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Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20211004/tovarooborot-mejdu-uzbekistanom-i-turkmenistanom-utroilsya-20756580.html
Товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном утроился
Товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном утроился
Об этом на экономическом форуме заявил узбекский премьер-минстр Сардор Умурзаков. 04.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-04T15:04+0500
2021-10-04T15:04+0500
экономика
туркменистан
узбекистан
сардор умурзаков
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ТАШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Первый узбекско-туркменский экономический форум проходит в эти дни в Ташкенте. Участие в мероприятии принимают премьер-министры двух стран Сардор Умурзаков и Эсенмурад Оразгельдыев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.По словам главы узбекского кабинета министров Сардора Умурзакова, товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном за последние несколько лет вырос втрое, а только за восемь месяцев текущего года увеличился на 25%.Умурзаков также напомнил, что в текущем году Узбекистан стал бенефициаром системы преференций Евросоюза GSP+, что позволяет беспошлинно ввозить в Европу более 6 тыс различных видов товаров. По словам премьер-министра, предприниматели двух стран могут сообща воспользоваться этой возможностью, чтобы совместно развивать промышленность и экспорт.По официальной статистике, товарооборот между двумя странами в 2020 году составил 527 миллионов долларов, а в январе-августе текущего года – 418, 1 миллиона долларов.Между Узбекистаном и Туркменистаном сложились давние традиции сотрудничества. С 1996 года действует Узбекско-туркменская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. В сентябре нынешнего года состоялось шестнадцатое заседание комиссии, на котором обсуждалось расширение сотрудничества и гуманитарных связей в различных сферах экономики.Одним из ключевых вопросов сотрудничества между странами является транспортные связи. За восемь месяцев 2021 года объем международных перевозок увеличился на 13,5%. В рамках Ашхабадского соглашения страны участвуют в создании субрегиональных транспортных коридоров Россия-Казахстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман-Индия и Китай-Центральная Азия-Каспий-Южный Кавказ-Европа, которые позволят им напрямую выйти на зарубежные рынки.На сегодняшний день в Узбекистане проживает около 200 тысяч туркмен, действует 61 туркменоязычная школа. В 2019-2020 годах в в вузах страны обучалось 3800 студентов из центральноазиатских стран, из них 80% - из Туркменистана.
https://uz.sputniknews.ru/20211002/gurbanguly-berdymuxamedov-pribudet-v-uzbekistan--on-primet-uchastie-v-ekonomicheskom-forume-20735332.html
https://uz.sputniknews.ru/20210915/uzbekistan-i-turkmenistan-sozdadut-zonu-prigranichnoy-torgovli-20500021.html
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туркменистан, узбекистан, сардор умурзаков

Товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном утроился

15:04 04.10.2021
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© SputnikУзбекско-туркменский форум в Ташкенте
Узбекско-туркменский форум в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2021
© Sputnik
Об этом на экономическом форуме заявил узбекский премьер-минстр Сардор Умурзаков.
ТАШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Первый узбекско-туркменский экономический форум проходит в эти дни в Ташкенте. Участие в мероприятии принимают премьер-министры двух стран Сардор Умурзаков и Эсенмурад Оразгельдыев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По словам главы узбекского кабинета министров Сардора Умурзакова, товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном за последние несколько лет вырос втрое, а только за восемь месяцев текущего года увеличился на 25%.
Умурзаков также напомнил, что в текущем году Узбекистан стал бенефициаром системы преференций Евросоюза GSP+, что позволяет беспошлинно ввозить в Европу более 6 тыс различных видов товаров. По словам премьер-министра, предприниматели двух стран могут сообща воспользоваться этой возможностью, чтобы совместно развивать промышленность и экспорт.
По официальной статистике, товарооборот между двумя странами в 2020 году составил 527 миллионов долларов, а в январе-августе текущего года – 418, 1 миллиона долларов.
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Гурбангулы Бердымухамедов прибудет в Узбекистан — он примет участие в экономическом форуме
2 октября, 10:30
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Между Узбекистаном и Туркменистаном сложились давние традиции сотрудничества. С 1996 года действует Узбекско-туркменская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. В сентябре нынешнего года состоялось шестнадцатое заседание комиссии, на котором обсуждалось расширение сотрудничества и гуманитарных связей в различных сферах экономики.
Одним из ключевых вопросов сотрудничества между странами является транспортные связи. За восемь месяцев 2021 года объем международных перевозок увеличился на 13,5%. В рамках Ашхабадского соглашения страны участвуют в создании субрегиональных транспортных коридоров Россия-Казахстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман-Индия и Китай-Центральная Азия-Каспий-Южный Кавказ-Европа, которые позволят им напрямую выйти на зарубежные рынки.
На сегодняшний день в Узбекистане проживает около 200 тысяч туркмен, действует 61 туркменоязычная школа. В 2019-2020 годах в в вузах страны обучалось 3800 студентов из центральноазиатских стран, из них 80% - из Туркменистана.
Грузовые контейнеры, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2021
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Узбекистан и Туркменистан создадут зону приграничной торговли
15 сентября, 11:07
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