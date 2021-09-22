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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210922/chem-grozit-tsa-vlast-talibov-v-afganistane-20613483.html
Чем грозит ЦА власть талибов в Афганистане
Чем грозит ЦА власть талибов в Афганистане
Движение "Талибан"* несет угрозу не только Афганистану, но всему региону, уверен военный обозревать Sputnik Александр Хроленко. Ведь сегодня своих врагов они... 22.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-22T21:21+0500
2021-09-22T21:21+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
оон
центральная азия
радикальное движение "талибан"
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Талибы нарушают договоренности, не владеют всей полнотой власти в Афганистане, создают благоприятные условия для активизации целого ряда террористических группировок на афганской земле, и террористической экспансии в сопредельные страны ОДКБ и ШОС. Соседи вынуждены проводить целую серию совместных военных маневров вблизи афганских границ – для превентивного сдерживания "проекции эмирата".Военно-религиозное движение "Талибан"* несет угрозу не только для Афганистана, но и всего региона. Ранее в борьбе с иностранными военными интервентами (США и НАТО) талибы широко практиковали убийства сограждан – военнослужащих и полицейских. Сегодня врагами движения становятся все инакомыслящие афганцы (которых немало в стране), нарушители правил поведения в "эмирате", уцелевшие иностранцы (гражданские). Несмотря на блокаду со стороны талибов, продолжаются бои с Фронтом сопротивления в Панджшерском ущелье.Новое неинклюзивное правительство талибов-пуштунов представляют лишь около трети 40-миллионного населения Афганистана. Наблюдаются попытки выселения жильцов целых городских микрорайонов, построенных ранее для правительственных служащих и военнослужащих.Никем не признанные талибы намерены пересмотреть конституцию страны, уже назначили собственного постпреда при ООН. И требуют у мирового сообщества денег, поставок продовольствия и прочих материальных благ. В ООН заявляют о нарушении талибами своих обязательств и прав человека.Предчувствие новой войныИзвестно, что за финансовую помощь Запада многим правительствам "независимых" стран приходится быстро привыкать к послушанию и "демократическим" гей-парадам в столицах. Как это было, к примеру, в Киеве и Тбилиси. Можно ли представить подобное в Кабуле? Вопрос риторический.Очевидно, евро-долларовый поток иссяк надолго, и талибы проявляют заинтересованность в развитии отношений с Россией, Китаем, Пакистаном. Параллельно "Талибан"* издал закон о новом "Дне независимости" – от русских, британцев и американцев (политическая логика отсутствует). Этим же законом "отрикошетило" афганским узбекам (около 1,5 млн человек), язык которых в Афганистане перестал быть официальным. Заметим, Узбекистан достаточно лоялен к талибам. Недоброе пренебрежение "студентов" национальной гордостью узбеков заставляет вспомнить известную мысль Уинстона Черчилля о сложном выборе Ташкента "между войной и позором".Между тем, талибы "у власти" диалектически становятся мишенями новых "революционеров" – боевики ИГ* на днях устроили серию взрывов в трех крупных городах страны, и сегодня – в Джелалабаде. Борьба конкурирующих джихадистов кажется бесконечной. Американского оружия для этого в Афганистане более чем достаточно. Террористы получили в свое распоряжение 23 самолета и 108 вертолетов, восемь тактических беспилотников, 175 артиллерийских орудий, около двух тысяч бронированных автомобилей, более полумиллиона единиц стрелкового оружия и тонны боеприпасов. В общих чертах понятно, как сложится дальнейшая судьба этого арсенала.Военно-политическая обстановка в стране чрезвычайно сложная. Талибы упрямо опровергают присутствие в Афганистане идеологически близкой "Аль-Каиды"*. Ранее бывший директор ЦРУ Майкл Морелл заявил, что главарь этой террористической организации Айман аз-Завахири живет в Афганистане под покровительством талибов. Кроме того, британская Daily Mail сообщает о возращении в родную провинцию Нангархар близкого соратника прежнего лидера "Аль-Каиды"* (Усамы бен Ладена) – Амин уль-Хак. Тесные исторические связи "Талибана"* и "Аль-Каиды"* не обещают ничего хорошего народам Центральной и Южной Азии, а также Соединенным Штатам и их союзникам.Закрыть шлюзыНа фоне всех бед и несчастий население стремится бежать из Афганистана – с визами или без. Многие страны отказались принимать афганских мигрантов, в потоке которых могут оказаться эмиссары террористических группировок. Идеи "Талибана"* и без того распространяются в молодежной среде стран Центральной Азии, и севернее.Так, в Екатеринбурге сегодня задержали четверых граждан Таджикистана и одного россиянина, которые приняли идеологию талибов, готовили теракты, и уже создали взрывчатое вещество массой три килограмма. По российским законам, членам террористической группировки "светят" огромные сроки лишения свободы. И это лишь один маленький фрагмент глобальной проблемы.Проблему "проекции" терроризма страны Центральной Азии и Россия стремятся решить совместными усилиями – оказать афганскому народу гуманитарную помощь, и не допустить бесконтрольной миграции.Таджикистан уже не заявляет о готовности принять до 100 тысяч афганских беженцев, как это было в июле. Узбекистан не меняет своего принципиального решения – не принимать мигрантов, и отправляет афганских летчиков (перебежчиков) на Запад.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 16 сентября заявил о поддержке общей позиции ОДКБ по недопущению афганских мигрантов на территорию Центральной Азии. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил создать пояс безопасности в регионе, и жестко контролировать миграционные процессы. Туркменистан еще в 2020 году провел переговоры с талибами – о блокировании возможных потоков беженцев на его территорию.Российский президент Владимир Путин ранее высказался против даже временного размещения афганских граждан в странах Центральной Азии – для оформления виз в США и Европу. Москва придерживается пока позиции наблюдателя, умеренно контактирует с талибами – исключительно для обеспечения безопасности своих региональных союзников, стремится не допустить большой войны, и все же перебросила в Таджикистан значительную партию современного вооружения и боевой техники. Ранее Sputnik сообщал о серии военных учений ОДКБ и ШОС. Государства региона готовы к любому развитию событий.* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko
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оон, центральная азия, радикальное движение "талибан"

