https://uz.sputniknews.ru/20211006/uzbekistan-ne-dast-ssha-podobratsya-k-afganistanu-cherez-voennye-bazy-20784179.html

Узбекистан не даст США "подобраться" к Афганистану через военные базы

Узбекистан не даст США "подобраться" к Афганистану через военные базы

Ранее издание Politico сообщало, что Вашингтон начал переговоры с властями стран ЦА об использовании военных баз на их территории по размещению средств для... 06.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-06T10:33+0500

2021-10-06T10:33+0500

2021-10-06T10:33+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

сша

афганистан

военная база

садык сафаев

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Власти Узбекистана не ведут переговоров с США о предоставлении Вашингтону военных баз по размещению средств для операций в Афганистане.Об этом РИА Новости заявил первый заместитель председателя Сената РУз Садык Сафаев.Первый вице-спикер Сената отметил, что Узбекистан и не может вести таких переговоров, поскольку "законодательство этого не позволяет".Ранее издание Politico со ссылкой на американских сенаторов сообщало, что Вашингтон начал переговоры с властями стран Центральной Азии об использовании военных баз на их территории по размещению средств для операций в Афганистане.В Минобороны Узбекистана между тем заявляли, что законодательство страны в сфере обороны не допускает на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов.Эксперты, впрочем, убеждены, что за требованиями разместить военные объекты в Центральной Азии стоит попытка американцев создать "силовой кулак" против России и Китая.Такое мнение высказал, в частности, политолог Никита Мендкович. По его словам, Штаты пытаются втянуть страны ЦА в нечистую игру.

https://uz.sputniknews.ru/20210928/senatory-potrebovali-ot-baydena-obyasneniy-po-ispolzovaniyu-rossiyskix-baz-v-sredney-azii-20676534.html

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сша, афганистан, военная база, садык сафаев, радикальное движение "талибан"