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Сейсмическая угроза из Афганистана достигла территории Узбекистана
Сейсмическая угроза из Афганистана достигла территории Узбекистана
Значительнее всего ощутили на себе удар стихии жители Сухандарьинской области - сила подземных толчков в этом регионе достигала 4 баллов. 05.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-05T13:41+0500
2021-10-05T13:42+0500
происшествия
узбекистан
афганистан
землетрясение
мчс узбекистана
сейсмолог
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ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Узбекистанцы ощутили землетрясение, которое произошло в соседней республике. Меньше часа назад о происшествии написали в пресс-службе Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС. По данным ведомства, подземные толчки произошли в Афганистане 5 октября в 12:59 по ташкентскому времени.Значительнее всего ощутили на себе удар стихии жители Сухандарьинской области - сила подземных толчков в этом регионе достигала 4 баллов. В Кашкадарьинской, Самаркандской, Бухарской областях – 3 балла, в Навоийской и Джизакской областях – датчики зафиксировали колебания интенсивностью не выше 2 баллов.Меньше недели назад узбекистанцы ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Кыргызстане. Сила подземных толчков в некоторых районах Узбекистана достигла четырех баллов.
https://uz.sputniknews.ru/20210916/pod-tashkentom-proizoshlo-zemletryasenie-20523756.html
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узбекистан, афганистан, землетрясение, мчс узбекистана, сейсмолог

Сейсмическая угроза из Афганистана достигла территории Узбекистана

13:41 05.10.2021 (обновлено: 13:42 05.10.2021)
812
CC0 / Pixabay / Brett_Hondow / Трещина на здании
Трещина на здании - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2021
CC0 / Pixabay / Brett_Hondow /
Значительнее всего ощутили на себе удар стихии жители Сухандарьинской области - сила подземных толчков в этом регионе достигала 4 баллов.
ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Узбекистанцы ощутили землетрясение, которое произошло в соседней республике. Меньше часа назад о происшествии написали в пресс-службе Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
По данным ведомства, подземные толчки произошли в Афганистане 5 октября в 12:59 по ташкентскому времени.

"Координаты землетрясения: 36,32 градусов северной широты; 66 градусов восточной долготы. Магнитуда М=6. Глубина 100 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 616 км в юго-западном направлении", говорится в сообщении на сайте ведомства.

Значительнее всего ощутили на себе удар стихии жители Сухандарьинской области - сила подземных толчков в этом регионе достигала 4 баллов. В Кашкадарьинской, Самаркандской, Бухарской областях – 3 балла, в Навоийской и Джизакской областях – датчики зафиксировали колебания интенсивностью не выше 2 баллов.
Цифровой сейсмограф, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2021
Происшествия
Под Ташкентом произошло землетрясение
16 сентября, 15:47
604
Меньше недели назад узбекистанцы ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Кыргызстане. Сила подземных толчков в некоторых районах Узбекистана достигла четырех баллов.
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