В России снизилось число мигрантов-нелегалов

"Я напомню, что на сегодняшний день количество мигрантов в нашей стране меньше, чем в допандемийное время. Если мы берем цифры 2019 года, это было порядка 17-18 миллионов — на территорию РФ въезжало. Находилось одномоментно 10-11 миллионов, это в допандемийное время", — сказала Казакова, уточнив, что в это число входят также и те, кто в стране нелегально.