https://uz.sputniknews.ru/20211006/uzbekistan-ne-dast-ssha-podobratsya-k-afganistanu-cherez-voennye-bazy-20784179.html
Узбекистан не даст США "подобраться" к Афганистану через военные базы
Узбекистан не даст США "подобраться" к Афганистану через военные базы
Ранее издание Politico сообщало, что Вашингтон начал переговоры с властями стран ЦА об использовании военных баз на их территории по размещению средств для... 06.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-06T10:33+0500
2021-10-06T10:33+0500
2021-10-06T10:33+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
сша
афганистан
военная база
садык сафаев
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Власти Узбекистана не ведут переговоров с США о предоставлении Вашингтону военных баз по размещению средств для операций в Афганистане.Об этом РИА Новости заявил первый заместитель председателя Сената РУз Садык Сафаев.Первый вице-спикер Сената отметил, что Узбекистан и не может вести таких переговоров, поскольку "законодательство этого не позволяет".Ранее издание Politico со ссылкой на американских сенаторов сообщало, что Вашингтон начал переговоры с властями стран Центральной Азии об использовании военных баз на их территории по размещению средств для операций в Афганистане.В Минобороны Узбекистана между тем заявляли, что законодательство страны в сфере обороны не допускает на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов.Эксперты, впрочем, убеждены, что за требованиями разместить военные объекты в Центральной Азии стоит попытка американцев создать "силовой кулак" против России и Китая.Такое мнение высказал, в частности, политолог Никита Мендкович. По его словам, Штаты пытаются втянуть страны ЦА в нечистую игру.
https://uz.sputniknews.ru/20210928/senatory-potrebovali-ot-baydena-obyasneniy-po-ispolzovaniyu-rossiyskix-baz-v-sredney-azii-20676534.html
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сша, афганистан, военная база, садык сафаев, радикальное движение "талибан"
Узбекистан не даст США "подобраться" к Афганистану через военные базы
Ранее издание Politico сообщало, что Вашингтон начал переговоры с властями стран ЦА об использовании военных баз на их территории по размещению средств для операций в Афганистане.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Власти Узбекистана не ведут переговоров с США о предоставлении Вашингтону военных баз по размещению средств для операций в Афганистане.
Об этом РИА Новости заявил первый заместитель председателя Сената РУз Садык Сафаев.
"Нет, не ведет таких переговоров", — сказал Сафаев в кулуарах международного форума в Ташкенте, отвечая на вопрос о возможности таких переговоров с участием узбекской стороны.
Первый вице-спикер Сената отметил, что Узбекистан и не может вести таких переговоров, поскольку "законодательство этого не позволяет".
Ранее издание Politico со ссылкой на американских сенаторов сообщало, что Вашингтон начал переговоры с властями стран Центральной Азии об использовании военных баз на их территории по размещению средств для операций в Афганистане.
В Минобороны Узбекистана между тем заявляли, что законодательство страны в сфере обороны не допускает на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов.
Эксперты, впрочем, убеждены, что за требованиями разместить военные объекты в Центральной Азии стоит попытка американцев создать "силовой кулак" против России и Китая.
Такое мнение высказал
, в частности, политолог Никита Мендкович. По его словам, Штаты пытаются втянуть страны ЦА в нечистую игру.