https://uz.sputniknews.ru/20210929/mir-podxodit-k-kriticheskoy-cherte-rossiya-toje-20688539.html

Мир подходит к критической черте. Россия тоже

Мир подходит к критической черте. Россия тоже

Крупнейшее деловое СМИ предупреждает: развитый мир подходит к критической черте. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-29T10:30+0500

2021-09-29T10:30+0500

2021-09-29T10:30+0500

колумнисты

экология

климат

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Нет, это не та критическая черта, о которой сейчас вопят из каждого утюга и от ежедневных предупреждений которой невозможно сегодня увернуться. То есть речь не про Необратимые Изменения Климата.Речь, скорее, наоборот — о той гигантской проблеме, которую решение проблем климата только усугубит.Речь о тотальном старении населения.Тут коротко напомним: большинство стран мира на данный момент уже пересекли черту так называемого суженного воспроизводства, то есть совершают "демографический переход". Очень грубо говоря, на одну женщину в таких странах приходится менее двух детей — а это означает, что следующие поколения в них будут меньше нынешних. Огромное число других стран пересекут эту черту буквально в течение ближайшего десятилетия, ибо рождаемость падает глобально — уже стоят на грани суженного воспроизводства Мексика, Аргентина и Индия, к ним приближаются Индонезия и Саудовская Аравия. И даже в резервуарах мирового роста населения — таких как Пакистан, Египет или Нигерия — нынешняя рождаемость на 25-50 процентов ниже, чем была на пике, лет 40-60 назад.Агентство деловой информации Bloomberg, рассматривая европейскую и американскую ситуацию, отмечает: множащиеся армии стариков представляют собой растущий вызов.Ибо они не просто "выпадают из общественного производства" и больше не приносят пользу экономике — они еще и видоизменяют саму экономику. Перестав работать, они продолжают переделывать экономику под себя просто потому, что они а) живут теперь очень долго и б) при этом не очень здоровы:"Сорок процентов американцев в возрасте 85 лет и старше страдают болезнью Альцгеймера. Семидесяти процентам тех, кто старше 65, потребуется в определенный момент уход. Мрачная реальность состоит в том, что чем больше людей живут дольше, тем большему количеству их требуется постоянная забота".Чтобы яснее представлять масштаб проблемы: американцев в возрасте 85 лет и старше в 2018-м году было 6,5 миллиона человек, или около двух процентов населения. Но это еще цветочки, потому что тех, кому сейчас от 75 до 84-х, — около 15 миллионов, или 4,5 процента населения. То есть скоро число граждан с Альцгеймером удвоится, а армия нуждающихся в постоянном уходе, соответственно, вырастет.И у передовых наций встает вопрос: а кто, собственно, будет о них заботиться?Ответ "все будут делать роботы" звучит прекрасно — жалко, что фантастика. В современном мире существует куча автомобильных компаний, разрабатывающих и улучшающих свои автопилоты, — но пока что в поле нет ни одного настоящего автопилота, способного просто водить машину по правилам дорожного движения и не косячить. До робота, который будет в состоянии ухаживать за стариками в стадии слабоумия, то есть удерживать их от глупостей, менять им белье, кормить и купать, — расстояние примерно такое же, как до колонизации Марса.К тому же детям надо работать, а внукам учиться — и сама необходимость ухаживать за стариками означает, что они будут тратить эти миллионы и миллиарды человеко-часов вместо того, чтобы учиться и работать.Поэтому ответ звучит как "все будут делать специально обученные люди — сиделки". Это значит, что из будущих поколений (в той же Америке старше 65 лет около 15 процентов населения, у нас — уже свыше 20) все большая часть будет профессионально заниматься уходом за пожилыми.Эта отрасль сейчас на глобальном подъеме — но проблема в том, что она, так сказать, чисто расходная: на уход за стариками, в отличие от ухода за детьми, государства и граждане только тратятся, а отдачи не будет. Звучит жестоко, но правда.