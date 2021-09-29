https://uz.sputniknews.ru/20210929/uzbekskiy-film-rassvet-jemchujiny-vostoka-pokajut-po-rossiyskomu-tv-20686348.html
Узбекский фильм "Рассвет жемчужины Востока" покажут по российскому ТВ
Узбекский фильм "Рассвет жемчужины Востока" покажут по российскому ТВ
Коммерческий директор телеканала "Культура" ВГТРК рассказала, почему так важно, чтобы российский зритель увидел узбекские киноленты. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-29T09:21+0500
2021-09-29T09:21+0500
2021-09-29T09:21+0500
ташкентский международный кинофестиваль "жемчужина шелкового пути"
кино
фильм
телеканал
фестиваль
ташкентский кинофестиваль
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В этом году на Ташкентском международном кинофестивале документальные фильмы представлены вне конкурса. Среди них — не только новые картины, но и ленты, отснятые несколько лет назад. Главная задача организаторов — показать и интересное кино, и тенденции в сфере документальных фильмов.Обсудить это направление кинематографа, а также рассказать о своих проектах собрались документалисты из Узбекистана, России, Армении, Казахстана, Беларуси, Турции.Он также рассказал о Международном кинофестивале "Победили вместе", который проводит много лет. Это крупнейший на территории России смотр документального кино с широким и авторитетным международным участием — ежегодно не менее 30 стран. С июля 2021 года кинофорум носит имя Владимира Меньшова, который был его президентом с 2015-го. По словам Рузина, этот фестиваль не только о войне и военных фильмах, здесь представлены кинокартины о мужестве, преодолении, о борьбе с жизненными обстоятельствами, о спортивных победах.В рамках ташкентского кинофестиваля состоится много премьер. Одна из них представлена российским телеведущим, документалистом Валдисом Пельшем. Фильм с названием "Узбекистан: прошлое, настоящее, будущее", первый показ которого состоится 29 сентября, посвящен 30-летию независимости республики.Еще одна, как ожидается, громкая премьера документального фильма состоится 1 октября. Картина "Рассвет жемчужины Востока" — совместный проект Национального агентства "Узбеккино" и российского телеканала "Культура".По ее словам, такой рассказ о взаимном проникновении культур очень важен для сегодняшнего зрителя, потому что способен заложить основы толерантности, культурного сотрудничества и взаимного сосуществования. Культура — это то, что сближает, это главный код наших народов и стран, убеждена Кривицкая.На сегодняшний день реализовано около четырех проектов. Пятую картину представляет телеведущий, автор и режиссер документальных фильмов Павел Селин.Например, зритель подробнее узнает о том, что происходит в ГАБТ имени Навои, в Государственной консерватории Узбекистана, знакомится с фестивалем электронной музыки в Муйнаке и многим другим. Фильм состоит из семи глав, рассказывающих о самых интересных достижениях в культурном пространстве Узбекистана.Одна из глав повествует об известном российском режиссере узбекского происхождения Эльдаре Салаватове, работающем над картиной "Солнце на вкус".Как рассказали в "Узбеккино", это один из первых узбекских проектов, который снимается в формате совместного продюсирования. Премьера российско-узбекского фильма, съемки которого проходили в Москве, Бухаре, Самарканде и Ташкенте, запланирована на эту осень.Поделился режиссер и планами на предстоящий год. По словам Селина, поездка по стране и знакомство с выдающимися мастерами вдохновили его на цикл коротких фильмов под названием "Династии". Режиссеру уже удалось поработать с представителями династии керамистов Рахимовыми в Ташкенте и потомственными мастерами кузнечного дела Камаловыми в Бухаре.Вероятно, проект будет осуществлен совместно с бухарской киностудией "Бухорийлар". Всего для обсуждения на Ташкентский международный фестиваль режиссер привез четыре проекта.Интересная дискуссия завязалась между документалистами на тему продвижения и "доведения" таких фильмов до широкого зрителя. По мнению Селина, главная проблема заключается в том, что документалистики практически нет в телевизионном эфире. На российском ТВ документальные фильмы можно посмотреть только на телеканале "Культура" и частично на Первом канале. Однако, как отметил Валдис Пельш, дополнительную аудиторию позволяет "добрать" YouTube — порядка 3-4 миллиона зрителей.Как рассказали участники встречи, документальное кино в Узбекистане очень востребовано и снимается оно, в основном, по госзаказу.Всего в рамках кинофестиваля будут показаны 10 документальных лент, реализованных в копродукции с российскими телеканалами. В дни документального кино зрители также увидят работы азербайджанских, армянских, турецких, итальянских, французских кинематографистов.
