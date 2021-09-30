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МИД РФ на фоне стягивания войск к границе призывает Душанбе и Кабул к урегулированию
МИД РФ на фоне стягивания войск к границе призывает Душанбе и Кабул к урегулированию
Москва с обеспокоенностью наблюдает за нарастанием напряженности в таджикско-афганских отношениях и призывает стороны к поиску взаимоприемлемых вариантов... 30.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-30T18:41+0500
2021-09-30T18:41+0500
2021-09-30T18:41+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
таджикистан
афганистан
мид рф
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. РФ призывает Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя директора Департамента информации и печати МИД России Алексея Зайцева.По его словам, Москва фиксирует сообщения о стягивании Таджикистаном и Афганистаном войск к общей границе и с обеспокоенностью наблюдает за нарастанием напряженности в таджикско-афганских отношениях на фоне обоюдных резких заявлений лидеров двух стран. В этой связи он отметил, что Москва призывает Душанбе и Кабул к "поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации".В последнее время сразу три представителя движения "Талибан"*, относящиеся к новой власти Афганистана выступили с резкой критикой Таджикистана.В то же время, президент Таджикистана Эмомали Рахмон крайне категорично высказывался о ситуации в соседней республике, призывая к установлению инклюзивного правительства. Подобные заявления также делали другие страны и международные организации.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210716/mid-rf-nikto-v-tsa-ne-nameren-razmeschat-voennye-bazy-na-svoey-territorii--19716142.html
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МИД РФ на фоне стягивания войск к границе призывает Душанбе и Кабул к урегулированию
Москва с обеспокоенностью наблюдает за нарастанием напряженности в таджикско-афганских отношениях и призывает стороны к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik.
РФ призывает Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление заместителя директора Департамента информации и печати МИД России Алексея Зайцева.
По его словам, Москва фиксирует сообщения о стягивании Таджикистаном и Афганистаном войск к общей границе и с обеспокоенностью наблюдает за нарастанием напряженности в таджикско-афганских отношениях на фоне обоюдных резких заявлений лидеров двух стран.
"Появились сообщения о стягивании сторонами вооруженных сил к общей границе. По информации движения талибов, только в приграничной афганской провинции Тахар размещены десятки тысяч бойцов спецподразделений", — заявил Зайцев на брифинге.
В этой связи он отметил, что Москва призывает Душанбе и Кабул к "поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации".
В последнее время сразу три представителя движения "Талибан"*, относящиеся к новой власти Афганистана выступили с резкой критикой Таджикистана.
В то же время, президент Таджикистана Эмомали Рахмон крайне категорично высказывался о ситуации в соседней республике, призывая к установлению инклюзивного правительства. Подобные заявления также делали другие страны и международные организации.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.