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https://uz.sputniknews.ru/20210930/v-rossii-snizilos-chislo-migrantov-nelegalov-20709580.html
В России снизилось число мигрантов-нелегалов
В России снизилось число мигрантов-нелегалов
Из ранее находившихся в РФ нелегально свыше 1 миллиона уже урегулировали свой статус. 30.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-30T12:54+0500
2021-09-30T13:17+0500
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В России сегодня находится около 7 миллионов мигрантов. И это включая нелегалов, заявила глава управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.При этом из ранее находившихся в России нелегально свыше 1 миллиона урегулировали свой статус.В августе, по данным МВД, на территории РФ находились свыше 700 тысяч нелегалов из СНГ. Этот вопрос также недавно затронул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.На днях столичная полиция напомнила мигрантам о необходимости легализоваться до октября.Правоохранители отметили, что 30 сентября — последний день, когда можно узаконить свое пребывание на территории РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20210930/ponaexali-tut-top-5-mifov-o-migrantax-v-kotorye-veryat-moskvichi-20708009.html
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мвд, мигранты, мвд россии, трудовые мигранты, пандемия

В России снизилось число мигрантов-нелегалов

12:54 30.09.2021 (обновлено: 13:17 30.09.2021)
230
© Pexels / PixabayСилуэты мужчин на фоне заката
Силуэты мужчин на фоне заката - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2021
© Pexels / Pixabay
Из ранее находившихся в РФ нелегально свыше 1 миллиона уже урегулировали свой статус.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В России сегодня находится около 7 миллионов мигрантов.
И это включая нелегалов, заявила глава управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
"Я напомню, что на сегодняшний день количество мигрантов в нашей стране меньше, чем в допандемийное время. Если мы берем цифры 2019 года, это было порядка 17-18 миллионов — на территорию РФ въезжало. Находилось одномоментно 10-11 миллионов, это в допандемийное время", — сказала Казакова, уточнив, что в это число входят также и те, кто в стране нелегально.
При этом из ранее находившихся в России нелегально свыше 1 миллиона урегулировали свой статус.
В августе, по данным МВД, на территории РФ находились свыше 700 тысяч нелегалов из СНГ. Этот вопрос также недавно затронул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На днях столичная полиция напомнила мигрантам о необходимости легализоваться до октября.
Правоохранители отметили, что 30 сентября — последний день, когда можно узаконить свое пребывание на территории РФ.
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