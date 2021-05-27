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https://uz.sputniknews.ru/20210527/uzbekistan-xochet-uskorit-prinyatie-zakona-o-vneshney-trudovoy-migratsii-18932480.html
Узбекистан хочет ускорить принятие закона о внешней трудовой миграции
Узбекистан хочет ускорить принятие закона о внешней трудовой миграции
Накануне Комитет по труду и социальным вопросам заслушал доклад Агентства по внешней трудовой миграции о реализации мер обеспечения правового статуса и... 27.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-27T08:32+0500
2021-05-27T09:03+0500
миграция
трудовые мигранты
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса намерены ускорить принятие закона "О внешней трудовой миграции".Это, как ожидается, позволит снять ряд проблем, с которыми сталкиваются соотечественники во время работы за рубежом, в частности, в России.Проект документа был разработан еще в декабре 2017-го. Он предусматривает правовые механизмы организационного набора граждан Узбекистана на работу за границу, а также меры правовой, социальной и материальной поддержки мигрантов.На сегодняшний день для осуществления оргнабора соотечественников подписаны договоры о сотрудничестве с 26 работодателями РФ и с 14 из Казахстана по временному трудоустройству.Кроме того, заключены соглашения с российскими средними специальными и высшими учебными заведениями о профессиональном обучении, оценке и преподавании русского языка узбекским гражданам.В частности, фиксируются случаи несоблюдения работодателем условий контракта.Также в ряде случаев имеют место быть задержка или невыплата зарплаты, несоблюдение трудовых и миграционных требований и неформальная эксплуатация мигрантов для уклонения от уплаты налогов. Помимо этого, не установлены правовые основы проблем, связанных с оказанием медицинских услуг, определением и финансированием пенсии и периодов временной нетрудоспособности, защитой членов их семей.Ранее первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ напомнил, что после 15 июня 2021 года нелегальные мигранты из стран СНГ будут депортированы из России. До этого действует мораторий на выдворение, введенный в России из-за пандемии. По данным МВД, на сегодня в РФ набралось уже более миллиона нелегалов из государств СНГ, больше всего (332 тысячи) — из Узбекистана.С начала этого года почти 9,5 тысячи узбекистанцев отправились на работу за рубеж в рамках оргнабора. Из них более 8 тысяч поехали в Россию. По официальным данным, на конец 2020-го на заработках за пределами Узбекистана находилось около 1,6 миллиона человек (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона — в РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20210330/mintruda-izuchit-problemy-uzbekistantsev-pri-orgnabore-v-rf-18034078.html
https://uz.sputniknews.ru/20210526/v-shage-ot-deportatsii-kak-rossiya-reshaet-problemy-migrantov-nelegalov-18931350.html
https://uz.sputniknews.ru/20210522/uzbekistan-prosit-vlasti-moskvy-razobratsya-s-jaloboy-migrantov-na-zaderjki-zarplaty-18854169.html
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трудовые мигранты, узбекистан

Узбекистан хочет ускорить принятие закона о внешней трудовой миграции

08:32 27.05.2021 (обновлено: 09:03 27.05.2021)
1969
© СС0 / Unsplash / Ümit YıldırımКаска рабочего
Каска рабочего - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
© СС0 / Unsplash / Ümit Yıldırım
Накануне Комитет по труду и социальным вопросам заслушал доклад Агентства по внешней трудовой миграции о реализации мер обеспечения правового статуса и социальной защиты узбекских трудовых мигрантов.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса намерены ускорить принятие закона "О внешней трудовой миграции".
"В целях обеспечения прав и законных интересов трудовых мигрантов затронут вопрос об ускорении принятия закона "О внешней трудовой миграции", — говорится в сообщении.
Это, как ожидается, позволит снять ряд проблем, с которыми сталкиваются соотечественники во время работы за рубежом, в частности, в России.
Проект документа был разработан еще в декабре 2017-го. Он предусматривает правовые механизмы организационного набора граждан Узбекистана на работу за границу, а также меры правовой, социальной и материальной поддержки мигрантов.
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На сегодняшний день для осуществления оргнабора соотечественников подписаны договоры о сотрудничестве с 26 работодателями РФ и с 14 из Казахстана по временному трудоустройству.
Кроме того, заключены соглашения с российскими средними специальными и высшими учебными заведениями о профессиональном обучении, оценке и преподавании русского языка узбекским гражданам.
"Однако, помимо положительной работы, существуют проблемы с правовой, материальной и социальной поддержкой трудовых мигрантов", — отмечается в сообщении.
В частности, фиксируются случаи несоблюдения работодателем условий контракта.
Также в ряде случаев имеют место быть задержка или невыплата зарплаты, несоблюдение трудовых и миграционных требований и неформальная эксплуатация мигрантов для уклонения от уплаты налогов.
Помимо этого, не установлены правовые основы проблем, связанных с оказанием медицинских услуг, определением и финансированием пенсии и периодов временной нетрудоспособности, защитой членов их семей.
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Ранее первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ напомнил, что после 15 июня 2021 года нелегальные мигранты из стран СНГ будут депортированы из России.
До этого действует мораторий на выдворение, введенный в России из-за пандемии. По данным МВД, на сегодня в РФ набралось уже более миллиона нелегалов из государств СНГ, больше всего (332 тысячи) — из Узбекистана.
С начала этого года почти 9,5 тысячи узбекистанцев отправились на работу за рубеж в рамках оргнабора. Из них более 8 тысяч поехали в Россию.
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По официальным данным, на конец 2020-го на заработках за пределами Узбекистана находилось около 1,6 миллиона человек (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона — в РФ.
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