https://uz.sputniknews.ru/20211005/v-tashkente-chetyre-avtobusa-vremenno-izmenili-marshrut-20776213.html

В Ташкенте четыре автобуса временно изменили маршрут

В Ташкенте четыре автобуса временно изменили маршрут

Ограничение движения на Малой кольцевой дороге связано с проведением строительно-монтажных работ для запуска электропоездов по направлению... 05.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-05T17:15+0500

2021-10-05T17:15+0500

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общество

автобус

пассажиры

тошшахартрансхизмат

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ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. В столице Узбекистана несколько пассажирских автобусов изменили свой привычный маршрут, сообщает пресс-служба "Тошшахартрансхизмат".По информации компании, временное ограничение движения на Малой кольцевой дороге связано с проведением строительно-монтажных работ для запуска электропоездов по направлению "Ташкент-Чирчик-Хожикент".Какие автобусы поменяли свой путь следованияРанее в "Тошшахартрансхизмат" обнародовали рейтинг самых заполненных автобусных маршрутов. Первое место в списке занял автобус № 131, на второй позиции расположился автобус № 24, а третью строчку занял автобус № 147.

https://uz.sputniknews.ru/20210930/novyy-avtobusnyy-marshrut-zapustyat-v-tashkente-do-parka-yangi-uzbekiston-20705849.html

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автобус, пассажиры, тошшахартрансхизмат