https://uz.sputniknews.ru/20210928/v-uzbekistane-razreshili-privivat-detey-vaktsinoy-pfizer-20680548.html

В Узбекистане разрешили прививать детей вакциной Pfizer

В Узбекистане разрешили прививать детей вакциной Pfizer

Вакцинация детей старше 12 лет будет производиться на добровольной основе после осмотра врача с согласия родителей и опекунов. 28.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-28T15:56+0500

2021-09-28T15:56+0500

2021-09-28T16:03+0500

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узбекистан

медицина

ситуация с коронавирусом в узбекистане

вакцина pfizer

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Санитарные власти Узбекистана дали разрешение вакцинировать детей старше двенадцати лет от коронавирусной инфекции американо-немецкой вакциной Pfizer, сообщает Министерство здравоохранения республики.Как пояснили в ведомстве, результаты клинических испытаний этой вакцины у детей в возрасте 12-15 лет показали высокую эффективность и безопасность. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения рекомендовала ее применение.По данным Минздрава, введение вакцины будет производиться после осмотра врача.Вакцинация населения Узбекистана от COVID-19 стартовала 1 апреля. Жителям доступны китайский препарат ZF-UZ-VAC2001, российский "Спутник V", шведско-британский AstraZeneca, американский Moderna.Американо-немецкая Pfizer/BioNTech стала пятой вакциной, применение которой разрешили в Узбекистане. В середине сентября в страну завезли 1,2 миллиона ее доз.По данным Минздрава, на сегодняшний день в стране использовано 19 969 345 доз вакцины. Полностью вакцинировано 4 283 645 человек (более 11 процентов населения).

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узбекистан, медицина, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцина pfizer