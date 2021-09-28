https://uz.sputniknews.ru/20210928/rotshildy-prokonsultiruyut-neftegazovye-kompanii-uzbekistana-v-finansovyx-voprosax-20683948.html
Ротшильды проконсультируют нефтегазовые компании Узбекистана в финансовых вопросах
Ротшильды проконсультируют нефтегазовые компании Узбекистана в финансовых вопросах
Ротшильды уже оказывают консультационную поддержку по подготовке АО “Узбекнефтегаз” к выходу на первичное размещение акций в рамках трансформации в... 28.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-28T19:14+0500
2021-09-28T19:14+0500
2021-09-28T19:14+0500
экономика
узбекнефтегаз
узтрансгаз
министерство энергетики узбекистана
нефтегазовая отрасль
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Корпорации Rothschild & Co готова консультировать нефтегазовые компании Узбекистана в ключевых финансовых вопросах, сообщает информационное агентство МИД Узбекистана “Дунё”.Соответствующие договоренности достигнуты в понедельник по итогам переговоров министра энергетики Узбекистана Алишера Султанов с вице-президентом наблюдательного совета Rothschild & Cie, бароном Эриком Аленом Робертом Давидом де Ротшильдом.Отмечается, что в системе топливно-энергетического комплекса Узбекистана, зарубежные партнеры уже оказывают консультационную поддержку по подготовке АО “Узбекнефтегаз” к выходу на IPO (первичное размещение акций) в рамках трансформации в инвестиционно-привлекательную и финансово независимую компанию.По мнению Эрика Ротшильда, это верный подход, поскольку “Узбекнефтегаз” готовится к приватизации, постепенно улучшая свои финансовые показатели и прибыльность.Также отмечается, что Rothschild & Co принимает участие в процессе выработки предложений по долгосрочному финансированию Программы модернизации газотранспортной системы Узбекистана, а также в разработке предложений по трансформации АО “Узтрансгаз” в чистого оператора транспортировки природного газа.Rothschild & Co — финансово-холдинговая компания, контролируемая французской и английской ветвями семьи Ротшильдов. В ее структуру входят компания Rothschild Group, в том числе N. M. Rothschild & Sons и Rothschild & Cie Banque.
https://uz.sputniknews.ru/20210902/delegatsiya-uzbekneftegaza-rasskazala-o-razvitii-otrasli-na-forume-v-tatarstane-20346378.html
https://uz.sputniknews.ru/20210720/spornaya-statistika-uzbekistan-narastil-dobychu-gaza-a-nefti--sokratil-19755339.html
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узбекнефтегаз, узтрансгаз, министерство энергетики узбекистана, нефтегазовая отрасль
Ротшильды проконсультируют нефтегазовые компании Узбекистана в финансовых вопросах
Ротшильды уже оказывают консультационную поддержку по подготовке АО “Узбекнефтегаз” к выходу на первичное размещение акций в рамках трансформации в инвестиционно-привлекательную и финансово независимую компанию.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik.
Корпорации Rothschild & Co готова консультировать нефтегазовые компании Узбекистана в ключевых финансовых вопросах, сообщает
информационное агентство МИД Узбекистана “Дунё”.
Соответствующие договоренности достигнуты в понедельник по итогам переговоров министра энергетики Узбекистана Алишера Султанов с вице-президентом наблюдательного совета Rothschild & Cie, бароном Эриком Аленом Робертом Давидом де Ротшильдом.
“Зарубежные партнеры отметили готовность корпорации Rothschild & Co активно работать по всем проектам, в частности по консультированию АО “Узбекнефтегаз” и АО “Узтрансгаз” в различных ключевых финансовых вопросах”, — говорится в публикации.
Отмечается, что в системе топливно-энергетического комплекса Узбекистана, зарубежные партнеры уже оказывают консультационную поддержку по подготовке АО “Узбекнефтегаз” к выходу на IPO (первичное размещение акций) в рамках трансформации в инвестиционно-привлекательную и финансово независимую компанию.
По мнению Эрика Ротшильда, это верный подход, поскольку “Узбекнефтегаз” готовится к приватизации, постепенно улучшая свои финансовые показатели и прибыльность.
“Это самый мудрый подход, который требует много времени и усилий, однако он обязательно даст положительные результаты”, — приводит его слова агентство.
Также отмечается, что Rothschild & Co принимает участие в процессе выработки предложений по долгосрочному финансированию Программы модернизации газотранспортной системы Узбекистана, а также в разработке предложений по трансформации АО “Узтрансгаз” в чистого оператора транспортировки природного газа.
Rothschild & Co — финансово-холдинговая компания, контролируемая французской и английской ветвями семьи Ротшильдов. В ее структуру входят компания Rothschild Group, в том числе N. M. Rothschild & Sons и Rothschild & Cie Banque.