https://uz.sputniknews.ru/20211005/v-tashkente-chetyre-avtobusa-vremenno-izmenili-marshrut-20776213.html
В Ташкенте четыре автобуса временно изменили маршрут
В Ташкенте четыре автобуса временно изменили маршрут
Ограничение движения на Малой кольцевой дороге связано с проведением строительно-монтажных работ для запуска электропоездов по направлению... 05.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-05T17:15+0500
2021-10-05T17:15+0500
2021-10-05T17:19+0500
общество
автобус
пассажиры
тошшахартрансхизмат
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ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. В столице Узбекистана несколько пассажирских автобусов изменили свой привычный маршрут, сообщает пресс-служба "Тошшахартрансхизмат".По информации компании, временное ограничение движения на Малой кольцевой дороге связано с проведением строительно-монтажных работ для запуска электропоездов по направлению "Ташкент-Чирчик-Хожикент".Какие автобусы поменяли свой путь следованияРанее в "Тошшахартрансхизмат" обнародовали рейтинг самых заполненных автобусных маршрутов. Первое место в списке занял автобус № 131, на второй позиции расположился автобус № 24, а третью строчку занял автобус № 147.
https://uz.sputniknews.ru/20210930/novyy-avtobusnyy-marshrut-zapustyat-v-tashkente-do-parka-yangi-uzbekiston-20705849.html
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автобус, пассажиры, тошшахартрансхизмат
В Ташкенте четыре автобуса временно изменили маршрут
17:15 05.10.2021 (обновлено: 17:19 05.10.2021)
Ограничение движения на Малой кольцевой дороге связано с проведением строительно-монтажных работ для запуска электропоездов по направлению "Ташкент-Чирчик-Хожикент".
ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik.
В столице Узбекистана несколько пассажирских автобусов изменили свой привычный маршрут, сообщает
пресс-служба "Тошшахартрансхизмат".
По информации компании, временное ограничение движения на Малой кольцевой дороге связано с проведением строительно-монтажных работ для запуска электропоездов по направлению "Ташкент-Чирчик-Хожикент".
Какие автобусы поменяли свой путь следования
Автобусный маршрут № 58 проследует от проспекта Мустакиллик по улицам Аккурган, Катта Дархан до конечной остановки "Экскаваторный завод".
Автобусный маршрут № 88 направится от улицы Паркентская по проспекту Мустакиллик, улицам Аккурган и далее, продолжая свое движение по маршруту.
Автобусные маршруты № 89 и № 95 будут осуществлять движение в сторону города от улицы Паркентской по проспекту Мустакиллик, улицам Аккурган от пересечения улиц Аккурган - Катта Дархан с последующим поворотом в обратном направлении. Отмечается, что на обратном пути автобус не поменяет свое направление.
Ранее в "Тошшахартрансхизмат" обнародовали
рейтинг самых заполненных автобусных маршрутов. Первое место в списке занял автобус № 131, на второй позиции расположился автобус № 24, а третью строчку занял автобус № 147.