https://uz.sputniknews.ru/20210817/mirziyoev-urezal-pravo-xokimov-rasporyajatsya-zemley-20113999.html

Мирзиёев урезал право хокимов распоряжаться землей

Мирзиёев урезал право хокимов распоряжаться землей

Главы администраций будут лишь утверждать итоги конкурса по предоставлению земель в аренду, документы Совета народных депутатов могут быть обжалованы в суде, а... 17.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-17T17:01+0500

2021-08-17T17:01+0500

2021-08-17T17:24+0500

общество

законодательство

минюст узбекистана

земля

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Хокимы областей потеряли право на предоставление земель во владение, пользование и аренду для сельского хозяйства и других государственных и общественных нужд, сообщает Минюст страны.Соответствующие изменения внесены в Земельный кодекс на основании подписанного президентом закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с выделением и использованием земельных участков, а также совершенствованием системы учета земель и ведения государственного земельного кадастра".Теперь главы администраций будут лишь утверждать итоги конкурса по предоставлению земель в аренду. Кроме того, внесены изменения и к закону "О государственной власти на местах", согласно которым документы Совета народных депутатов могут быть обжалованы в суде, а прокурор может опротестовать их.Согласно изменениям, проекты земельных решений хокимов областей подлежат правовой экспертизе территориальными органами юстиции. Ограничено право на сдачу земли в аренду и для районных хокимов.Соответственно, с районными хокимиятами заключаются договора аренды на следующие виды земельных участков:Кроме того, законом усилена административная и уголовная ответственность за нарушение земельного законодательства.

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законодательство, минюст узбекистана, земля