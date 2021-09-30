https://uz.sputniknews.ru/20210930/novyy-avtobusnyy-marshrut-zapustyat-v-tashkente-do-parka-yangi-uzbekiston-20705849.html
Новый автобусный маршрут запустят в Ташкенте до парка "Янги Узбекистон"
Новый автобусный маршрут запустят в Ташкенте до парка "Янги Узбекистон"
По информации Транспортного управления столицы, протяженность пути составит 13 км, время следования - около 36 минут. 30.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-30T09:35+0500
2021-09-30T09:35+0500
2021-09-30T09:37+0500
общество
ташкент
пассажиры
общественный транспорт
парк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/178/40/1784030_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_e959e5d6005a982cecda4ef9f98db3a8.jpg
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Новый автобусный маршрут откроют в столице от станции метро "Машинасозлар" до парка "Янги Узбекистон", сообщает пресс-служба Транспортного управления Ташкента.Согласно информации ведомства, протяженность маршрута составит 13 км, время следования в пути - около 36 минут. Отмечается, что по данному направлению начнут курсировать шесть автобусов с интервалом ожидания 12 минут. Предложения от частных перевозчиков, готовых обслуживать этот маршрут, будут приниматься управлением до 10 октября 2021 года. Парк "Янги Узбекистон" ("Новый Узбекистан") начал принимать ташкентцев и гостей столицы в конце августа. Его торжественная церемония открытия была приурочена к 30-летию независимости республики. На территории объекта расположены спортивные площадки, стадионы, зоны для отдыха, искусственное озеро, огромный амфитеатр, а также памятник Независимости.
https://uz.sputniknews.ru/20210218/Spetsialist-rasskazal-o-novom-vide-obschestvennogo-transporta-v-Tashkente-16033914.html
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/178/40/1784030_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_f1b5da3536ee21faa2e232072ebce568.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, пассажиры, общественный транспорт, парк
Новый автобусный маршрут запустят в Ташкенте до парка "Янги Узбекистон"
09:35 30.09.2021 (обновлено: 09:37 30.09.2021)
По информации Транспортного управления столицы, протяженность пути составит 13 км, время следования - около 36 минут.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik.
Новый автобусный маршрут откроют в столице от станции метро "Машинасозлар" до парка "Янги Узбекистон", сообщает
пресс-служба Транспортного управления Ташкента.
Согласно информации ведомства, протяженность маршрута составит 13 км, время следования в пути - около 36 минут.
Отмечается, что по данному направлению начнут курсировать шесть автобусов с интервалом ожидания 12 минут.
Предложения от частных перевозчиков, готовых обслуживать этот маршрут, будут приниматься управлением до 10 октября 2021 года.
Парк "Янги Узбекистон" ("Новый Узбекистан") начал принимать
ташкентцев и гостей столицы в конце августа. Его торжественная церемония открытия была приурочена к 30-летию независимости республики. На территории объекта расположены спортивные площадки, стадионы, зоны для отдыха, искусственное озеро, огромный амфитеатр, а также памятник Независимости.