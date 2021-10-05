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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20211005/irantsy-otmetili-uchastie-uzbekistana-v-sozdanii-mirnogo-afganistana-20764078.html
Иранцы отметили заслугу Узбекистана в создании мирного Афганистана
Иранцы отметили заслугу Узбекистана в создании мирного Афганистана
По данным ООН, сейчас в Афганистане насчитывается 3,5 миллиона беженцев. 05.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-05T08:30+0500
2021-10-05T08:32+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
афганистан
иран
талибан
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Власти Узбекистана и Ирана обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи и экономического содействия Афганистану.Накануне спецпредставитель президента РУз по Афганистану Исматулла Иргашев и посол Ирана в республике Хамид Найрабоди обсудили ситуацию в соседнем регионе.Посол Ирана отметил активное участие Узбекистана в деле установления долгосрочного и устойчивого мира в Афганистане. По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Афганистане насчитывается 3,5 миллиона беженцев. В конце августа гуманитарные организации ООН в докладе, посвященном ухудшению ситуации в Афганистане, допустили, что количество беженцев превысит 1 миллион человек.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.В начале сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер — последняя из 34 афганских провинций.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210924/u-tashkenta-est-svoe-videnie-afganistana-i-ponimanie-politiki-talibov-20642898.html
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узбекистан, афганистан, иран, талибан

Иранцы отметили заслугу Узбекистана в создании мирного Афганистана

08:30 05.10.2021 (обновлено: 08:32 05.10.2021)
836
© Pixabay / David MarkАфганистан
Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2021
© Pixabay / David Mark
По данным ООН, сейчас в Афганистане насчитывается 3,5 миллиона беженцев.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Власти Узбекистана и Ирана обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи и экономического содействия Афганистану.
Накануне спецпредставитель президента РУз по Афганистану Исматулла Иргашев и посол Ирана в республике Хамид Найрабоди обсудили ситуацию в соседнем регионе.
"Стороны также обменялись мнениями по вопросу оказания гуманитарной помощи афганскому народу и экономическому содействию Афганистану", — сообщили в МИД РУз.
Посол Ирана отметил активное участие Узбекистана в деле установления долгосрочного и устойчивого мира в Афганистане.
По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Афганистане насчитывается 3,5 миллиона беженцев.
В конце августа гуманитарные организации ООН в докладе, посвященном ухудшению ситуации в Афганистане, допустили, что количество беженцев превысит 1 миллион человек.
У Ташкента есть свое видение Афганистана и понимание политики талибов - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2021
Видео
У Ташкента есть свое видение Афганистана и понимание политики талибов*
24 сентября, 20:25
837

Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
В начале сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер — последняя из 34 афганских провинций.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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