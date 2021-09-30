https://uz.sputniknews.ru/20210930/v-uzbekistane-ustanovili-pravovoy-status-zemelnogo-uchastka-20722127.html
В Узбекистане установили правовой статус земельного участка
В Узбекистане установили правовой статус земельного участка
Законом вводится ряд новых порядков при приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения. Ожидается, что принятие документа будет... 30.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-30T19:10+0500
2021-09-30T19:10+0500
2021-09-30T19:10+0500
общество
узбекистан
земля
приватизация
сенат олий мажлиса узбекистана
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. На девятнадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса обсужден закон Республики Узбекистан "О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения".В документе определяются объекты приватизации и земельные участки, не подлежащие приватизации и круг субъектов приватизации, формы приватизации земельных участков.Также документом укрепляются нормы, определяющие порядок приватизации пустующих земельных участков, земельных участков, на которых расположены государственные объекты недвижимости, заявки на участие в электронном онлайн-аукционе по приватизации земельных участков, стоимость приватизируемого земельного участка.Кроме того, устанавливается правовой статус приватизированных земельных участков. В частности, государственный ордер на право собственности на земельный участок является правоустанавливающим документом и выдается Агентством по управлению государственными активами в течение одного рабочего дня после полной и своевременной оплаты стоимости приватизируемого земельного участка.В случае приватизации земельного участка одновременно с находящимся на нем государственным объектом недвижимости, оформляется единый государственный ордер на право собственности на земельный участок и объект недвижимости.Вместе с тем, вносятся нормы, касающиеся прав и обязанностей собственников приватизированных земельных участков, перехода права собственности на земельные участки к лицам, не являющимся субъектами приватизации, прекращения права собственности на приватизированные земельные участки, определения стоимости изымаемого приватизированного земельного участка, выкупа его для государственных и общественных нужд, реквизиции и конфискации приватизированного земельного участка.Также законом раскрываются механизмы приватизации земельных участков, находящихся у субъектов приватизации на праве постоянного пользования (владения), аренды или пожизненного наследственного владения.Ожидается, что принятие документа будет способствовать формированию и развитию рынка земли, ускоренному росту рынка недвижимости, повышению кредитоспособности населения и инвестиционной привлекательности страны.
https://uz.sputniknews.ru/20210817/mirziyoev-urezal-pravo-xokimov-rasporyajatsya-zemley-20113999.html
https://uz.sputniknews.ru/20210709/dragotsennaya-zemlya-uzbekistana-kak-raspredelit-vajneyshiy-resurs--leonid-xolod-19619943.html
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узбекистан, земля, приватизация, сенат олий мажлиса узбекистана, сельское хозяйство
В Узбекистане установили правовой статус земельного участка
Законом вводится ряд новых порядков при приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения. Ожидается, что принятие документа будет способствовать формированию и развитию рынка земли.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. На девятнадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса обсужден закон Республики Узбекистан "О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения".
В документе определяются объекты приватизации и земельные участки, не подлежащие приватизации и круг субъектов приватизации, формы приватизации земельных участков.
Также документом укрепляются нормы, определяющие порядок приватизации пустующих земельных участков, земельных участков, на которых расположены государственные объекты недвижимости, заявки на участие в электронном онлайн-аукционе по приватизации земельных участков, стоимость приватизируемого земельного участка.
Кроме того, устанавливается правовой статус приватизированных земельных участков. В частности, государственный ордер на право собственности на земельный участок является правоустанавливающим документом и выдается Агентством по управлению государственными активами в течение одного рабочего дня после полной и своевременной оплаты стоимости приватизируемого земельного участка.
В случае приватизации земельного участка одновременно с находящимся на нем государственным объектом недвижимости, оформляется единый государственный ордер на право собственности на земельный участок и объект недвижимости.
Вместе с тем, вносятся нормы, касающиеся прав и обязанностей собственников приватизированных земельных участков, перехода права собственности на земельные участки к лицам, не являющимся субъектами приватизации, прекращения права собственности на приватизированные земельные участки, определения стоимости изымаемого приватизированного земельного участка, выкупа его для государственных и общественных нужд, реквизиции и конфискации приватизированного земельного участка.
Также законом раскрываются механизмы приватизации земельных участков, находящихся у субъектов приватизации на праве постоянного пользования (владения), аренды или пожизненного наследственного владения.
Ожидается, что принятие документа будет способствовать формированию и развитию рынка земли, ускоренному росту рынка недвижимости, повышению кредитоспособности населения и инвестиционной привлекательности страны.