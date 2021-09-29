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https://uz.sputniknews.ru/20210929/minvuz-utverdil-razmery-superkontraktov-20698830.html
Минвуз утвердил размеры суперконтрактов
Минвуз утвердил размеры суперконтрактов
Для определения цены суперконтракта необходимо коэффициент умножить на стоимость базового контракта в соответствии с выбранным направлением образования. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-29T16:49+0500
2021-09-29T16:53+0500
общество
студенты
контракт
вузы
министерство высшего и среднего специального образования
высшее образование
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Узбекистане утверждены размеры дифференцированного платного контракта (суперконтракта) на 2021/2022 учебный год по 279 направлениям, сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования. По информации Минвуза, суперконтрактом могут воспользоваться студенты, которым не хватило для поступления не более 4,05 баллов, но при этом они набрали 56,7 баллов и выше.Для определения цены суперконтракта необходимо коэффициент умножить на стоимость базового контракта в соответствии с выбранным направлением образования.Согласно обнародованным данным, минимальная стоимость суперконтракта (без стипендии) на бакалавриат составляет 51 млн 300 тысяч 880 сумов (более $4,8 тысяч), максимальная – 245 млн 231 тысяч 500 сумов (почти $23 тысячи).Напомним, что студенты, привившиеся от коронавирусной инфекции, смогут получить скидку 10% на базовый контракт (без стипендии).
https://uz.sputniknews.ru/20210918/uzbekistanskie-abiturienty-smogut-podat-zayavlenie-na-superkontrakt-do-1-oktyabrya-20547842.html
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студенты, контракт, вузы, министерство высшего и среднего специального образования, высшее образование

Минвуз утвердил размеры суперконтрактов

16:49 29.09.2021 (обновлено: 16:53 29.09.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровНациональная валюта Узбекистана — сум
Национальная валюта Узбекистана — сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Для определения цены суперконтракта необходимо коэффициент умножить на стоимость базового контракта в соответствии с выбранным направлением образования.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Узбекистане утверждены размеры дифференцированного платного контракта (суперконтракта) на 2021/2022 учебный год по 279 направлениям, сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.
По информации Минвуза, суперконтрактом могут воспользоваться студенты, которым не хватило для поступления не более 4,05 баллов, но при этом они набрали 56,7 баллов и выше.

Для определения цены суперконтракта необходимо коэффициент умножить на стоимость базового контракта в соответствии с выбранным направлением образования.
Студенты - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.09.2021
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Узбекистанские абитуриенты смогут подать заявление на суперконтракт до 1 октября
18 сентября, 18:02
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Согласно обнародованным данным, минимальная стоимость суперконтракта (без стипендии) на бакалавриат составляет 51 млн 300 тысяч 880 сумов (более $4,8 тысяч), максимальная – 245 млн 231 тысяч 500 сумов (почти $23 тысячи).

Напомним, что студенты, привившиеся от коронавирусной инфекции, смогут получить скидку 10% на базовый контракт (без стипендии).

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