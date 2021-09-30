https://uz.sputniknews.ru/20210930/v-uzbekistane-ustanovili-pravovoy-status-zemelnogo-uchastka-20722127.html

В Узбекистане установили правовой статус земельного участка

В Узбекистане установили правовой статус земельного участка

Законом вводится ряд новых порядков при приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения. Ожидается, что принятие документа будет... 30.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-30T19:10+0500

2021-09-30T19:10+0500

2021-09-30T19:10+0500

общество

узбекистан

земля

приватизация

сенат олий мажлиса узбекистана

сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. На девятнадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса обсужден закон Республики Узбекистан "О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения".В документе определяются объекты приватизации и земельные участки, не подлежащие приватизации и круг субъектов приватизации, формы приватизации земельных участков.Также документом укрепляются нормы, определяющие порядок приватизации пустующих земельных участков, земельных участков, на которых расположены государственные объекты недвижимости, заявки на участие в электронном онлайн-аукционе по приватизации земельных участков, стоимость приватизируемого земельного участка.Кроме того, устанавливается правовой статус приватизированных земельных участков. В частности, государственный ордер на право собственности на земельный участок является правоустанавливающим документом и выдается Агентством по управлению государственными активами в течение одного рабочего дня после полной и своевременной оплаты стоимости приватизируемого земельного участка.В случае приватизации земельного участка одновременно с находящимся на нем государственным объектом недвижимости, оформляется единый государственный ордер на право собственности на земельный участок и объект недвижимости.Вместе с тем, вносятся нормы, касающиеся прав и обязанностей собственников приватизированных земельных участков, перехода права собственности на земельные участки к лицам, не являющимся субъектами приватизации, прекращения права собственности на приватизированные земельные участки, определения стоимости изымаемого приватизированного земельного участка, выкупа его для государственных и общественных нужд, реквизиции и конфискации приватизированного земельного участка.Также законом раскрываются механизмы приватизации земельных участков, находящихся у субъектов приватизации на праве постоянного пользования (владения), аренды или пожизненного наследственного владения.Ожидается, что принятие документа будет способствовать формированию и развитию рынка земли, ускоренному росту рынка недвижимости, повышению кредитоспособности населения и инвестиционной привлекательности страны.

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узбекистан, земля, приватизация, сенат олий мажлиса узбекистана, сельское хозяйство