Дополнительный вопрос звучит так: "где достать всех этих сиделок". Вариантов два: либо обучать на них все больший процент трудоспособного населения, либо привлекать зарубежных гастарбайтеров. В реальности, естественно, будет и то, и другое. И это для любой нации довольно грустный вариант, потому что всем этим людям надо платить. Вовлечение же в сиделочную отрасль большего числа трудоспособных граждан провоцирует увеличение нужды в гастарбайтерах (ибо в обозримом будущем автоматизация куда успешней уничтожит рабочие места офисных работников, чем дворников и ремонтников). А увеличение числа гастарбайтеров влечет известные изменения в укладе жизни, которые многим урожденным гражданам разных стран сильно не нравятся.Но и это в итоге может оказаться временным решением, потому что, напомню еще раз, рождаемость падает вообще во всем мире, и когда она дойдет до уровня суженного воспроизводства в Африке (ориентировочно — лет через 40), то африканцев на всех уже не хватит....Тут, кстати, есть один любопытный нюанс.Логика тут очень простая. Борьба с глобальным потеплением ныне сосредоточена а) на сокращении выбросов CO2 и переходе на так называемую зеленую энергию и б) на сокращении энергопотребления. На данный момент нет никаких оснований полагать, что зеленая энергия будет дешевле углеводородной или хотя бы вровень с ней. Зато есть куча оснований полагать, что она будет сильно дороже. Дорогая же энергия означает, в свою очередь, что граждане разных стран, и без того жалующиеся, что "не на что рожать и растить детей", будут рожать и растить еще меньше.Я не поленился посмотреть на топ стран с самой дорогой электроэнергией. Почему-то в десятке крупных государств с самым дорогим электричеством (Германия, Дания, Португалия, Бельгия, Ирландия, Япония, Британия, Италия, Руанда, Австрия) — только в одной, африканской Руанде, собственное население не вымирает. Там, правда, к нему имеют доступ лишь 40 процентов жителей.Кстати, Германия, Великобритания, Италия и Япония лидируют также в проценте зеленой энергии в своих экономиках....Выводы, которые можно сделать из всего этого, довольно суровы. Миру — хотя об этом и не очень любят говорить — предстоят довольно тяжелые десятилетия. Ибо это будут десятилетия с растущим процентом беспомощных стариков, нуждающихся в уходе; это будут десятилетия с очень дорогой (особенно если "зеленая тема" сыграет как задумано) энергией и катастрофической рождаемостью; и это будут десятилетия с активным замещением населения передовых и среднеразвитых стран молодежью из стран не столь развитых.Я пишу "чудом", потому что всемирный коллективный ответ самих граждан на такой призыв звучит как "вот еще, вы сначала обеспечьте нам условия, достойные нас, и тогда мы подумаем". Опыт, однако, показывает, что даже в странах, обеспечивших гражданам вообще все, — это не мешает последним отказываться от размножения, см. пресловутую Европу в целом и Скандинавию в частности.У нашей страны имеется доступ к дешевой энергии — пока. В случае если нас не принудят — давлением и уговорами — к отказу от нее, у России имеется шанс перенести предстоящие миру "трудные десятилетия" несколько легче, чем другим странам.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210829/rossiya-gotovitsya-k-izmeneniyu-klimata-20282902.html

https://uz.sputniknews.ru/20210402/goryacho-xolodno-kak-amerikantsy-formatiruyut-mir-igraya-na-teme-klimata-18106892.html

https://uz.sputniknews.ru/20210216/Spasti-klimat-Zemli-mozhno-tolko-odnim-sposobom--ego-ozvuchil-Bill-Geyts-16014565.html

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Виктор Мараховский https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/692/88/6928888_94:0:533:439_100x100_80_0_0_ae34fdc954d3fda1c0ee50762ad458bd.png

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экология, климат