https://uz.sputniknews.ru/20210930/mid-rf-na-fone-styagivaniya-voysk-k-granitse-prizyvaet-dushanbe-i-kabul-k-uregulirovaniyu-20721585.html

МИД РФ на фоне стягивания войск к границе призывает Душанбе и Кабул к урегулированию

МИД РФ на фоне стягивания войск к границе призывает Душанбе и Кабул к урегулированию

Москва с обеспокоенностью наблюдает за нарастанием напряженности в таджикско-афганских отношениях и призывает стороны к поиску взаимоприемлемых вариантов... 30.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-30T18:41+0500

2021-09-30T18:41+0500

2021-09-30T18:41+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

таджикистан

афганистан

мид рф

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. РФ призывает Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя директора Департамента информации и печати МИД России Алексея Зайцева.По его словам, Москва фиксирует сообщения о стягивании Таджикистаном и Афганистаном войск к общей границе и с обеспокоенностью наблюдает за нарастанием напряженности в таджикско-афганских отношениях на фоне обоюдных резких заявлений лидеров двух стран. В этой связи он отметил, что Москва призывает Душанбе и Кабул к "поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации".В последнее время сразу три представителя движения "Талибан"*, относящиеся к новой власти Афганистана выступили с резкой критикой Таджикистана.В то же время, президент Таджикистана Эмомали Рахмон крайне категорично высказывался о ситуации в соседней республике, призывая к установлению инклюзивного правительства. Подобные заявления также делали другие страны и международные организации.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.

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https://uz.sputniknews.ru/20210520/rossiya-ne-brosit-tsentralnuyu-aziyu--zamglavy-mid-rf-18834555.html

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