https://uz.sputniknews.ru/20211006/v-minenergo-obyasnili-pochemu-tseny-na-benzin-rastut-20790664.html
В Минэнерго объяснили, почему цены на бензин растут
В Минэнерго объяснили, почему цены на бензин растут
Несмотря на то, что цена на бензин растет во всем мире, АО "Узбекнефтегаз" все же сдерживает цены на бензин марки Аи-80, как основной потребляемый продукт. 06.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-06T13:31+0500
2021-10-06T13:31+0500
2021-10-06T13:33+0500
общество
цены
повышение цен
министерство энергетики узбекистана
бензин
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В Минэнерго объяснили, каким образом формируются цены на бензин и кто отвечает за их динамику. С 2017 года, по решению президента и Кабмина, бензин реализуется через биржевые торги, соответственно цены на него формируются по рыночным принципам.Были подписаны документы, регламентирующие порядок формирования розничных цен на бензин. Это происходит при продаже его нефтеперерабатывающими заводами через аукционные торги:Таким образом, подчеркивают в ведомстве, сформирована здоровая конкурентная среда, налажена поставка качественной продукции по ценам, приемлемым для потребителей.Сейчас на заправках помимо отечественных нефтепродуктов представлено импортное топливо.Однако несмотря на то, что цена на бензин растет во всем мире, АО "Узбекнефтегаз" все же сдерживает цены на бензин марки Аи-80, как основной потребляемый продукт.Мировые цены на нефть, к слову выросли в среднем на 15-20%.В Минэнерго отметили, что основной объем бензина - марки Аи-91, Аи-92, Аи-95, производится из импортного сырья. То есть, на ценообразование отечественного бензина обязательным образом влияют изменения мировых котировок, которые формируются, исходя из рыночных условий.
https://uz.sputniknews.ru/20211005/v-uzbekistane-podorojal-benzin-20780089.html
https://uz.sputniknews.ru/20210630/tseny-na-benzin-na-birjevyx-torgax-vyrosli---prichiny-19476501.html
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цены, повышение цен, министерство энергетики узбекистана, бензин
В Минэнерго объяснили, почему цены на бензин растут
13:31 06.10.2021 (обновлено: 13:33 06.10.2021)
Несмотря на то, что цена на бензин растет во всем мире, АО "Узбекнефтегаз" все же сдерживает цены на бензин марки Аи-80, как основной потребляемый продукт.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik.
В Минэнерго объяснили
, каким образом формируются цены на бензин и кто отвечает за их динамику.
С 2017 года, по решению президента и Кабмина, бензин реализуется через биржевые торги, соответственно цены на него формируются по рыночным принципам.
Были подписаны документы, регламентирующие порядок формирования розничных цен на бензин. Это происходит при продаже его нефтеперерабатывающими заводами через аукционные торги:
с 15 ноября 2017 года через биржу реализуется бензин марки Аи-92, Аи-93, Аи-95 и Аи-98;
с 15 августа 2019 г. марки Аи-91;
с 1 мая 2020 г. марки Аи-80.
Таким образом, подчеркивают в ведомстве, сформирована здоровая конкурентная среда, налажена поставка качественной продукции по ценам, приемлемым для потребителей.
Сейчас на заправках помимо отечественных нефтепродуктов представлено импортное топливо.
Однако несмотря на то, что цена на бензин растет во всем мире, АО "Узбекнефтегаз" все же сдерживает цены на бензин марки Аи-80, как основной потребляемый продукт.
Мировые цены на нефть, к слову выросли в среднем на 15-20%.
В Минэнерго отметили, что основной объем бензина - марки Аи-91, Аи-92, Аи-95, производится из импортного сырья. То есть, на ценообразование отечественного бензина обязательным образом влияют изменения мировых котировок, которые формируются, исходя из рыночных условий.