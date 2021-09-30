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В Узбекистан из Британии вернули историческую плитку 13-14 веков
В Узбекистан из Британии вернули историческую плитку 13-14 веков
Вывезенные контрабандой изразцы из комплекса Шахи Зинда переданы посольству Британским музеем. 30.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-30T12:22+0500
2021-09-30T12:22+0500
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ТАШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. Министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов поблагодарил сотрудников Британского музея и лично директора Хартвига Фишера за возвращение шести древних керамических плиток, сообщается на портале узбекского правительства.Исторические артефакты были контрабандно вывезены из страны в 2020 году и изъяты при таможенном досмотре в лондонском аэропорту Хитроу. По согласованию с правительством Узбекистана, с 17 мая по 1 августа изразцы выставлялись в Британском музее, после чего Джон Симпсон, старший куратор музея по Ближнему Востоку, передал их посольству.По мнению экспертов, плитка датируется 13-14 веками и относится к комплексу Шахи Зинда в Самарканде.В июне между Британским музеем и Министерством культуры Узбекистана прошли переговоры об организации двусторонних выставочных мероприятий по культурному наследию Узбекистана, а также совместных исследований и реставрационных работ.The British Museum образован в 1753 году. Он является главным историко-археологическим музеем Великобритании и занимает второе место после Лувра по количеству посещаемости. Ежегодно посмотреть на более чем 15 миллионов экспонатов приходят шесть миллионов человек.
https://uz.sputniknews.ru/20210917/shedevry-kulturnogo-naslediya-uzbekistana-opisany-v-50-albomax-20537900.html
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великобритания, узбекистан, культура, история

В Узбекистан из Британии вернули историческую плитку 13-14 веков

12:22 30.09.2021
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© Портал правительства Республики УзбекистанКерамическая плитка 13-14 вв. из комплекса Шахи Зинда
Керамическая плитка 13-14 вв. из комплекса Шахи Зинда - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2021
© Портал правительства Республики Узбекистан
Вывезенные контрабандой изразцы из комплекса Шахи Зинда переданы посольству Британским музеем.
ТАШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. Министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов поблагодарил сотрудников Британского музея и лично директора Хартвига Фишера за возвращение шести древних керамических плиток, сообщается на портале узбекского правительства.
Исторические артефакты были контрабандно вывезены из страны в 2020 году и изъяты при таможенном досмотре в лондонском аэропорту Хитроу. По согласованию с правительством Узбекистана, с 17 мая по 1 августа изразцы выставлялись в Британском музее, после чего Джон Симпсон, старший куратор музея по Ближнему Востоку, передал их посольству.
По мнению экспертов, плитка датируется 13-14 веками и относится к комплексу Шахи Зинда в Самарканде.
В июне между Британским музеем и Министерством культуры Узбекистана прошли переговоры об организации двусторонних выставочных мероприятий по культурному наследию Узбекистана, а также совместных исследований и реставрационных работ.
The British Museum образован в 1753 году. Он является главным историко-археологическим музеем Великобритании и занимает второе место после Лувра по количеству посещаемости. Ежегодно посмотреть на более чем 15 миллионов экспонатов приходят шесть миллионов человек.
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