Чем грозит ЦА власть талибов в Афганистане

21:21 22.09.2021
55
© AFPБоевики "Талибана"* в провинции Лагман, Афганистан
Боевики Талибана* в провинции Лагман, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2021
© AFP
Александр Хроленко, военный обозреватель - Sputnik Узбекистан
Александр Хроленко
Все материалы
Движение "Талибан"* несет угрозу не только Афганистану, но всему региону, уверен военный обозревать Sputnik Александр Хроленко. Ведь сегодня своих врагов они видят во всех инакомыслящих афганцах. В ООН заявляют о нарушении талибами своих обязательств и прав человека.
Талибы нарушают договоренности, не владеют всей полнотой власти в Афганистане, создают благоприятные условия для активизации целого ряда террористических группировок на афганской земле, и террористической экспансии в сопредельные страны ОДКБ и ШОС. Соседи вынуждены проводить целую серию совместных военных маневров вблизи афганских границ – для превентивного сдерживания "проекции эмирата".
Военно-религиозное движение "Талибан"* несет угрозу не только для Афганистана, но и всего региона. Ранее в борьбе с иностранными военными интервентами (США и НАТО) талибы широко практиковали убийства сограждан – военнослужащих и полицейских. Сегодня врагами движения становятся все инакомыслящие афганцы (которых немало в стране), нарушители правил поведения в "эмирате", уцелевшие иностранцы (гражданские). Несмотря на блокаду со стороны талибов, продолжаются бои с Фронтом сопротивления в Панджшерском ущелье.
Новое неинклюзивное правительство талибов-пуштунов представляют лишь около трети 40-миллионного населения Афганистана. Наблюдаются попытки выселения жильцов целых городских микрорайонов, построенных ранее для правительственных служащих и военнослужащих.
Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
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Вчера, 18:45
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Никем не признанные талибы намерены пересмотреть конституцию страны, уже назначили собственного постпреда при ООН. И требуют у мирового сообщества денег, поставок продовольствия и прочих материальных благ. В ООН заявляют о нарушении талибами своих обязательств и прав человека.

