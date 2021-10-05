https://uz.sputniknews.ru/20211005/seysmicheskaya-ugroza-iz-afganistana-dostigla-territorii-uzbekistana-20771968.html

Сейсмическая угроза из Афганистана достигла территории Узбекистана

Сейсмическая угроза из Афганистана достигла территории Узбекистана

Значительнее всего ощутили на себе удар стихии жители Сухандарьинской области - сила подземных толчков в этом регионе достигала 4 баллов. 05.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-05T13:41+0500

2021-10-05T13:41+0500

2021-10-05T13:42+0500

происшествия

узбекистан

афганистан

землетрясение

мчс узбекистана

сейсмолог

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ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Узбекистанцы ощутили землетрясение, которое произошло в соседней республике. Меньше часа назад о происшествии написали в пресс-службе Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС. По данным ведомства, подземные толчки произошли в Афганистане 5 октября в 12:59 по ташкентскому времени.Значительнее всего ощутили на себе удар стихии жители Сухандарьинской области - сила подземных толчков в этом регионе достигала 4 баллов. В Кашкадарьинской, Самаркандской, Бухарской областях – 3 балла, в Навоийской и Джизакской областях – датчики зафиксировали колебания интенсивностью не выше 2 баллов.Меньше недели назад узбекистанцы ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Кыргызстане. Сила подземных толчков в некоторых районах Узбекистана достигла четырех баллов.

https://uz.sputniknews.ru/20210916/pod-tashkentom-proizoshlo-zemletryasenie-20523756.html

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