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Монумент Независимости открылся в Ташкенте
Монумент Независимости открылся в Ташкенте
Памятник расположен в новом комплексе "Янги Узбекистон", открытие которого приурочено к годовщине независимости страны. 31.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-31T13:29+0500
2021-08-31T13:45+0500
общество
шавкат мирзиёев
президент
независимость
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ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил церемонию открытия памятника Независимости в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы государства.Новый монумент расположен в комплексе "Янги Узбекистон", ввод в эксплуатацию которого также был приурочен к годовщине независимости страны. Новый парк спроектирован в форме пяти ветвей огромного дерева, символизирующих приоритетов Стратегии действий. На территории в 104 гектара расположились зоны отдыха, искусственное озеро, спортивные площадки, стадионы, огромный амфитеатр, где будут проводиться праздничные торжества и мероприятия.По соседству будут построены клиника, университет, торгово-развлекательные центры и олимпийская деревня, в которой пройдут основные соревнования Азиатских юношеских игр 2025 году.Узбекистан отметит тридцатилетие Независимости 1 сентября. В честь юбилея президент страны наградил орденами и медалями выдающихся деятелей. Национальный банк выпустил памятные золотые и серебряные монеты. Во всех предприятиях и организациях страны проходят торжественные мероприятия. В честь юбилея водопад Ниагара и достопримечательности Куала-Лумпура подсветят в цвета узбекского флага.
https://uz.sputniknews.ru/20210831/esche-dva-lidera-evropy-pozdravili-uzbekistan-s-30-letiem-nezavisimosti-20300520.html
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шавкат мирзиёев, президент, независимость

Монумент Независимости открылся в Ташкенте

13:29 31.08.2021 (обновлено: 13:45 31.08.2021)
673
© Пресс-служба президента УзбекистанаМонумент Независимости в Ташкенте
Монумент Независимости в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Памятник расположен в новом комплексе "Янги Узбекистон", открытие которого приурочено к годовщине независимости страны.
ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил церемонию открытия памятника Независимости в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы государства.
Новый монумент расположен в комплексе "Янги Узбекистон", ввод в эксплуатацию которого также был приурочен к годовщине независимости страны. Новый парк спроектирован в форме пяти ветвей огромного дерева, символизирующих приоритетов Стратегии действий. На территории в 104 гектара расположились зоны отдыха, искусственное озеро, спортивные площадки, стадионы, огромный амфитеатр, где будут проводиться праздничные торжества и мероприятия.
© Пресс-служба президента Узбекистана

Открытие Монумента Независимости.

Открытие Монумента Независимости. - Sputnik Узбекистан
1/8
© Пресс-служба президента Узбекистана

Открытие Монумента Независимости.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Открытие Монумента Независимости.

Открытие Монумента Независимости. - Sputnik Узбекистан
2/8
© Пресс-служба президента Узбекистана

Открытие Монумента Независимости.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Открытие Монумента Независимости.

Открытие Монумента Независимости. - Sputnik Узбекистан
3/8
© Пресс-служба президента Узбекистана

Открытие Монумента Независимости.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Открытие Монумента Независимости.

Открытие Монумента Независимости. - Sputnik Узбекистан
4/8
© Пресс-служба президента Узбекистана

Открытие Монумента Независимости.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Открытие Монумента Независимости.

Открытие Монумента Независимости. - Sputnik Узбекистан
5/8
© Пресс-служба президента Узбекистана

Открытие Монумента Независимости.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Открытие Монумента Независимости.

Открытие Монумента Независимости. - Sputnik Узбекистан
6/8
© Пресс-служба президента Узбекистана

Открытие Монумента Независимости.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Открытие Монумента Независимости.

Открытие Монумента Независимости. - Sputnik Узбекистан
7/8
© Пресс-служба президента Узбекистана

Открытие Монумента Независимости.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев на открытии Монумента Независимости.

Шавкат Мирзиёев на открытии Монумента Независимости. - Sputnik Узбекистан
8/8
© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев на открытии Монумента Независимости.

1/8
© Пресс-служба президента Узбекистана

Открытие Монумента Независимости.

2/8
© Пресс-служба президента Узбекистана

Открытие Монумента Независимости.

3/8
© Пресс-служба президента Узбекистана

Открытие Монумента Независимости.

4/8
© Пресс-служба президента Узбекистана

Открытие Монумента Независимости.

5/8
© Пресс-служба президента Узбекистана

Открытие Монумента Независимости.

6/8
© Пресс-служба президента Узбекистана

Открытие Монумента Независимости.

7/8
© Пресс-служба президента Узбекистана

Открытие Монумента Независимости.

8/8
© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев на открытии Монумента Независимости.

По соседству будут построены клиника, университет, торгово-развлекательные центры и олимпийская деревня, в которой пройдут основные соревнования Азиатских юношеских игр 2025 году.
Узбекистан отметит тридцатилетие Независимости 1 сентября. В честь юбилея президент страны наградил орденами и медалями выдающихся деятелей. Национальный банк выпустил памятные золотые и серебряные монеты. Во всех предприятиях и организациях страны проходят торжественные мероприятия. В честь юбилея водопад Ниагара и достопримечательности Куала-Лумпура подсветят в цвета узбекского флага.
Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2021
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