https://uz.sputniknews.ru/20211005/irantsy-otmetili-uchastie-uzbekistana-v-sozdanii-mirnogo-afganistana-20764078.html

Иранцы отметили заслугу Узбекистана в создании мирного Афганистана

Иранцы отметили заслугу Узбекистана в создании мирного Афганистана

По данным ООН, сейчас в Афганистане насчитывается 3,5 миллиона беженцев. 05.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-05T08:30+0500

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обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

афганистан

иран

талибан

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Власти Узбекистана и Ирана обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи и экономического содействия Афганистану.Накануне спецпредставитель президента РУз по Афганистану Исматулла Иргашев и посол Ирана в республике Хамид Найрабоди обсудили ситуацию в соседнем регионе.Посол Ирана отметил активное участие Узбекистана в деле установления долгосрочного и устойчивого мира в Афганистане. По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Афганистане насчитывается 3,5 миллиона беженцев. В конце августа гуманитарные организации ООН в докладе, посвященном ухудшению ситуации в Афганистане, допустили, что количество беженцев превысит 1 миллион человек.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.В начале сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер — последняя из 34 афганских провинций.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210924/u-tashkenta-est-svoe-videnie-afganistana-i-ponimanie-politiki-talibov-20642898.html

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