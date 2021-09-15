https://uz.sputniknews.ru/20210915/v-uzbekistane-sozdan-logisticheskiy-tsentr-dlya-pomoschi-afganistanu-20505786.html

В Узбекистане создан логистический центр для помощи Афганистану

В Узбекистане создан логистический центр для помощи Афганистану

ООН в рамках Всемирной продовольственной программы наращивает запасы товаров первой необходимости на складах в разных странах для помощи Афганистану. Связующим... 15.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-15T14:37+0500

2021-09-15T14:37+0500

2021-09-15T14:37+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

оон

афганистан

термез

гуманитарная помощь

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. ООН создала в Узбекистане логистический центр для оказания продовольственной помощи Афганистану, сообщается на сайте организации.Запасы товаров первой необходимости в связи с возросшими потребностями в продовольствии в данное время наращиваются на складах в Пакистане и Таджикистане. Однако главный логистический центр создан в узбекском Термезе.Накануне, по итогам конференции в Женеве, доноры пообещали выделить на нужды афганцев более миллиарда долларов, почти в два раза больше, чем запросили в ООН. Также стало известно, что движение “Талибан”* в письменной форме взяло на себя обязательства обеспечить условия для осуществления гуманитарных операций.В ООН теперь просят доноров предоставить обещанные средства как можно скорее, чтобы закупить для афганцев продовольствие, медицинские принадлежности и другие товары первой необходимости.Стоит отметить, что Узбекистан проводит и самостоятельные гуманитарные мероприятия. Так накануне в Афганистан было передано порядка 1,3 тысячи тонн груза, состоящего из продуктов питания, медикаментом и одежды.Груз был доставлен по железной дороге через мост "Термез-Хайратон" на узбекско-афганской границе. Представителям временного афганского правительства его передал спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматилла Иргашев.Месяц назад власть в Афганистане перешла в руки боевиков движения "Талибан"*. Началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому присутствию в Афганистане.Несколько дней назад боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.Узбекистан приветствовал создание временного правительства и выразил готовность к диалогу и взаимодействию с новыми государственными органами соседней страны.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

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https://uz.sputniknews.ru/20210915/tadjikistan-vyrazil-protest-ssha-iz-za-slov-baydena-pro-samolet-i-shassi-20497083.html

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