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Новый автобусный маршрут запустят в Ташкенте до парка "Янги Узбекистон"
Новый автобусный маршрут запустят в Ташкенте до парка "Янги Узбекистон"
По информации Транспортного управления столицы, протяженность пути составит 13 км, время следования - около 36 минут. 30.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-30T09:35+0500
2021-09-30T09:37+0500
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пассажиры
общественный транспорт
парк
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Новый автобусный маршрут откроют в столице от станции метро "Машинасозлар" до парка "Янги Узбекистон", сообщает пресс-служба Транспортного управления Ташкента.Согласно информации ведомства, протяженность маршрута составит 13 км, время следования в пути - около 36 минут. Отмечается, что по данному направлению начнут курсировать шесть автобусов с интервалом ожидания 12 минут. Предложения от частных перевозчиков, готовых обслуживать этот маршрут, будут приниматься управлением до 10 октября 2021 года. Парк "Янги Узбекистон" ("Новый Узбекистан") начал принимать ташкентцев и гостей столицы в конце августа. Его торжественная церемония открытия была приурочена к 30-летию независимости республики. На территории объекта расположены спортивные площадки, стадионы, зоны для отдыха, искусственное озеро, огромный амфитеатр, а также памятник Независимости.
https://uz.sputniknews.ru/20210218/Spetsialist-rasskazal-o-novom-vide-obschestvennogo-transporta-v-Tashkente-16033914.html
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ташкент, пассажиры, общественный транспорт, парк

Новый автобусный маршрут запустят в Ташкенте до парка "Янги Узбекистон"

09:35 30.09.2021 (обновлено: 09:37 30.09.2021)
371
© Sputnik / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкСалон автобуса
Салон автобуса - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2021
© Sputnik / Евгений Самарин
/
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По информации Транспортного управления столицы, протяженность пути составит 13 км, время следования - около 36 минут.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Новый автобусный маршрут откроют в столице от станции метро "Машинасозлар" до парка "Янги Узбекистон", сообщает пресс-служба Транспортного управления Ташкента.
Согласно информации ведомства, протяженность маршрута составит 13 км, время следования в пути - около 36 минут.
Отмечается, что по данному направлению начнут курсировать шесть автобусов с интервалом ожидания 12 минут.
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Предложения от частных перевозчиков, готовых обслуживать этот маршрут, будут приниматься управлением до 10 октября 2021 года.
Парк "Янги Узбекистон" ("Новый Узбекистан") начал принимать ташкентцев и гостей столицы в конце августа. Его торжественная церемония открытия была приурочена к 30-летию независимости республики. На территории объекта расположены спортивные площадки, стадионы, зоны для отдыха, искусственное озеро, огромный амфитеатр, а также памятник Независимости.
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