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https://uz.sputniknews.ru/20210930/uzbekistan-i-vb-primut-novuyu-programmu-sotrudnichestva-kakovy-prioritety-20723630.html
Узбекистан и ВБ примут новую программу сотрудничества. Каковы приоритеты?
Узбекистан и ВБ примут новую программу сотрудничества. Каковы приоритеты?
Также стороны согласовали шаги по ускорению уже действующих совместных проектов, портфель которых включает финансирование на 4,8 миллиарда долларов. 30.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-30T20:27+0500
2021-09-30T20:27+0500
экономика
узбекистан
сотрудничество
всемирный банк
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Узбекистан и Всемирный банк договорились подготовить и принять новую пятилетнюю Страновую программу сотрудничества. Об этом стало известно по итогам переговоров президента Мирзиёева с вице-президентом финансовой организации Анной Бьерде.Как сообщает пресс-служба лидера, переговоры сторон прошли сегодня в узбекистанской столице, где делегация ВБ находится в рамках программы Ташкентского экономического форума.В качестве приоритетов данной программы обозначены такие направления, как сокращение бедности, поддержка образования и социальной сферы, цифровизация и переход к “зеленой экономике”, продолжение трансформации госпредприятий, ускоренная индустриализация и модернизация инфраструктуры в регионах, интенсивное развитие сельского хозяйства, в том числе путем широкого внедрения инноваций и передовых технологий капельного орошения.Также стороны согласовали первоочередные шаги по ускорению уже действующих совместных проектов. В частности, одобрено предоставление льготных займов на сумму 540 миллионов долларов для реализации проектов по развитию средних городов, модернизации электроэнергетического сектора, улучшению налогового администрирования.В целом текущий портфель включает 26 проектов с привлечением финансирования Всемирного банка на сумму 4,8 миллиарда долларов.Рассмотрены также результаты совместной работы по подготовке методологических основ борьбы с бедностью, поддержке инвестиционных проектов частного сектора, продвижению реформы государственных предприятий и развитию солнечной энергетики в Узбекистане.Отмечается, готовность Всемирного банка расширить поддержку преобразований, нацеленных на повышение уровня и качества жизни населения в стране.
https://uz.sputniknews.ru/20210929/ekspert-vb-o-vneshnem-dolge-i-problemax-biznesa-v-uzbekistane-20695115.html
https://uz.sputniknews.ru/20210518/vb-podderjal-predlojennuyu-mirziyoevym-novuyu-povestku-sotrudnichestva-18792982.html
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узбекистан, сотрудничество, всемирный банк

Узбекистан и ВБ примут новую программу сотрудничества. Каковы приоритеты?

20:27 30.09.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры Шавката Мирзиёева с вице-президентом ВБ Анной Бьерде
Переговоры Шавката Мирзиёева с вице-президентом ВБ Анной Бьерде - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также стороны согласовали шаги по ускорению уже действующих совместных проектов, портфель которых включает финансирование на 4,8 миллиарда долларов.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Узбекистан и Всемирный банк договорились подготовить и принять новую пятилетнюю Страновую программу сотрудничества. Об этом стало известно по итогам переговоров президента Мирзиёева с вице-президентом финансовой организации Анной Бьерде.
Как сообщает пресс-служба лидера, переговоры сторон прошли сегодня в узбекистанской столице, где делегация ВБ находится в рамках программы Ташкентского экономического форума.
В качестве приоритетов данной программы обозначены такие направления, как сокращение бедности, поддержка образования и социальной сферы, цифровизация и переход к “зеленой экономике”, продолжение трансформации госпредприятий, ускоренная индустриализация и модернизация инфраструктуры в регионах, интенсивное развитие сельского хозяйства, в том числе путем широкого внедрения инноваций и передовых технологий капельного орошения.
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2021
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“Была поддержана инициатива представителей Всемирного банка о формировании новой многосторонней Платформы диалога женщин-предпринимателей в регионе”, — говорится в сообщении.
Также стороны согласовали первоочередные шаги по ускорению уже действующих совместных проектов. В частности, одобрено предоставление льготных займов на сумму 540 миллионов долларов для реализации проектов по развитию средних городов, модернизации электроэнергетического сектора, улучшению налогового администрирования.
В целом текущий портфель включает 26 проектов с привлечением финансирования Всемирного банка на сумму 4,8 миллиарда долларов.
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Рассмотрены также результаты совместной работы по подготовке методологических основ борьбы с бедностью, поддержке инвестиционных проектов частного сектора, продвижению реформы государственных предприятий и развитию солнечной энергетики в Узбекистане.
Отмечается, готовность Всемирного банка расширить поддержку преобразований, нацеленных на повышение уровня и качества жизни населения в стране.
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