Предчувствие новой войны

Известно, что за финансовую помощь Запада многим правительствам "независимых" стран приходится быстро привыкать к послушанию и "демократическим" гей-парадам в столицах. Как это было, к примеру, в Киеве и Тбилиси. Можно ли представить подобное в Кабуле? Вопрос риторический.
Очевидно, евро-долларовый поток иссяк надолго, и талибы проявляют заинтересованность в развитии отношений с Россией, Китаем, Пакистаном. Параллельно "Талибан"* издал закон о новом "Дне независимости" – от русских, британцев и американцев (политическая логика отсутствует). Этим же законом "отрикошетило" афганским узбекам (около 1,5 млн человек), язык которых в Афганистане перестал быть официальным. Заметим, Узбекистан достаточно лоялен к талибам. Недоброе пренебрежение "студентов" национальной гордостью узбеков заставляет вспомнить известную мысль Уинстона Черчилля о сложном выборе Ташкента "между войной и позором".
Между тем, талибы "у власти" диалектически становятся мишенями новых "революционеров" – боевики ИГ* на днях устроили серию взрывов в трех крупных городах страны, и сегодня – в Джелалабаде. Борьба конкурирующих джихадистов кажется бесконечной. Американского оружия для этого в Афганистане более чем достаточно. Террористы получили в свое распоряжение 23 самолета и 108 вертолетов, восемь тактических беспилотников, 175 артиллерийских орудий, около двух тысяч бронированных автомобилей, более полумиллиона единиц стрелкового оружия и тонны боеприпасов. В общих чертах понятно, как сложится дальнейшая судьба этого арсенала.
Урок в одной из школ Кабула - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
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Вчера, 08:57
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Военно-политическая обстановка в стране чрезвычайно сложная. Талибы упрямо опровергают присутствие в Афганистане идеологически близкой "Аль-Каиды"*. Ранее бывший директор ЦРУ Майкл Морелл заявил, что главарь этой террористической организации Айман аз-Завахири живет в Афганистане под покровительством талибов. Кроме того, британская Daily Mail сообщает о возращении в родную провинцию Нангархар близкого соратника прежнего лидера "Аль-Каиды"* (Усамы бен Ладена) – Амин уль-Хак. Тесные исторические связи "Талибана"* и "Аль-Каиды"* не обещают ничего хорошего народам Центральной и Южной Азии, а также Соединенным Штатам и их союзникам.

Закрыть шлюзы

На фоне всех бед и несчастий население стремится бежать из Афганистана – с визами или без. Многие страны отказались принимать афганских мигрантов, в потоке которых могут оказаться эмиссары террористических группировок. Идеи "Талибана"* и без того распространяются в молодежной среде стран Центральной Азии, и севернее.
Так, в Екатеринбурге сегодня задержали четверых граждан Таджикистана и одного россиянина, которые приняли идеологию талибов, готовили теракты, и уже создали взрывчатое вещество массой три килограмма. По российским законам, членам террористической группировки "светят" огромные сроки лишения свободы. И это лишь один маленький фрагмент глобальной проблемы.
Проблему "проекции" терроризма страны Центральной Азии и Россия стремятся решить совместными усилиями – оказать афганскому народу гуманитарную помощь, и не допустить бесконтрольной миграции.
Боевики движения Талибан* патрулируют улицы в Кабуле, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
В Узбекистане заявили о единых с РФ подходах к сотрудничеству с новой властью Афганистана
Вчера, 08:30
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Таджикистан уже не заявляет о готовности принять до 100 тысяч афганских беженцев, как это было в июле. Узбекистан не меняет своего принципиального решения – не принимать мигрантов, и отправляет афганских летчиков (перебежчиков) на Запад.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 16 сентября заявил о поддержке общей позиции ОДКБ по недопущению афганских мигрантов на территорию Центральной Азии. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил создать пояс безопасности в регионе, и жестко контролировать миграционные процессы. Туркменистан еще в 2020 году провел переговоры с талибами – о блокировании возможных потоков беженцев на его территорию.
Российский президент Владимир Путин ранее высказался против даже временного размещения афганских граждан в странах Центральной Азии – для оформления виз в США и Европу. Москва придерживается пока позиции наблюдателя, умеренно контактирует с талибами – исключительно для обеспечения безопасности своих региональных союзников, стремится не допустить большой войны, и все же перебросила в Таджикистан значительную партию современного вооружения и боевой техники. Ранее Sputnik сообщал о серии военных учений ОДКБ и ШОС. Государства региона готовы к любому развитию событий.
* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.
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