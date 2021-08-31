Монумент Независимости открылся в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил церемонию открытия памятника Независимости в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы государства.Новый монумент расположен в комплексе "Янги Узбекистон", ввод в эксплуатацию которого также был приурочен к годовщине независимости страны. Новый парк спроектирован в форме пяти ветвей огромного дерева, символизирующих приоритетов Стратегии действий. На территории в 104 гектара расположились зоны отдыха, искусственное озеро, спортивные площадки, стадионы, огромный амфитеатр, где будут проводиться праздничные торжества и мероприятия.По соседству будут построены клиника, университет, торгово-развлекательные центры и олимпийская деревня, в которой пройдут основные соревнования Азиатских юношеских игр 2025 году.Узбекистан отметит тридцатилетие Независимости 1 сентября. В честь юбилея президент страны наградил орденами и медалями выдающихся деятелей. Национальный банк выпустил памятные золотые и серебряные монеты. Во всех предприятиях и организациях страны проходят торжественные мероприятия. В честь юбилея водопад Ниагара и достопримечательности Куала-Лумпура подсветят в цвета узбекского флага.
Памятник расположен в новом комплексе "Янги Узбекистон", открытие которого приурочено к годовщине независимости страны.
ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил церемонию открытия памятника Независимости в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы государства.
Новый монумент расположен в комплексе "Янги Узбекистон", ввод в эксплуатацию которого также был приурочен к годовщине независимости страны. Новый парк спроектирован в форме пяти ветвей огромного дерева, символизирующих приоритетов Стратегии действий. На территории в 104 гектара расположились зоны отдыха, искусственное озеро, спортивные площадки, стадионы, огромный амфитеатр, где будут проводиться праздничные торжества и мероприятия.