https://uz.sputniknews.ru/20210930/kak-v-rf-postupyat-s-migrantami-nelegalami-posle-30-sentyabrya-20717748.html

Как в РФ поступят с мигрантами-нелегалами после 30 сентября

Как в РФ поступят с мигрантами-нелегалами после 30 сентября

Мигранты, находящиеся в стране законно, "могут спокойно работать" и не переживать, отметили в МВД. 30.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-30T15:54+0500

2021-09-30T15:54+0500

2021-09-30T15:57+0500

общество

мигранты

мвд узбекистана

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В России истекает срок, до которого мигранты могут легализовать свой статус в стране.Если же иностранцы не урегулируют свое правовое положение в срок, то их ожидает депортация или же иные меры административного воздействия.При этом на вопрос о том, будут ли проводиться какие-либо специальные рейды, она ответила, что полиция ежедневно проводит ряд проверочных мероприятий, в том числе направленных на выявление нелегалов.Казакова добавила, что для иностранцев, которые законно находятся на российской территории, после 30 сентября не изменится ничего.Глава ГУВМ подчеркнула, что легализованные мигранты "могут спокойно работать" и не переживать.Ранее в МВД сообщили, что в России снизилось число нелегалов. Отмечается, что более 1 миллиона иностранцев, находившихся в РФ незаконно, уже урегулировали свой статус.

https://uz.sputniknews.ru/20210930/ponaexali-tut-top-5-mifov-o-migrantax-v-kotorye-veryat-moskvichi-20708009.html

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мигранты, мвд узбекистана, трудовые мигранты