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https://uz.sputniknews.ru/20210928/filipp-kirkorov-uzbekistan-gotov-k-vyxodu-na-mirovoe-kinoproizvodstvo-20682843.html
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кино, фильм, телеканал, фестиваль, ташкентский кинофестиваль
Узбекский фильм "Рассвет жемчужины Востока" покажут по российскому ТВ
Коммерческий директор телеканала "Культура" ВГТРК рассказала, почему так важно, чтобы российский зритель увидел узбекские киноленты.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В этом году на Ташкентском международном кинофестивале документальные фильмы представлены вне конкурса. Среди них — не только новые картины, но и ленты, отснятые несколько лет назад.
Главная задача организаторов — показать и интересное кино, и тенденции в сфере документальных фильмов.
Обсудить это направление кинематографа, а также рассказать о своих проектах собрались документалисты из Узбекистана, России, Армении, Казахстана, Беларуси, Турции.
"Мы помним этот замечательный фестиваль еще в 1968 году. Я тогда работал в Союзе кинематографистов СССР и был на том фестивале вместе со своей женой, которая занималась кино Югославии. И вот Ташкентский фестиваль снова воскрес", — начал встречу президент Евразийской академии телевидения и радиоакадемии Валерий Рузин.
Он также рассказал о Международном кинофестивале "Победили вместе", который проводит много лет. Это крупнейший на территории России смотр документального кино с широким и авторитетным международным участием — ежегодно не менее 30 стран.
С июля 2021 года кинофорум носит имя Владимира Меньшова, который был его президентом с 2015-го. По словам Рузина, этот фестиваль не только о войне и военных фильмах, здесь представлены кинокартины о мужестве, преодолении, о борьбе с жизненными обстоятельствами, о спортивных победах.
В рамках ташкентского кинофестиваля состоится много премьер. Одна из них представлена российским телеведущим, документалистом Валдисом Пельшем. Фильм с названием "Узбекистан: прошлое, настоящее, будущее", первый показ которого состоится 29 сентября, посвящен 30-летию независимости республики.
"Это попытка рассказать о том, каким мы увидели Узбекистан и каким историческим событиям прошлого мы нашли параллели в настоящем и попытались заглянуть в будущее, лет на 10-20 вперед. Какие изменения возможно произойдут, а какие — нет, и, возможно, это наши смелые фантазии. Получилась работа или нет — решать зрителям и гостям фестиваля", — рассказал Пельш.
Еще одна, как ожидается, громкая премьера документального фильма состоится 1 октября.
Картина "Рассвет жемчужины Востока" — совместный проект Национального агентства "Узбеккино" и российского телеканала "Культура".
"В последние годы очень продуктивно работаем с "Узбеккино", снимаем документальные фильмы, которые идут в эфире нашего телеканала. Это фильмы, посвященные истории, культуре, традициям Узбекистана. И сейчас Павел Селин для нашего телеканала снимает кино, рассказывающее уже о современном Узбекистане. Потому что нам кажется очень важным и нужным, чтобы российский зритель узнавал не только об истории и традициях республики, но и понимал, какая насыщенная культурная жизнь происходит здесь сегодня. Мы этого не знаем", — рассказала коммерческий директор телеканала "Культура" ВГТРК Виктория Кривицкая.
