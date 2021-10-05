https://uz.sputniknews.ru/20211005/mirziyoev-pozdravil-raxmona-s-dnem-rojdeniya-i-obsudil-s-nim-afganistan-20782175.html

Мирзиёев поздравил Рахмона с днем рождения и обсудил с ним Афганистан

Мирзиёев поздравил Рахмона с днем рождения и обсудил с ним Афганистан

Шавкат Мирзиёев пожелал Эмомали Рахмону здоровья, благополучия и новых успехов. Лидеры отметили укрепляющиеся отношения дружбы и обменялись мнениями по... 05.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-05T21:54+0500

2021-10-05T21:54+0500

2021-10-05T21:54+0500

политика

узбекистан

таджикистан

шавкат мирзиёев

афганистан

эмомали рахмон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1d/20703050_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e1df3e61605277979c81c95c9b59d765.jpg

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил по телефону своего таджикского коллегу Эмомали Рахмона с днем рождения, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Глава республики пожелал президенту Таджикистана здоровья, благополучия и новых успехов, а братскому таджикскому народу – мира и процветания.По данным пресс-службы, президенты с глубоким удовлетворением отметили укрепляющиеся узбекско-таджикские отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.Лидеры отметили важность полномасштабной реализации принятых соглашений и договоренностей, поручили продолжить тесное взаимодействие и координацию в рамках деятельности совместной межправительственной комиссии.Был также рассмотрен график встреч и мероприятий на высшем уровне. Телефонный разговор президентов прошел в традиционно теплой, дружественной и деловой атмосфере, отмечает пресс-служба главы Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20210823/mirziyoev-i-raxmon-snova-obsudili-regionalnuyu-bezopasnost--20204215.html

https://uz.sputniknews.ru/20210908/raxmon-osudil-mejdunarodnoe-soobschestvo-za-bezdeystvie-v-otnoshenii-afganistana-20419501.html

узбекистан

таджикистан

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, таджикистан, шавкат мирзиёев, афганистан, эмомали рахмон