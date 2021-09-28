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В Узбекистане разрешили прививать детей вакциной Pfizer
В Узбекистане разрешили прививать детей вакциной Pfizer
Вакцинация детей старше 12 лет будет производиться на добровольной основе после осмотра врача с согласия родителей и опекунов. 28.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-28T15:56+0500
2021-09-28T16:03+0500
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медицина
ситуация с коронавирусом в узбекистане
вакцина pfizer
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Санитарные власти Узбекистана дали разрешение вакцинировать детей старше двенадцати лет от коронавирусной инфекции американо-немецкой вакциной Pfizer, сообщает Министерство здравоохранения республики.Как пояснили в ведомстве, результаты клинических испытаний этой вакцины у детей в возрасте 12-15 лет показали высокую эффективность и безопасность. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения рекомендовала ее применение.По данным Минздрава, введение вакцины будет производиться после осмотра врача.Вакцинация населения Узбекистана от COVID-19 стартовала 1 апреля. Жителям доступны китайский препарат ZF-UZ-VAC2001, российский "Спутник V", шведско-британский AstraZeneca, американский Moderna.Американо-немецкая Pfizer/BioNTech стала пятой вакциной, применение которой разрешили в Узбекистане. В середине сентября в страну завезли 1,2 миллиона ее доз.По данным Минздрава, на сегодняшний день в стране использовано 19 969 345 доз вакцины. Полностью вакцинировано 4 283 645 человек (более 11 процентов населения).
https://uz.sputniknews.ru/20210925/uzbekistan-nameren-dobitsya-priznaniya-v-sng-sertifikatov-vaktsinatsii-ot-covid-20644366.html
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узбекистан, медицина, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцина pfizer

В Узбекистане разрешили прививать детей вакциной Pfizer

15:56 28.09.2021 (обновлено: 16:03 28.09.2021)
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© AFP / PASCAL GUYOTШприцы и бутылочки с вакциной "Pfizer"
Шприцы и бутылочки с вакциной Pfizer - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2021
© AFP / PASCAL GUYOT
Вакцинация детей старше 12 лет будет производиться на добровольной основе после осмотра врача с согласия родителей и опекунов.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Санитарные власти Узбекистана дали разрешение вакцинировать детей старше двенадцати лет от коронавирусной инфекции американо-немецкой вакциной Pfizer, сообщает Министерство здравоохранения республики.
Как пояснили в ведомстве, результаты клинических испытаний этой вакцины у детей в возрасте 12-15 лет показали высокую эффективность и безопасность. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения рекомендовала ее применение.

"Согласно решению Главного государственного санитарного врача и Национальной технической иммунологической экспертной комиссии с согласия родителей и опекунов дети старше 12 лет могут быть вакцинированы препаратом Pfizer на добровольной основе", — говорится в сообщении.

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По данным Минздрава, введение вакцины будет производиться после осмотра врача.
Вакцинация населения Узбекистана от COVID-19 стартовала 1 апреля. Жителям доступны китайский препарат ZF-UZ-VAC2001, российский "Спутник V", шведско-британский AstraZeneca, американский Moderna.
Американо-немецкая Pfizer/BioNTech стала пятой вакциной, применение которой разрешили в Узбекистане. В середине сентября в страну завезли 1,2 миллиона ее доз.
По данным Минздрава, на сегодняшний день в стране использовано 19 969 345 доз вакцины. Полностью вакцинировано 4 283 645 человек (более 11 процентов населения).
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