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Драгоценная земля Узбекистана: как распределить важнейший ресурс — Леонид Холод
Драгоценная земля Узбекистана: как распределить важнейший ресурс — Леонид Холод
В Узбекистане готовятся принять новый земельный кодекс, чтобы навести порядок с оборотом и использованием земель. Что изменится в жизни дехкан... 09.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-09T21:57+0500
2021-07-09T21:58+0500
видео
земля
сельское хозяйство
узбекистан
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Президент Узбекистана инициировал важные изменения в законодательство об использовании земли, в том числе сельхозназначения. Ключевые положения готовящейся реформы мы обсудили с доктором экономических наук, в прошлом заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонидом Ивановичем Холодом.Среди ключевых положений законопроекта - прозрачный механизм распределения земли на конкурсной основе — через электронные аукционы, а не напрямую через хокимиты, как было ранее. Это должно исключить коррупционную составляющую и дать возможность дехканам получить в пользование участки при четком обосновании его использования.Кроме того, оговорено, что приоритет по плодородным почвам отдается исключительно местным фермерам, особенно черноземные районы. Что касается инвесторов, то они могут рассчитывать только на аренду земли сроком не более 25 лет, но не на покупку. тем самым гарантируется сохранность важнейшего природного ресурса для страны."В этом нет ничего нового - это общемировая практика, которую принимают и признают сами инвесторы", — пояснил эксперт.Немаловажную роль, по словам Леонида Холода, должен иметь механизм предоставления земельных участков, стоимость аренды и порядок изъятия наделов при реализации государственных или инфраструктурных проектов. В этих условиях важно соблюсти баланс между интересами государства и частных производителей.Помимо законодательных преобразований в сфере распределения и учета земли необходима и поддержка дехкан для более эффективного производства востребованной сельхозпродукции. Республика нуждается в инвестициях в сфере переработки, упаковки и распределения конечного товара. При умелом подходе дехкане получат стабильный доход и постоянные рынки сбыта, а земля будет рационально использоваться с применением современных технологий.Эксперт подчеркнул, что земля — ресурс очень ценный и ограниченный, поэтому даже несмотря на сложные климатические и экологические особенности отдельных регионов Узбекистана необходимо ее использовать рационально и бережно. Прорыву в сфере землепользования также должно способствовать создание единого ответственного за эту сферу органа — Агентства по кадастру при государственном налоговом комитете. Если раньше проблемой земли занимались понемногу несколько ведомств, начиная от Минсельхоза и заканчивая минпромторгом, то теперь все вопросы, связанные с оборотом земли объединены в одной структуре. По мнению эксперта, это позволит избежать путаницы и противоречий.Все эти меры с расширением и диверсификацией сельхозпроизводства обеспечат Узбекистану не только продовольственную безопасность, но и уверенные позиции на рынке плодоовощной продукции. А ее в России и в других республиках всегда ждут с нетерпением.
https://uz.sputniknews.ru/20210421/prava-vladeltsev-zemelnyx-uchastkov-zaschityat-zakonom-18441159.html
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земля, сельское хозяйство, узбекистан

Драгоценная земля Узбекистана: как распределить важнейший ресурс — Леонид Холод

21:57 09.07.2021 (обновлено: 21:58 09.07.2021)
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© Sputnik
Анна Черкасова
Все материалы
В Узбекистане готовятся принять новый земельный кодекс, чтобы навести порядок с оборотом и использованием земель. Что изменится в жизни дехкан, предпринимателей и иностранных инвесторов — смотрите в нашем видеоинтервью.
Президент Узбекистана инициировал важные изменения в законодательство об использовании земли, в том числе сельхозназначения. Ключевые положения готовящейся реформы мы обсудили с доктором экономических наук, в прошлом заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонидом Ивановичем Холодом.
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Среди ключевых положений законопроекта - прозрачный механизм распределения земли на конкурсной основе — через электронные аукционы, а не напрямую через хокимиты, как было ранее. Это должно исключить коррупционную составляющую и дать возможность дехканам получить в пользование участки при четком обосновании его использования.
Кроме того, оговорено, что приоритет по плодородным почвам отдается исключительно местным фермерам, особенно черноземные районы.
Что касается инвесторов, то они могут рассчитывать только на аренду земли сроком не более 25 лет, но не на покупку. тем самым гарантируется сохранность важнейшего природного ресурса для страны.
"В этом нет ничего нового - это общемировая практика, которую принимают и признают сами инвесторы", — пояснил эксперт.
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Немаловажную роль, по словам Леонида Холода, должен иметь механизм предоставления земельных участков, стоимость аренды и порядок изъятия наделов при реализации государственных или инфраструктурных проектов. В этих условиях важно соблюсти баланс между интересами государства и частных производителей.
"Что касается порядка изъятия той или иной территории под строительство, то должны быть четкие критерии, размеры справедливых компенсаций и условия для передачи земли. Тогда любой инвестор или подрядчик, прежде чем идти с проектом дороги несколько раз подумает, стоит ли дергать людей и отбирать у них землю или проще перестроить маршрут", — привел пример эксперт.
Помимо законодательных преобразований в сфере распределения и учета земли необходима и поддержка дехкан для более эффективного производства востребованной сельхозпродукции. Республика нуждается в инвестициях в сфере переработки, упаковки и распределения конечного товара. При умелом подходе дехкане получат стабильный доход и постоянные рынки сбыта, а земля будет рационально использоваться с применением современных технологий.
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Эксперт подчеркнул, что земля — ресурс очень ценный и ограниченный, поэтому даже несмотря на сложные климатические и экологические особенности отдельных регионов Узбекистана необходимо ее использовать рационально и бережно.
"В Узбекистане потрясающие земли, это одно из богатств республики. Если их правильно орошать, использовать подходящие для местных условий сорта растений и культур, а также поддерживать почвы в надлежащем виде, то сельское хозяйство будет на высоком уровне. Предлагаемые президентом и правительством меры решают сразу несколько важнейших задач, поэтому стоит дождаться окончательного принятия земельного кодекса и уже посмотреть его в деле", — заметил Леонид Холод.
Прорыву в сфере землепользования также должно способствовать создание единого ответственного за эту сферу органа — Агентства по кадастру при государственном налоговом комитете. Если раньше проблемой земли занимались понемногу несколько ведомств, начиная от Минсельхоза и заканчивая минпромторгом, то теперь все вопросы, связанные с оборотом земли объединены в одной структуре. По мнению эксперта, это позволит избежать путаницы и противоречий.
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Все эти меры с расширением и диверсификацией сельхозпроизводства обеспечат Узбекистану не только продовольственную безопасность, но и уверенные позиции на рынке плодоовощной продукции. А ее в России и в других республиках всегда ждут с нетерпением.
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