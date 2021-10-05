https://uz.sputniknews.ru/20211005/uzbekistan-uvelichil-import-benzina-v-32-raza-20766787.html

Узбекистан увеличил импорт бензина в 3,2 раза

Узбекистан увеличил импорт бензина в 3,2 раза

В то же время по состоянию на 1 сентября 2021 года в стране произведено 729,4 тысячи тонн бензина. 05.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-05T10:43+0500

2021-10-05T10:43+0500

2021-10-05T11:58+0500

экономика

производство

импорт

бензин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/05/20766104_0:60:3431:1989_1920x0_80_0_0_893f9d95f0bb149c875675ae8fd1de73.jpg

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В январе-августе 2021-го Узбекистан импортировал 281,6 млн литров бензина на сумму $100 миллионов, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.Согласно информации Госкомстата, импорт бензина увеличился в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что бензин в основном импортировался из России (139 млн литров), Туркменистана (121 млн литров), Казахстана (16 млн литров) и Ирака (3,6 млн литров). В то же время по состоянию на 1 сентября 2021 года в стране произведено 729,4 тысячи тонн бензина.Ранее в Узбекистане приступили к производству высокооктанового автомобильного бензина марки АИ-98 на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе. В настоящее время уже получен сертификат соответствия. По ожиданиям, в 2022 году первоначальная мощность выработки составит 50 тысяч тонн.

https://uz.sputniknews.ru/20210519/ferganskiy-neftepererabatyvayuschiy-zavod-nachal-vypusk-benzina-ai-95-18800733.html

https://uz.sputniknews.ru/20210630/tseny-na-benzin-na-birjevyx-torgax-vyrosli---prichiny-19476501.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

производство, импорт, бензин