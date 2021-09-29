https://uz.sputniknews.ru/20210929/minvuz-utverdil-razmery-superkontraktov-20698830.html

Минвуз утвердил размеры суперконтрактов

Минвуз утвердил размеры суперконтрактов

Для определения цены суперконтракта необходимо коэффициент умножить на стоимость базового контракта в соответствии с выбранным направлением образования. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-29T16:49+0500

2021-09-29T16:49+0500

2021-09-29T16:53+0500

общество

студенты

контракт

вузы

министерство высшего и среднего специального образования

высшее образование

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Узбекистане утверждены размеры дифференцированного платного контракта (суперконтракта) на 2021/2022 учебный год по 279 направлениям, сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования. По информации Минвуза, суперконтрактом могут воспользоваться студенты, которым не хватило для поступления не более 4,05 баллов, но при этом они набрали 56,7 баллов и выше.Для определения цены суперконтракта необходимо коэффициент умножить на стоимость базового контракта в соответствии с выбранным направлением образования.Согласно обнародованным данным, минимальная стоимость суперконтракта (без стипендии) на бакалавриат составляет 51 млн 300 тысяч 880 сумов (более $4,8 тысяч), максимальная – 245 млн 231 тысяч 500 сумов (почти $23 тысячи).Напомним, что студенты, привившиеся от коронавирусной инфекции, смогут получить скидку 10% на базовый контракт (без стипендии).

https://uz.sputniknews.ru/20210918/uzbekistanskie-abiturienty-smogut-podat-zayavlenie-na-superkontrakt-do-1-oktyabrya-20547842.html

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студенты, контракт, вузы, министерство высшего и среднего специального образования, высшее образование