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Пятый четвертьфинал нового сезона "Ты Супер!" начался с цитат Ширин Абдуллаевой — видео
Пятый четвертьфинал нового сезона "Ты Супер!" начался с цитат Ширин Абдуллаевой — видео
Заключительный выпуск первого раунда вокального конкурса "Ты Супер!" в котором определится последняя пятерка полуфиналистов юбилейного сезона. 03.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-03T22:10+0500
2021-10-04T00:59+0500
видео
узбекистан
конкурс
музыка
ты супер
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В этом году за победу борются более 50 участников из разных уголков России, а также дети из постсоветских республик — из Беларуси, Молдовы и Узбекистана. Ташкент представляет 15-летняя Ширин Абдуллаева. Она из большой семьи, где за нее кроме родителей болею и переживают четыре сестры и многочисленные поклонники в республике и за ее пределами. Ширин уже прошла в полуфинал шоу, покорив жюри не только профессиональным исполнением трогательной песни "Проститься", но и продемонстрировав свои способности в спорте, а также показав немалую проницательность. Теперь участница пятого юбилейного сезона шоу "Ты Супер!" ждет своих соперников в следующем раунде. Кто пройдет в полуфинал, смотрите в трансляции на сайте Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210922/shirin-abdullaeva-v-etot-raz-oboshlos-bez-slomannyx-lodyjek-20613282.html
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узбекистан, конкурс, музыка, ты супер

Пятый четвертьфинал нового сезона "Ты Супер!" начался с цитат Ширин Абдуллаевой — видео

22:10 03.10.2021 (обновлено: 00:59 04.10.2021)
3590
© НТВ
Заключительный выпуск первого раунда вокального конкурса "Ты Супер!" в котором определится последняя пятерка полуфиналистов юбилейного сезона.
В этом году за победу борются более 50 участников из разных уголков России, а также дети из постсоветских республик — из Беларуси, Молдовы и Узбекистана.
Ташкент представляет 15-летняя Ширин Абдуллаева. Она из большой семьи, где за нее кроме родителей болею и переживают четыре сестры и многочисленные поклонники в республике и за ее пределами. Ширин уже прошла в полуфинал шоу, покорив жюри не только профессиональным исполнением трогательной песни "Проститься", но и продемонстрировав свои способности в спорте, а также показав немалую проницательность.

Неслучайно ведущий программы Вадим Такминев в заключительном выпуске отборочного тура представил членов жюри и свою коллегу за кулисами Анастасию Пак именно такими, как их описала Ширин Абдуллаева. Игоря Крутого она сравнила с мудрой горой, Диана Арбенина, по ее словам, похожа на молнию - опасную, но позитивную, Ирина Дубцова — цветущий лотос, а Воробьев — просто красавчик. Анастасию Пак она ласково называет белым и нежным облаком, от объятий которой на душе сразу становится легко.

Ширин Абдуллаева из Ташкента прошла в полуфинал шоу Ты Супер. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2021
Видео
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22 сентября, 20:53
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Теперь участница пятого юбилейного сезона шоу "Ты Супер!" ждет своих соперников в следующем раунде. Кто пройдет в полуфинал, смотрите в трансляции на сайте Sputnik Узбекистан.
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