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Сенаторы потребовали от Байдена объяснений по использованию российских баз в Средней Азии
Сенаторы потребовали от Байдена объяснений по использованию российских баз в Средней Азии
Законодатели-республиканцы, курирующие международные отношения, выразили озабоченность переговорами Белого Дома о военном сотрудничестве с Россией. 28.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-28T12:31+0500
2021-09-28T12:31+0500
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ТАШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. Группа высокопоставленных сенаторов-республиканцев направила в администрацию президента Джо Байдена письмо-запрос с требованием объясниться по поводу планов использования российских военных баз в Средней Азии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу конгрессмена Джима Инхофа.Под обращением подписались члены комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол и Майк Роджерс, глава сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш и член комитета по вооруженным делам Джим Инхоф.Депутаты выразили обеспокоенность самим фактом ведения переговоров с Россией о военном сотрудничестве в борьбе с терроризмом и об использовании военных баз РФ. По мнению авторов письма, такое сотрудничество запрещено американским законодательством и не будет способствовать достижению целей США по борьбе с терроризмом. Эти переговоры не создадут пути к "стабильным и предсказуемым" отношениям с Россией, о стремлении к которым заявляет администрация Байдена.Письмо было вызвано публикацией в Wall Street Journal о том, что возможное использование баз обсуждалась на встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Однако Герасимов, по данным источника, никаких обещаний не давал.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что американским военным на территории ОДКБ рады не будут. Это же мнение высказал во время встречи с американским лидером и президент Владимир Путин.Напомним, США в прошлом использовали собственные базы в Узбекистане и Кыргызстане, но покинули их в 2005 и 2014 годах соответственно.
https://uz.sputniknews.ru/20210917/ekspert-pochemu-tsa-ne-nujny-voennye-bazy-zapada-i-afganskie-bejentsy--video-20529631.html
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сша, парламент

Сенаторы потребовали от Байдена объяснений по использованию российских баз в Средней Азии

12:31 28.09.2021
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© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
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Законодатели-республиканцы, курирующие международные отношения, выразили озабоченность переговорами Белого Дома о военном сотрудничестве с Россией.
ТАШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. Группа высокопоставленных сенаторов-республиканцев направила в администрацию президента Джо Байдена письмо-запрос с требованием объясниться по поводу планов использования российских военных баз в Средней Азии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу конгрессмена Джима Инхофа.
Под обращением подписались члены комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол и Майк Роджерс, глава сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш и член комитета по вооруженным делам Джим Инхоф.
Депутаты выразили обеспокоенность самим фактом ведения переговоров с Россией о военном сотрудничестве в борьбе с терроризмом и об использовании военных баз РФ. По мнению авторов письма, такое сотрудничество запрещено американским законодательством и не будет способствовать достижению целей США по борьбе с терроризмом. Эти переговоры не создадут пути к "стабильным и предсказуемым" отношениям с Россией, о стремлении к которым заявляет администрация Байдена.
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Письмо было вызвано публикацией в Wall Street Journal о том, что возможное использование баз обсуждалась на встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Однако Герасимов, по данным источника, никаких обещаний не давал.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что американским военным на территории ОДКБ рады не будут. Это же мнение высказал во время встречи с американским лидером и президент Владимир Путин.
Напомним, США в прошлом использовали собственные базы в Узбекистане и Кыргызстане, но покинули их в 2005 и 2014 годах соответственно.
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