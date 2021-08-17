https://uz.sputniknews.ru/20210817/mirziyoev-urezal-pravo-xokimov-rasporyajatsya-zemley-20113999.html
Мирзиёев урезал право хокимов распоряжаться землей
Мирзиёев урезал право хокимов распоряжаться землей
Главы администраций будут лишь утверждать итоги конкурса по предоставлению земель в аренду, документы Совета народных депутатов могут быть обжалованы в суде, а... 17.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-17T17:01+0500
2021-08-17T17:01+0500
2021-08-17T17:24+0500
общество
законодательство
минюст узбекистана
земля
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Хокимы областей потеряли право на предоставление земель во владение, пользование и аренду для сельского хозяйства и других государственных и общественных нужд, сообщает Минюст страны.Соответствующие изменения внесены в Земельный кодекс на основании подписанного президентом закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с выделением и использованием земельных участков, а также совершенствованием системы учета земель и ведения государственного земельного кадастра".Теперь главы администраций будут лишь утверждать итоги конкурса по предоставлению земель в аренду. Кроме того, внесены изменения и к закону "О государственной власти на местах", согласно которым документы Совета народных депутатов могут быть обжалованы в суде, а прокурор может опротестовать их.Согласно изменениям, проекты земельных решений хокимов областей подлежат правовой экспертизе территориальными органами юстиции. Ограничено право на сдачу земли в аренду и для районных хокимов.Соответственно, с районными хокимиятами заключаются договора аренды на следующие виды земельных участков:Кроме того, законом усилена административная и уголовная ответственность за нарушение земельного законодательства.
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https://uz.sputniknews.ru/20210709/dragotsennaya-zemlya-uzbekistana-kak-raspredelit-vajneyshiy-resurs--leonid-xolod-19619943.html
https://uz.sputniknews.ru/20210610/za-dva-goda-xokimy-ukrali-u-gosudarstva-120-tysyach-ga-zemli-19180265.html
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законодательство, минюст узбекистана, земля
Мирзиёев урезал право хокимов распоряжаться землей
17:01 17.08.2021 (обновлено: 17:24 17.08.2021)
Главы администраций будут лишь утверждать итоги конкурса по предоставлению земель в аренду, документы Совета народных депутатов могут быть обжалованы в суде, а прокурор может опротестовать их.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Хокимы областей потеряли право на предоставление земель во владение, пользование и аренду для сельского хозяйства и других государственных и общественных нужд, сообщает Минюст страны.
Соответствующие изменения внесены в Земельный кодекс на основании подписанного президентом закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с выделением и использованием земельных участков, а также совершенствованием системы учета земель и ведения государственного земельного кадастра".
Теперь главы администраций будут лишь утверждать итоги конкурса по предоставлению земель в аренду. Кроме того, внесены изменения и к закону "О государственной власти на местах", согласно которым документы Совета народных депутатов могут быть обжалованы в суде, а прокурор может опротестовать их.
Согласно изменениям, проекты земельных решений хокимов областей подлежат правовой экспертизе территориальными органами юстиции. Ограничено право на сдачу земли в аренду и для районных хокимов.
Соответственно, с районными хокимиятами заключаются договора аренды на следующие виды земельных участков:
земли, предоставленные правительством научно-исследовательским и образовательным учреждениям, агропромышленным кластерам, инвесторам;
земли, выделенные на основании решения хокима области после утверждения результатов электронного конкурса;
земли, предоставленные на электронном аукционе;
земли, выделенные правительством предприятиям с иностранными инвестициями, международным объединениям и организациям, иностранным физическим и юридическим лицам.
"За самовольное занятие орошаемой земли под строительство установлена прямая уголовная ответственность (от 2 до 3 лет лишения свободы). Установлена ответственность за продажу орошаемой земли или ее незаконную передачу. Соответственно, если эти действия совершены при отягчающих обстоятельствах, наказание составляет до 8-10 лет лишения свободы", — говорится в сообщении Минюста.
Кроме того, законом усилена административная и уголовная ответственность за нарушение земельного законодательства.