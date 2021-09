https://uz.sputniknews.ru/20210928/rotshildy-prokonsultiruyut-neftegazovye-kompanii-uzbekistana-v-finansovyx-voprosax-20683948.html

Ротшильды проконсультируют нефтегазовые компании Узбекистана в финансовых вопросах

2021-09-28T19:14+0500

экономика

узбекнефтегаз

узтрансгаз

министерство энергетики узбекистана

нефтегазовая отрасль

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Корпорации Rothschild & Co готова консультировать нефтегазовые компании Узбекистана в ключевых финансовых вопросах, сообщает информационное агентство МИД Узбекистана “Дунё”.Соответствующие договоренности достигнуты в понедельник по итогам переговоров министра энергетики Узбекистана Алишера Султанов с вице-президентом наблюдательного совета Rothschild & Cie, бароном Эриком Аленом Робертом Давидом де Ротшильдом.Отмечается, что в системе топливно-энергетического комплекса Узбекистана, зарубежные партнеры уже оказывают консультационную поддержку по подготовке АО “Узбекнефтегаз” к выходу на IPO (первичное размещение акций) в рамках трансформации в инвестиционно-привлекательную и финансово независимую компанию.По мнению Эрика Ротшильда, это верный подход, поскольку “Узбекнефтегаз” готовится к приватизации, постепенно улучшая свои финансовые показатели и прибыльность.Также отмечается, что Rothschild & Co принимает участие в процессе выработки предложений по долгосрочному финансированию Программы модернизации газотранспортной системы Узбекистана, а также в разработке предложений по трансформации АО “Узтрансгаз” в чистого оператора транспортировки природного газа.Rothschild & Co — финансово-холдинговая компания, контролируемая французской и английской ветвями семьи Ротшильдов. В ее структуру входят компания Rothschild Group, в том числе N. M. Rothschild & Sons и Rothschild & Cie Banque.

