https://uz.sputniknews.ru/20211006/nujdayuscheysya-molodeji-kompensiruyut-obuchenie-v-avtoshkole-20795801.html

Нуждающейся молодежи компенсируют обучение в автошколе

Нуждающейся молодежи компенсируют обучение в автошколе

Власти возместят взнос за службу в мобилизационном призывном резерве и стоимость обучения на курсах подготовки водителей. В последнем случае можно рассчитывать... 06.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-06T16:36+0500

2021-10-06T16:36+0500

2021-10-06T16:36+0500

общество

узбекистан

обучение

законодательство

минюст узбекистана

молодежь

правительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/760/39/7603979_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_dd9484bd2f5235ff641f52f65a49bae4.jpg

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Власти Узбекистана намерены компенсировать часть затрат нуждающихся в социальной защите молодых людей, сообщает Минюст.Это предусмотрено соответствующим постановлением, принятым правительством. Таким образом планируется поддержать молодежь, воспитывающуюся в домах “Мехрибонлик”, детских городках и семейных детских домах, а также тех, кто включен в “Молодежную тетрадь”.Как сообщается, власти возместят взнос за службу в мобилизационном призывном резерве и стоимость обучения на курсах подготовки водителей. В последнем случае можно рассчитывать на компенсацию в размере не превышающем четыре базовые расчетные величины (980 тыс сумов, или порядка 98 долларов).Также утвержден временный порядок компенсации расходов по обучению на курсах профессиональной переподготовки молодежи из “тетради”, поступающей на работу в частные организации. Вернуть здесь удастся половину затраченного.Установлен порядок возмещения части затрат и на обучение в негосударственных образовательных организациях по иностранным языкам и общеобразовательным предметам, а также на сдачу по ним экзаменов для получения национальных сертификатов. Этот пункт также касается людей, включенных в “Молодежную тетрадь”.

https://uz.sputniknews.ru/20210413/prezident-anonsiroval-novye-mery-podderjki-molodeji-18315772.html

https://uz.sputniknews.ru/20210715/novye-mery-podderjki-molodeji-ukaz-prezidenta-19687188.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, обучение, законодательство, минюст узбекистана, молодежь, правительство