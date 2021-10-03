https://uz.sputniknews.ru/20211003/pyatyy-chetvertfinal-novogo-sezona-shou-ty-super-kto-stanet-sopernikom-shirin-abdullaevoy-20749177.html

Пятый четвертьфинал нового сезона "Ты Супер!" начался с цитат Ширин Абдуллаевой — видео

Пятый четвертьфинал нового сезона "Ты Супер!" начался с цитат Ширин Абдуллаевой — видео

Заключительный выпуск первого раунда вокального конкурса "Ты Супер!" в котором определится последняя пятерка полуфиналистов юбилейного сезона. 03.10.2021, Sputnik Узбекистан

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видео

узбекистан

конкурс

музыка

ты супер

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В этом году за победу борются более 50 участников из разных уголков России, а также дети из постсоветских республик — из Беларуси, Молдовы и Узбекистана. Ташкент представляет 15-летняя Ширин Абдуллаева. Она из большой семьи, где за нее кроме родителей болею и переживают четыре сестры и многочисленные поклонники в республике и за ее пределами. Ширин уже прошла в полуфинал шоу, покорив жюри не только профессиональным исполнением трогательной песни "Проститься", но и продемонстрировав свои способности в спорте, а также показав немалую проницательность. Теперь участница пятого юбилейного сезона шоу "Ты Супер!" ждет своих соперников в следующем раунде. Кто пройдет в полуфинал, смотрите в трансляции на сайте Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20210922/shirin-abdullaeva-v-etot-raz-oboshlos-bez-slomannyx-lodyjek-20613282.html

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