растет"."Великолепный век" для СНГПомощь мигрантам в адаптации к жизни в России важна и для коренных граждан стран, исповедующих ислам, полагает Альбир Крганов."Все драки мигрантов, участие в незаконных мероприятиях формируют негативный образ мусульман - и зачинщиков драк депортируют, а нам здесь жить. Нам не нужно, чтобы потом разного толка националисты использовали этот образ против нас", - говорит он.Как еще возможно предотвратить драки мигрантов? Безусловно, с помощью культурных проектов, говорит муфтий."Вы можете представить массовые драки в культурной, интеллигентной среде? – задается вопросом он. – Конечно, нет. Общество надо воспитывать, и здесь помог бы кинематограф в том числе".Как пример Альбир Крганов приводит турецкие сериалы."Турция много вкладывает в исторические проекты об Османской империи – и с точки зрения национальной политики правильно делает, - говорит он. – Начинали с любви, сняв "Великолепный век", а затем перешли на сериалы про правителей Эртугурула и султана Абдулхамида. Как мне сказал один мой товарищ: "Я историю османов лучше знаю, чем историю Российской империи". У нас есть хорошие исторические фильмы, но их мало".В современном кинематографе не хватает фильмов о связи России с государствами Средней Азии, а они важны и в психологическом плане, считает Альбир Крганов."Мы быстро забываем, что Союз разрушился всего 30 лет назад, - говорит он. – Нас объединяли одни и те же книги, фильмы, и это никак не мешало национальной идентичности, а сближало нас, давало понять, что мы друг другу не чужие, и до сих пор помогает друг друга понимать. Когда человек видит, что он может быть героем фильма, что у нас общая история, он больше несет ответственность за свои поступки".

https://uz.sputniknews.ru/20210824/migranty-iz-uzbekistana-i-tadjikistana-ustroili-massovuyu-draku-v-peterburge-20217648.html

https://uz.sputniknews.ru/20210811/za-uchastie-v-massovyx-drakax-migrantov-mogut-vyslat-iz-rossii-navsegda-20044165.html

https://uz.sputniknews.ru/20210726/migrantam-uprostyat-vezd-v-rossiyu-no-ne-vsem-19833859.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Данара Курманова https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

Данара Курманова https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Данара Курманова https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

мигранты, массовая драка