https://uz.sputniknews.ru/20210520/rossiya-ne-brosit-tsentralnuyu-aziyu--zamglavy-mid-rf-18834555.html

Россия не бросит Центральную Азию – замглавы МИД РФ

Россия не бросит Центральную Азию – замглавы МИД РФ

Взаимовыгодное сотрудничество России с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном обсудили в рамках специальной сессии дискуссионного клуба... 20.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-20T21:16+0500

2021-05-20T21:16+0500

2021-05-20T22:02+0500

россия

дискуссионный клуб "валдай"

казань

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik, Данара Курманова. Итоги сотрудничества России и стран Центральной Азии за год пандемии подвели 20 мая в Казани на конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай". Название мероприятия - "Россия и Центральная Азия перед вызовами нового мира – совместный путь в будущее". Какую выгоду извлекают страны ЦА от кооперации с Москвой уже сейчас и каковы перспективы сотрудничества? Об этом в материале агентства Sputnik.Кризис глобализацииТренды общемировой глобализации сбавляют темп, актуальнее региональное сотрудничество, считает директор по научной работе фонда клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.В период пандемии страны все больше сотрудничают с соседями, уверен эксперт, и важность Центральной Азии возрастает в новых условиях. Пандемия показала важность института государства, дополняет бывший советник премьер-министра Кыргызстана Кубатбек Рахимов. Ведь Россия и страны Центральной Азии пытались поддержать население финансово."Все – и либералы, и либертарианцы, - взывали к государству. Представим, что мы жили бы в свободной экономике – и кто бы этим занимался? Мы фактически увидели прообраз если не социализма, то очень социального общества. Кто успешно вышел из кризиса, вызванного пандемией? Южная Корея, Китай, Пакистан и Россия, потому что в этих странах действовала мобилизационная экономика", - уверен специалист.Деньги как доказательствоНакопленные российские инвестиции в Центральноазиатском регионе уже составляют около $50 млрд, сообщил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Из этой суммы $36 млрд приходится на Казахстан, свыше $10 млрд – на Узбекистан, и еще $1,5 млрд – на Таджикистан. Кроме того, в странах Центральной Азии действует более 10 тысяч российских и совместных предприятий. Общий товарооборот России и ЦА в 2020 году превысил $28 млрд."Эти цифры опровергают тезис о том, что у России якобы нет экономических интересов в Центральной Азии и Россия якобы собирается оттуда уходить. Это совершенно не так. Уходить мы не собираемся и не уйдем", - заявил Руденко.Для России нет смысла отказываться от азиатских стран, точно так же, как и этим государствам невыгодно прекращать сотрудничество с Россией. Наоборот, отношения между государствами нужно развивать, потому что они открывают перспективу серьезного экономического роста после коронакризиса. Такое мнение выражает старший научный сотрудник Института международной поликити WeltTrends в Потсдаме Александр Рар."Несмотря на нынешний конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном, страны Центральной Азии становятся взаимовыгодным рынком. Раньше была разобщенность, особенно была сильная конкуренция между Узбекистаном и Казахстаном. Сейчас такого нет, и регион становится экономически привлекательным", - говорит он.Железные дороги отыгрывают провалВажное направление сотрудничества между Россией и Центральной Азией - железнодорожные перевозки, отмечает директор департамента зарубежных проектов и международного сотрудничества ОАО "Российские железные дороги" Антон Козлов."В пандемию пострадало только пассажирское сообщение, но этот провал мы уже отыгрываем, - рассказал он. – Сотрудничество России и Центральной Азии – это мультикультурализм здорового человека. Из дружбы народов можно извлечь пользу. В прошлом году транзит грузов составил 830 тысяч контейнеров, в этом году ожидается 950 тысяч. В основном это грузовые потоки в рамках ЕАЭС, направляющиеся в Китай. Они идут через Казахстан".Государства-участники Союза уделяют особое внимание развитию железнодорожной системы, говорит Антон Козлов. "Железные дороги – это не только рельсы и шпалы, есть еще инфраструктура, в том числе и цифровая. Цифровизацию обеспечивает проект "Интертран" - это электронное взаимодействие железной дороги, морских портов и органов контроля. По системе "Интертран" сейчас проходит 10 тысяч контейнеров".По словам Козлова, к развитию железных дорог подключился и Узбекистан. На данный момент РЖД ведет переговоры с Ташкентом по строительству специальных логистических центров, в которых можно было бы подготавливать узбекскую агропродукцию к длительным перевозкам.Проблемы заключаются не только в ковидеПеренести пандемию странам Центральной Азии значительно помогла Россия. Такое заявление в ходе конференции сделали представители Казахстана и Узбекистана. Помощник президента РК, председатель Казахстанского совета по международным отношениям Ерлан Карин назвал гуманитарную помощь России примером взаимовыручки."Начав производство вакцины Sputnik V в Караганде, мы развернули кампанию по вакцинации населения", - сказал он.Важно помнить, что пандемия продолжается и оказывает социально-травмирующий эффект, подчеркивает замминистра здравоохранения России Олег Салагай. "Сферам здравоохранения наших стран нужно сотрудничать дальше. Сейчас анализируются данные: изменилось психологическое состояние людей, выросло потребление алкоголя и табака. При этом 70% случаев преждевременной смерти по всему миру остаются связанными с неинфекционными заболеваниями. По данным Всемирной организации здравоохранения, от коронавируса умерло 3,3 млн человек, а от неинфекционных заболеваний – 40 млн. Этим болезням нужно тоже уделять внимание", - отметил Салагай.Кыргызстан – одна из стран, которая в пандемию сфокусировалась только на ковиде, и эта стратегия в результате принесла ей вред, утверждает бывший советник премьер-министра Кыргызстана Кубатбек Рахимов. Международная конференция в Казани завершится 21 мая. Большинство спикеров, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, смогли приехать на мероприятие, часть экспертов выходит с коллегами по видеосвязи.Напомним, в ноябре 2019 в года Узбекистан впервые принимал у себя Азиатскую конференцию дискуссионного клуба "Валдай". Юбилейный, десятый по счету форум состоялся в Самарканде. В мероприятии приняли участие более 70 экспертов из 11 стран.

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https://uz.sputniknews.ru/20161124/uzbekistan-tadjikistan-4212857.html

https://uz.sputniknews.ru/20210504/stroitelstvo-jd-uzbekistankyrgyzstanknr-zavisit-ot-situatsii-s-covid-18611293.html

https://uz.sputniknews.ru/20210407/v-uzbekistane-idet-poisk-ploschadki-dlya-proizvodstva-vaktsiny-sputnik-v-18191052.html

https://uz.sputniknews.ru/20210520/tsentralnoaziatskaya-konferentsiya-v-kazani-sredi-uchastnikov--eksperty-iz-uzbekistana-18823772.html

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дискуссионный клуб "валдай", казань, центральная азия