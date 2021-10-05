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Узбекистан увеличил импорт бензина в 3,2 раза
Узбекистан увеличил импорт бензина в 3,2 раза
В то же время по состоянию на 1 сентября 2021 года в стране произведено 729,4 тысячи тонн бензина. 05.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-05T10:43+0500
2021-10-05T11:58+0500
экономика
производство
импорт
бензин
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В январе-августе 2021-го Узбекистан импортировал 281,6 млн литров бензина на сумму $100 миллионов, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.Согласно информации Госкомстата, импорт бензина увеличился в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что бензин в основном импортировался из России (139 млн литров), Туркменистана (121 млн литров), Казахстана (16 млн литров) и Ирака (3,6 млн литров). В то же время по состоянию на 1 сентября 2021 года в стране произведено 729,4 тысячи тонн бензина.Ранее в Узбекистане приступили к производству высокооктанового автомобильного бензина марки АИ-98 на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе. В настоящее время уже получен сертификат соответствия. По ожиданиям, в 2022 году первоначальная мощность выработки составит 50 тысяч тонн.
https://uz.sputniknews.ru/20210519/ferganskiy-neftepererabatyvayuschiy-zavod-nachal-vypusk-benzina-ai-95-18800733.html
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производство, импорт, бензин

Узбекистан увеличил импорт бензина в 3,2 раза

10:43 05.10.2021 (обновлено: 11:58 05.10.2021)
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© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБензин
Бензин - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
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В то же время по состоянию на 1 сентября 2021 года в стране произведено 729,4 тысячи тонн бензина.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В январе-августе 2021-го Узбекистан импортировал 281,6 млн литров бензина на сумму $100 миллионов, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.
Согласно информации Госкомстата, импорт бензина увеличился в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Отмечается, что бензин в основном импортировался из России (139 млн литров), Туркменистана (121 млн литров), Казахстана (16 млн литров) и Ирака (3,6 млн литров).
В то же время по состоянию на 1 сентября 2021 года в стране произведено 729,4 тысячи тонн бензина.
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Ранее в Узбекистане приступили к производству высокооктанового автомобильного бензина марки АИ-98 на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе. В настоящее время уже получен сертификат соответствия. По ожиданиям, в 2022 году первоначальная мощность выработки составит 50 тысяч тонн.
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