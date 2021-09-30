https://uz.sputniknews.ru/20210930/kak-v-rf-postupyat-s-migrantami-nelegalami-posle-30-sentyabrya-20717748.html
Как в РФ поступят с мигрантами-нелегалами после 30 сентября
Как в РФ поступят с мигрантами-нелегалами после 30 сентября
Мигранты, находящиеся в стране законно, "могут спокойно работать" и не переживать, отметили в МВД. 30.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-30T15:54+0500
2021-09-30T15:54+0500
2021-09-30T15:57+0500
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В России истекает срок, до которого мигранты могут легализовать свой статус в стране.Если же иностранцы не урегулируют свое правовое положение в срок, то их ожидает депортация или же иные меры административного воздействия.При этом на вопрос о том, будут ли проводиться какие-либо специальные рейды, она ответила, что полиция ежедневно проводит ряд проверочных мероприятий, в том числе направленных на выявление нелегалов.Казакова добавила, что для иностранцев, которые законно находятся на российской территории, после 30 сентября не изменится ничего.Глава ГУВМ подчеркнула, что легализованные мигранты "могут спокойно работать" и не переживать.Ранее в МВД сообщили, что в России снизилось число нелегалов. Отмечается, что более 1 миллиона иностранцев, находившихся в РФ незаконно, уже урегулировали свой статус.
https://uz.sputniknews.ru/20210930/ponaexali-tut-top-5-mifov-o-migrantax-v-kotorye-veryat-moskvichi-20708009.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
мигранты, мвд узбекистана, трудовые мигранты
Как в РФ поступят с мигрантами-нелегалами после 30 сентября
15:54 30.09.2021 (обновлено: 15:57 30.09.2021)
Мигранты, находящиеся в стране законно, "могут спокойно работать" и не переживать, отметили в МВД.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В России истекает срок, до которого мигранты могут легализовать свой статус в стране.
Если же иностранцы не урегулируют свое правовое положение в срок, то их ожидает депортация или же иные меры административного воздействия.
"Для той категории иностранных граждан, которая окажется после 30 сентября на нелегальном положении, будут действовать нормы 115 Федерального закона, который, соответственно, позволяет сотрудникам органов внутренних дел принимать меры административного воздействия, вплоть до удаления с территории РФ".
Валентина Казакова
Начальник ГУ по вопросам миграции МВД РФ
При этом на вопрос о том, будут ли проводиться какие-либо специальные рейды, она ответила, что полиция ежедневно проводит ряд проверочных мероприятий, в том числе направленных на выявление нелегалов.
Казакова добавила, что для иностранцев, которые законно находятся на российской территории, после 30 сентября не изменится ничего.
Глава ГУВМ подчеркнула, что легализованные мигранты "могут спокойно работать" и не переживать.
Ранее в МВД сообщили, что в России снизилось
число нелегалов. Отмечается, что более 1 миллиона иностранцев, находившихся в РФ незаконно, уже урегулировали свой статус.