https://uz.sputniknews.ru/20210929/uzbekskiy-film-rassvet-jemchujiny-vostoka-pokajut-po-rossiyskomu-tv-20686348.html

Узбекский фильм "Рассвет жемчужины Востока" покажут по российскому ТВ

Узбекский фильм "Рассвет жемчужины Востока" покажут по российскому ТВ

Коммерческий директор телеканала "Культура" ВГТРК рассказала, почему так важно, чтобы российский зритель увидел узбекские киноленты. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-29T09:21+0500

2021-09-29T09:21+0500

2021-09-29T09:21+0500

ташкентский международный кинофестиваль "жемчужина шелкового пути"

кино

фильм

телеканал

фестиваль

ташкентский кинофестиваль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1d/20687105_0:1343:2048:2495_1920x0_80_0_0_7f54b44a7874b62a1a1c47fda4c99667.jpg

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В этом году на Ташкентском международном кинофестивале документальные фильмы представлены вне конкурса. Среди них — не только новые картины, но и ленты, отснятые несколько лет назад. Главная задача организаторов — показать и интересное кино, и тенденции в сфере документальных фильмов.Обсудить это направление кинематографа, а также рассказать о своих проектах собрались документалисты из Узбекистана, России, Армении, Казахстана, Беларуси, Турции.Он также рассказал о Международном кинофестивале "Победили вместе", который проводит много лет. Это крупнейший на территории России смотр документального кино с широким и авторитетным международным участием — ежегодно не менее 30 стран. С июля 2021 года кинофорум носит имя Владимира Меньшова, который был его президентом с 2015-го. По словам Рузина, этот фестиваль не только о войне и военных фильмах, здесь представлены кинокартины о мужестве, преодолении, о борьбе с жизненными обстоятельствами, о спортивных победах.В рамках ташкентского кинофестиваля состоится много премьер. Одна из них представлена российским телеведущим, документалистом Валдисом Пельшем. Фильм с названием "Узбекистан: прошлое, настоящее, будущее", первый показ которого состоится 29 сентября, посвящен 30-летию независимости республики.Еще одна, как ожидается, громкая премьера документального фильма состоится 1 октября. Картина "Рассвет жемчужины Востока" — совместный проект Национального агентства "Узбеккино" и российского телеканала "Культура".По ее словам, такой рассказ о взаимном проникновении культур очень важен для сегодняшнего зрителя, потому что способен заложить основы толерантности, культурного сотрудничества и взаимного сосуществования. Культура — это то, что сближает, это главный код наших народов и стран, убеждена Кривицкая.На сегодняшний день реализовано около четырех проектов. Пятую картину представляет телеведущий, автор и режиссер документальных фильмов Павел Селин.Например, зритель подробнее узнает о том, что происходит в ГАБТ имени Навои, в Государственной консерватории Узбекистана, знакомится с фестивалем электронной музыки в Муйнаке и многим другим. Фильм состоит из семи глав, рассказывающих о самых интересных достижениях в культурном пространстве Узбекистана.Одна из глав повествует об известном российском режиссере узбекского происхождения Эльдаре Салаватове, работающем над картиной "Солнце на вкус".Как рассказали в "Узбеккино", это один из первых узбекских проектов, который снимается в формате совместного продюсирования. Премьера российско-узбекского фильма, съемки которого проходили в Москве, Бухаре, Самарканде и Ташкенте, запланирована на эту осень.Поделился режиссер и планами на предстоящий год. По словам Селина, поездка по стране и знакомство с выдающимися мастерами вдохновили его на цикл коротких фильмов под названием "Династии". Режиссеру уже удалось поработать с представителями династии керамистов Рахимовыми в Ташкенте и потомственными мастерами кузнечного дела Камаловыми в Бухаре.Вероятно, проект будет осуществлен совместно с бухарской киностудией "Бухорийлар". Всего для обсуждения на Ташкентский международный фестиваль режиссер привез четыре проекта.Интересная дискуссия завязалась между документалистами на тему продвижения и "доведения" таких фильмов до широкого зрителя. По мнению Селина, главная проблема заключается в том, что документалистики практически нет в телевизионном эфире. На российском ТВ документальные фильмы можно посмотреть только на телеканале "Культура" и частично на Первом канале. Однако, как отметил Валдис Пельш, дополнительную аудиторию позволяет "добрать" YouTube — порядка 3-4 миллиона зрителей.Как рассказали участники встречи, документальное кино в Узбекистане очень востребовано и снимается оно, в основном, по госзаказу.Всего в рамках кинофестиваля будут показаны 10 документальных лент, реализованных в копродукции с российскими телеканалами. В дни документального кино зрители также увидят работы азербайджанских, армянских, турецких, итальянских, французских кинематографистов.

https://uz.sputniknews.ru/20210928/nikita-mixalkov-ya-vam-zaviduyu-i-pozdravlyayu-20682368.html

https://uz.sputniknews.ru/20210928/filipp-kirkorov-uzbekistan-gotov-k-vyxodu-na-mirovoe-kinoproizvodstvo-20682843.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

кино, фильм, телеканал, фестиваль, ташкентский кинофестиваль