По ее словам, такой рассказ о взаимном проникновении культур очень важен для сегодняшнего зрителя, потому что способен заложить основы толерантности, культурного сотрудничества и взаимного сосуществования.
Культура — это то, что сближает, это главный код наших народов и стран, убеждена Кривицкая.
На сегодняшний день реализовано около четырех проектов. Пятую картину представляет телеведущий, автор и режиссер документальных фильмов Павел Селин.
"Три недели мы провели в Узбекистане. Снимали в Ташкенте, Самарканде, Муйнаке, Нукусе. Этот фильм посвящен всему самому интересному, яркому и необычному, что есть в современном искусстве и культуре Узбекистана. Это традиционная и современная хореография, кино, театр, балет, музыка, архитектура, прикладное искусство", — рассказал режиссер.
Например, зритель подробнее узнает о том, что происходит в ГАБТ имени Навои, в Государственной консерватории Узбекистана, знакомится с фестивалем электронной музыки в Муйнаке и многим другим.
Фильм состоит из семи глав, рассказывающих о самых интересных достижениях в культурном пространстве Узбекистана.
Одна из глав повествует об известном российском режиссере узбекского происхождения Эльдаре Салаватове, работающем над картиной "Солнце на вкус".
Как рассказали в "Узбеккино", это один из первых узбекских проектов, который снимается в формате совместного продюсирования. Премьера российско-узбекского фильма, съемки которого проходили в Москве, Бухаре, Самарканде и Ташкенте, запланирована на эту осень.
"Наш фильм — "Рассвет жемчужины Востока" — эксперимент для телеканала "Культура". Такого бодрого продукта у них в эфире, наверное, еще не было. Метод максимального включения журналиста, ведущего в происходящие события должен помочь этому фильму "зайти" зрителю, чтобы его увлечь и удержать у экрана", — рассказал Павел Селин.
Поделился режиссер и планами на предстоящий год.
По словам Селина, поездка по стране и знакомство с выдающимися мастерами вдохновили его на цикл коротких фильмов под названием "Династии". Режиссеру уже удалось поработать с представителями династии керамистов Рахимовыми в Ташкенте и потомственными мастерами кузнечного дела Камаловыми в Бухаре.
"Я понял, что из такого материала может родиться интереснейший документальный сериал про Узбекистан и его знаменитые династии. Ведь в каждом городе здесь можно найти потомственных умельцев. Кстати, я с удивлением узнал, что глину, с которой работают гончары, нужно три года выдерживать в сыром подвале в темноте. Она должна дозреть как сыр или вино", — рассказал Селин.
Вероятно, проект будет осуществлен совместно с бухарской киностудией "Бухорийлар". Всего для обсуждения на Ташкентский международный фестиваль режиссер привез четыре проекта.
Интересная дискуссия завязалась между документалистами на тему продвижения и "доведения" таких фильмов до широкого зрителя. По мнению Селина, главная проблема заключается в том, что документалистики практически нет в телевизионном эфире.
На российском ТВ документальные фильмы можно посмотреть только на телеканале "Культура" и частично на Первом канале. Однако, как отметил Валдис Пельш, дополнительную аудиторию позволяет "добрать" YouTube — порядка 3-4 миллиона зрителей.
"Телевидение не показывает документальное кино, потому что это не очень выгодно. И я с большой завистью наблюдаю в Узбекистане совсем другую ситуацию. Проведя здесь три недели, я специально смотрел местное телевидение и видел очень много документальных фильмов практически на всех телеканалах. И это правильно. Культуру нужно насаждать всеми доступными методами. Хорошее документальное кино должно показываться массово", — отметил Селин.
Как рассказали участники встречи, документальное кино в Узбекистане очень востребовано и снимается оно, в основном, по госзаказу.
Всего в рамках кинофестиваля будут показаны 10 документальных лент, реализованных в копродукции с российскими телеканалами.
В дни документального кино зрители также увидят работы азербайджанских, армянских, турецких, итальянских, французских кинематографистов.