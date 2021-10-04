https://uz.sputniknews.ru/20211004/nekrasov-obyasnil-jdat-li-voyny-mejdu-talibanom-i-tadjikistanom--video-20751671.html

Некрасов объяснил, ждать ли войны между "Талибаном"* и Таджикистаном — видео

Некрасов объяснил, ждать ли войны между "Талибаном"* и Таджикистаном — видео

Ветеран афганских событий Вячеслав Некрасов убежден, что Душанбе не справится в одиночку в случае военного противостояния. 04.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-04T11:30+0500

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2021-10-04T11:30+0500

видео

таджикистан

афганистан

радикальное движение "талибан"

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При этом сама война маловероятна, считает эксперт. По его словам, у талибов нет намерения совершать внешнюю агрессию. Между тем Некрасов подчеркнул: президенту Таджикистана не стоило так резко высказался на Генассамблее ООН, называя "Талибан"* "угрозой для стабильности в регионе".Именно после этих тезисов боевики "огрызнулись и поиграли мускулами" на границе: стали стягивать к провинции Тахар свои войска.МИД РФ вскоре призвал Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации. Чем закончится противостояние Таджикистана и "Талибана"*? Сможет ли кто-то, кроме России, повлиять на Таджикистан? К примеру, Узбекистан. Какую роль сыграют российские базы в странах Центральной Азии?На эти вопросы спецпредставитель Российского Союза ветеранов Афганистана Вячеслав Некрасов ответил в интервью Sputnik. * — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210922/chem-grozit-tsa-vlast-talibov-v-afganistane-20613483.html

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таджикистан, афганистан, радикальное движение "талибан"