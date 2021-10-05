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Мирзиёев поздравил Рахмона с днем рождения и обсудил с ним Афганистан
Мирзиёев поздравил Рахмона с днем рождения и обсудил с ним Афганистан
Шавкат Мирзиёев пожелал Эмомали Рахмону здоровья, благополучия и новых успехов. Лидеры отметили укрепляющиеся отношения дружбы и обменялись мнениями по... 05.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-05T21:54+0500
2021-10-05T21:54+0500
политика
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таджикистан
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил по телефону своего таджикского коллегу Эмомали Рахмона с днем рождения, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Глава республики пожелал президенту Таджикистана здоровья, благополучия и новых успехов, а братскому таджикскому народу – мира и процветания.По данным пресс-службы, президенты с глубоким удовлетворением отметили укрепляющиеся узбекско-таджикские отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.Лидеры отметили важность полномасштабной реализации принятых соглашений и договоренностей, поручили продолжить тесное взаимодействие и координацию в рамках деятельности совместной межправительственной комиссии.Был также рассмотрен график встреч и мероприятий на высшем уровне. Телефонный разговор президентов прошел в традиционно теплой, дружественной и деловой атмосфере, отмечает пресс-служба главы Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20210823/mirziyoev-i-raxmon-snova-obsudili-regionalnuyu-bezopasnost--20204215.html
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узбекистан, таджикистан, шавкат мирзиёев, афганистан, эмомали рахмон

Мирзиёев поздравил Рахмона с днем рождения и обсудил с ним Афганистан

21:54 05.10.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев пожелал Эмомали Рахмону здоровья, благополучия и новых успехов. Лидеры отметили укрепляющиеся отношения дружбы и обменялись мнениями по ситуации в Афганистане.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил по телефону своего таджикского коллегу Эмомали Рахмона с днем рождения, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
Глава республики пожелал президенту Таджикистана здоровья, благополучия и новых успехов, а братскому таджикскому народу – мира и процветания.
“Высоко оценены плодотворные результаты председательства таджикской стороны в Шанхайской организации сотрудничества в этом году и успешное проведение юбилейного саммита этой многосторонней структуры в Душанбе в прошлом месяце”, - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, президенты с глубоким удовлетворением отметили укрепляющиеся узбекско-таджикские отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
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Лидеры отметили важность полномасштабной реализации принятых соглашений и договоренностей, поручили продолжить тесное взаимодействие и координацию в рамках деятельности совместной межправительственной комиссии.
“В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальной международной и региональной повестке, включая складывающуюся ситуацию в соседнем Афганистане”, — говорится в тексте.
Был также рассмотрен график встреч и мероприятий на высшем уровне. Телефонный разговор президентов прошел в традиционно теплой, дружественной и деловой атмосфере, отмечает пресс-служба главы Узбекистана.
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