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https://uz.sputniknews.ru/20210930/pensioneram-zaderjat-vyplaty-v-oktyabre-20724113.html
Пенсионерам задержат выплаты в октябре
Пенсионерам задержат выплаты в октябре
Выплаты пенсий и пособий осуществляются с первого рабочего дня каждого месяца. В октябре он выпадает на четвертое число. 30.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-30T21:00+0500
2021-09-30T21:00+0500
общество
узбекистан
пенсионный фонд
деньги
праздник
пластиковые карты
пенсия
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Выплаты пенсий и пособий в октябре граждане Узбекистана получат с опозданием. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Внебюджетный пенсионный фонд при Министерстве финансов.Как поясняется, связано это с тем, что первые три дня месяца в стране будут нерабочими: 1 октября — День учителей и наставников, 2 и 3 выпадают на выходные субботу и воскресенье.В этот же раз выплата пенсий за октябрь в наличной форме начнется с 4 октября. С этого же дня начнут поступления средств и на пластиковые карты.Задержка выплат была осуществлена и в сентябре. Они последовали сразу после праздничных выходных по случаю Дня независимости. В этом году он отмечался с 1 по 5 сентября.
https://uz.sputniknews.ru/20210604/v-uzbekistane-povyshaetsya-razmer-minimalnyx-pensiy-19102527.html
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узбекистан, пенсионный фонд, деньги, праздник, пластиковые карты, пенсия

Пенсионерам задержат выплаты в октябре

21:00 30.09.2021
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© Sputnik / Рамиз БахтияровНациональная валюта Узбекистана — сум
Национальная валюта Узбекистана — сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Выплаты пенсий и пособий осуществляются с первого рабочего дня каждого месяца. В октябре он выпадает на четвертое число.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Выплаты пенсий и пособий в октябре граждане Узбекистана получат с опозданием. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Внебюджетный пенсионный фонд при Министерстве финансов.
Как поясняется, связано это с тем, что первые три дня месяца в стране будут нерабочими: 1 октября — День учителей и наставников, 2 и 3 выпадают на выходные субботу и воскресенье.
"В соответствии с указом президента от 2 февраля 2017 года № ПП-2753 пенсии и пособия выплачиваются до 27 числа каждого месяца. Выплаты поступают, начиная с первого рабочего дня каждого месяца, ежедневно (кроме выходных) в махаллинские сходы и по месту жительства граждан", — говорится в сообщении.
В этот же раз выплата пенсий за октябрь в наличной форме начнется с 4 октября. С этого же дня начнут поступления средств и на пластиковые карты.
Задержка выплат была осуществлена и в сентябре. Они последовали сразу после праздничных выходных по случаю Дня независимости. В этом году он отмечался с 1 по 5 сентября.
Национальная валюта Узбекистана — сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
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