https://uz.sputniknews.ru/20210831/monument-nezavisimosti-otkrylsya-v-tashkente-20308035.html

Монумент Независимости открылся в Ташкенте

Монумент Независимости открылся в Ташкенте

Памятник расположен в новом комплексе "Янги Узбекистон", открытие которого приурочено к годовщине независимости страны. 31.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-31T13:29+0500

2021-08-31T13:29+0500

2021-08-31T13:45+0500

общество

шавкат мирзиёев

президент

независимость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1f/20307578_0:50:1281:770_1920x0_80_0_0_78d0db8f328dd131ab91fd29cecdc8a4.jpg

ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил церемонию открытия памятника Независимости в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы государства.Новый монумент расположен в комплексе "Янги Узбекистон", ввод в эксплуатацию которого также был приурочен к годовщине независимости страны. Новый парк спроектирован в форме пяти ветвей огромного дерева, символизирующих приоритетов Стратегии действий. На территории в 104 гектара расположились зоны отдыха, искусственное озеро, спортивные площадки, стадионы, огромный амфитеатр, где будут проводиться праздничные торжества и мероприятия.По соседству будут построены клиника, университет, торгово-развлекательные центры и олимпийская деревня, в которой пройдут основные соревнования Азиатских юношеских игр 2025 году.Узбекистан отметит тридцатилетие Независимости 1 сентября. В честь юбилея президент страны наградил орденами и медалями выдающихся деятелей. Национальный банк выпустил памятные золотые и серебряные монеты. Во всех предприятиях и организациях страны проходят торжественные мероприятия. В честь юбилея водопад Ниагара и достопримечательности Куала-Лумпура подсветят в цвета узбекского флага.

https://uz.sputniknews.ru/20210831/esche-dva-lidera-evropy-pozdravili-uzbekistan-s-30-letiem-nezavisimosti-20300520.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шавкат мирзиёев, президент, независимость