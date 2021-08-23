https://uz.sputniknews.ru/20210823/mirziyoev-i-raxmon-snova-obsudili-regionalnuyu-bezopasnost--20204215.html
Мирзиёев и Рахмон снова обсудили региональную безопасность
Мирзиёев и Рахмон снова обсудили региональную безопасность
Президенты двух государств намерены продолжать активные межведомственные контакты по практическим аспектам обеспечения региональной безопасности и... 23.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-23T19:03+0500
2021-08-23T19:03+0500
2021-08-23T19:04+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
таджикистан
афганистан
телефонный разговор
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили в телефонном разговоре развитие ситуации в соседнем Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба администрации лидера Узбекистана.Вначале руководители республик рассмотрели актуальную повестку двусторонних отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.Затем внимание уделили вопросам регионального взаимодействия в контексте развития внутриполитической обстановки в Афганистане.В этой связи президенты подчеркнули важность продолжения активных межведомственных контактов по практическим аспектам обеспечения региональной безопасности и стабильности.Напомним, сегодня под председательством Эмомали Рахмона состоялся саммит ОДКБ по вопросам Афганистана. Во встрече в качестве наблюдателя принимал участие и Шавкат Мирзиёев.Напомним, до этого президенты говорили по телефону в день рождения Шавката Мирзиёева 24 июля. Однако и тогда стороны обменялись мнениями по региональной повестке, в том числе по развитию ситуации на афганском направлении.
https://uz.sputniknews.ru/20210816/modjaxedam-prikazano-zaschischat-jizn-sobstvennost-i-chest-jiteley-20088550.html
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Мирзиёев и Рахмон снова обсудили региональную безопасность
19:03 23.08.2021 (обновлено: 19:04 23.08.2021)
Президенты двух государств намерены продолжать активные межведомственные контакты по практическим аспектам обеспечения региональной безопасности и стабильности.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили в телефонном разговоре развитие ситуации в соседнем Афганистане. Об этом сообщает
пресс-служба администрации лидера Узбекистана.
Вначале руководители республик рассмотрели актуальную повестку двусторонних отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.
Затем внимание уделили вопросам регионального взаимодействия в контексте развития внутриполитической обстановки в Афганистане.
В этой связи президенты подчеркнули важность продолжения активных межведомственных контактов по практическим аспектам обеспечения региональной безопасности и стабильности.
Напомним, сегодня под председательством Эмомали Рахмона состоялся
саммит ОДКБ по вопросам Афганистана. Во встрече в качестве наблюдателя принимал участие и Шавкат Мирзиёев.
Напомним, до этого президенты говорили
по телефону в день рождения Шавката Мирзиёева 24 июля. Однако и тогда стороны обменялись мнениями по региональной повестке, в том числе по развитию ситуации на афганском направлении.