https://uz.sputniknews.ru/20211005/uzbekistan-prisoedinilsya-k-soglasheniyu-o-suxoputnyx-portax-oon-20777606.html

Узбекистан присоединился к соглашению о сухопутных портах ООН

Узбекистан присоединился к соглашению о сухопутных портах ООН

Документ разрабатывает принципы строительства международных логистических центров в АТР. 05.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-05T18:17+0500

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общество

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соглашение

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ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял решение присоединиться к межправительственному соглашению о сухопутных портах Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН), сообщает Telegram-канал правительства страны.Соглашение направлено на выработку руководящих принципов строительства и использования международных логистических центров (сухопутных портов) для упрощения и повышения эффективности товарных перевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Участие в этом соглашении позволит логистическим центрам Узбекистана получить признание и пройти регистрацию как наземные порты международного значения, отмечается в сообщении.Ответственным компетентным органом для реализации документа в Узбекистане назначено Министерство транспорта.

https://uz.sputniknews.ru/20210915/v-uzbekistane-sozdan-logisticheskiy-tsentr-dlya-pomoschi-afganistanu-20505786.html

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