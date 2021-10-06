https://uz.sputniknews.ru/20211006/nujdayuscheysya-molodeji-kompensiruyut-obuchenie-v-avtoshkole-20795801.html
Нуждающейся молодежи компенсируют обучение в автошколе
Нуждающейся молодежи компенсируют обучение в автошколе
Власти возместят взнос за службу в мобилизационном призывном резерве и стоимость обучения на курсах подготовки водителей. В последнем случае можно рассчитывать... 06.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-06T16:36+0500
2021-10-06T16:36+0500
2021-10-06T16:36+0500
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Власти Узбекистана намерены компенсировать часть затрат нуждающихся в социальной защите молодых людей, сообщает Минюст.Это предусмотрено соответствующим постановлением, принятым правительством. Таким образом планируется поддержать молодежь, воспитывающуюся в домах “Мехрибонлик”, детских городках и семейных детских домах, а также тех, кто включен в “Молодежную тетрадь”.Как сообщается, власти возместят взнос за службу в мобилизационном призывном резерве и стоимость обучения на курсах подготовки водителей. В последнем случае можно рассчитывать на компенсацию в размере не превышающем четыре базовые расчетные величины (980 тыс сумов, или порядка 98 долларов).Также утвержден временный порядок компенсации расходов по обучению на курсах профессиональной переподготовки молодежи из “тетради”, поступающей на работу в частные организации. Вернуть здесь удастся половину затраченного.Установлен порядок возмещения части затрат и на обучение в негосударственных образовательных организациях по иностранным языкам и общеобразовательным предметам, а также на сдачу по ним экзаменов для получения национальных сертификатов. Этот пункт также касается людей, включенных в “Молодежную тетрадь”.
https://uz.sputniknews.ru/20210413/prezident-anonsiroval-novye-mery-podderjki-molodeji-18315772.html
https://uz.sputniknews.ru/20210715/novye-mery-podderjki-molodeji-ukaz-prezidenta-19687188.html
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узбекистан, обучение, законодательство, минюст узбекистана, молодежь, правительство
Нуждающейся молодежи компенсируют обучение в автошколе
Власти возместят взнос за службу в мобилизационном призывном резерве и стоимость обучения на курсах подготовки водителей. В последнем случае можно рассчитывать на компенсацию в 100 долларов.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik.
Власти Узбекистана намерены компенсировать часть затрат нуждающихся в социальной защите молодых людей, сообщает
Минюст.
Это предусмотрено соответствующим постановлением, принятым правительством. Таким образом планируется поддержать молодежь, воспитывающуюся в домах “Мехрибонлик”, детских городках и семейных детских домах, а также тех, кто включен в “Молодежную тетрадь”.
Как сообщается, власти возместят взнос за службу в мобилизационном призывном резерве и стоимость обучения на курсах подготовки водителей. В последнем случае можно рассчитывать на компенсацию в размере не превышающем четыре базовые расчетные величины (980 тыс сумов, или порядка 98 долларов).
Также утвержден временный порядок компенсации расходов по обучению на курсах профессиональной переподготовки молодежи из “тетради”, поступающей на работу в частные организации. Вернуть здесь удастся половину затраченного.
Установлен порядок возмещения части затрат и на обучение в негосударственных образовательных организациях по иностранным языкам и общеобразовательным предметам, а также на сдачу по ним экзаменов для получения национальных сертификатов. Этот пункт также касается людей, включенных в “Молодежную тетрадь”.