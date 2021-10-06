https://uz.sputniknews.ru/20211006/v-uzbekistane-zavershena-modernizatsiya-syrdarinskoy-tes-20799506.html
В Узбекистане завершена модернизация Сырдарьинской ТЭС
В Узбекистане завершена модернизация Сырдарьинской ТЭС
Крупный инвестиционный проект стоимостью 146 млн долларов реализован совместно с российской компанией “Силовые машины”. За счет экономии топливных ресурсов... 06.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-06T19:46+0500
2021-10-06T19:46+0500
2021-10-06T19:46+0500
экономика
узбекистан
модернизация
сырдарьинская тэс
энергетика
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В Узбекистане завершился трехлетний процесс модернизации Сырдарьинской теплоэлектростанции подключением 9-го энергоблока к единой энергосистеме страны, сообщается на сайте АО “Тепловые электрические станции”.Этот крупный инвестиционный проект стоимостью 146 млн долларов реализован совместно с российской компанией “Силовые машины” в соответствии с распоряжением президента Узбекистан от 29 декабря 2017 года.В рамках проекта на станции осуществлена модернизация 3-4 энергоблоков в 2019 году, 5-6 в 2020 году и 9-10 в 2021 году.По словам генерального директора станции Баходира Нурдинова, в результате проведенных работ мощность каждого энергоблока доведена с 300 МВт до 325 МВт, а условный расход топлива на 1 кВт/ч снижен на 40 граммов.В пресс-службе пояснили, что за счет экономии топливных ресурсов, появится возможность дополнительных поставок природного газа населению, объектам социальной сферы и отраслям экономики.В начале сентября в российской компании “Силовые машины” сообщали о досрочном окончании модернизации очередного энергоблока. Работы включали в себя комплексное усовершенствование турбинного, генераторного, котельного и вспомогательного оборудования, внедрение автоматических систем управления технологическими процессами, реконструкцию системы автоматического регулирования, а также полный комплекс строительно-монтажных, пуско-наладочных и шеф-монтажных работ.
https://uz.sputniknews.ru/20200207/Ekonomichnost-i-mosch-modernizatsiya-Syrdarinskoy-TES-13414386.html
https://uz.sputniknews.ru/20210605/avariya-na-talimardjanskoy-tes--chto-proizoshlo-19108392.html
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узбекистан, модернизация, сырдарьинская тэс, энергетика
В Узбекистане завершена модернизация Сырдарьинской ТЭС
Крупный инвестиционный проект стоимостью 146 млн долларов реализован совместно с российской компанией “Силовые машины”. За счет экономии топливных ресурсов, появится возможность дополнительных поставок природного газа населению.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik.
В Узбекистане завершился трехлетний процесс модернизации Сырдарьинской теплоэлектростанции подключением 9-го энергоблока к единой энергосистеме страны, сообщается
на сайте АО “Тепловые электрические станции”.
Этот крупный инвестиционный проект стоимостью 146 млн долларов реализован совместно с российской компанией “Силовые машины” в соответствии с распоряжением президента Узбекистан от 29 декабря 2017 года.
В рамках проекта на станции осуществлена модернизация 3-4 энергоблоков в 2019 году, 5-6 в 2020 году и 9-10 в 2021 году.
По словам генерального директора станции Баходира Нурдинова, в результате проведенных работ мощность каждого энергоблока доведена с 300 МВт до 325 МВт, а условный расход топлива на 1 кВт/ч снижен на 40 граммов.
“В результате этого по завершении трехэтапной модернизации будет достигнута экономия 270 миллионов кубометров природного газа в год. Предусматривается, что срок службы модернизированных энергоблоков будет увеличен как минимум еще на двадцать лет”, — говорит Нурдинов.
В пресс-службе пояснили, что за счет экономии топливных ресурсов, появится возможность дополнительных поставок природного газа населению, объектам социальной сферы и отраслям экономики.
В начале сентября в российской компании “Силовые машины” сообщали
о досрочном окончании модернизации очередного энергоблока.
Работы включали в себя комплексное усовершенствование турбинного, генераторного, котельного и вспомогательного оборудования, внедрение автоматических систем управления технологическими процессами, реконструкцию системы автоматического регулирования, а также полный комплекс строительно-монтажных, пуско-наладочных и шеф-монтажных работ.