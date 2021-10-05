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Узбекистан присоединился к соглашению о сухопутных портах ООН
Узбекистан присоединился к соглашению о сухопутных портах ООН
Документ разрабатывает принципы строительства международных логистических центров в АТР. 05.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-05T18:17+0500
2021-10-05T18:17+0500
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ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял решение присоединиться к межправительственному соглашению о сухопутных портах Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН), сообщает Telegram-канал правительства страны.Соглашение направлено на выработку руководящих принципов строительства и использования международных логистических центров (сухопутных портов) для упрощения и повышения эффективности товарных перевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Участие в этом соглашении позволит логистическим центрам Узбекистана получить признание и пройти регистрацию как наземные порты международного значения, отмечается в сообщении.Ответственным компетентным органом для реализации документа в Узбекистане назначено Министерство транспорта.
https://uz.sputniknews.ru/20210915/v-uzbekistane-sozdan-logisticheskiy-tsentr-dlya-pomoschi-afganistanu-20505786.html
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оон, узбекистан, соглашение

Узбекистан присоединился к соглашению о сухопутных портах ООН

18:17 05.10.2021
310
© Sputnik / Рамиз БахтияровТранспортно-логистический центр в Термезе
Транспортно-логистический центр в Термезе - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Документ разрабатывает принципы строительства международных логистических центров в АТР.
ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял решение присоединиться к межправительственному соглашению о сухопутных портах Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН), сообщает Telegram-канал правительства страны.
Соглашение направлено на выработку руководящих принципов строительства и использования международных логистических центров (сухопутных портов) для упрощения и повышения эффективности товарных перевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Участие в этом соглашении позволит логистическим центрам Узбекистана получить признание и пройти регистрацию как наземные порты международного значения, отмечается в сообщении.
Ответственным компетентным органом для реализации документа в Узбекистане назначено Министерство транспорта.
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15 сентября, 14:37
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