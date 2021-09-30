https://uz.sputniknews.ru/20210930/novyy-avtobusnyy-marshrut-zapustyat-v-tashkente-do-parka-yangi-uzbekiston-20705849.html

Новый автобусный маршрут запустят в Ташкенте до парка "Янги Узбекистон"

Новый автобусный маршрут запустят в Ташкенте до парка "Янги Узбекистон"

По информации Транспортного управления столицы, протяженность пути составит 13 км, время следования - около 36 минут. 30.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-30T09:35+0500

2021-09-30T09:35+0500

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общество

ташкент

пассажиры

общественный транспорт

парк

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Новый автобусный маршрут откроют в столице от станции метро "Машинасозлар" до парка "Янги Узбекистон", сообщает пресс-служба Транспортного управления Ташкента.Согласно информации ведомства, протяженность маршрута составит 13 км, время следования в пути - около 36 минут. Отмечается, что по данному направлению начнут курсировать шесть автобусов с интервалом ожидания 12 минут. Предложения от частных перевозчиков, готовых обслуживать этот маршрут, будут приниматься управлением до 10 октября 2021 года. Парк "Янги Узбекистон" ("Новый Узбекистан") начал принимать ташкентцев и гостей столицы в конце августа. Его торжественная церемония открытия была приурочена к 30-летию независимости республики. На территории объекта расположены спортивные площадки, стадионы, зоны для отдыха, искусственное озеро, огромный амфитеатр, а также памятник Независимости.

https://uz.sputniknews.ru/20210218/Spetsialist-rasskazal-o-novom-vide-obschestvennogo-transporta-v-Tashkente-16033914.html

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ташкент, пассажиры, общественный транспорт, парк