https://uz.sputniknews.ru/20211007/afganistan-prodast-imuschestvo-beglyx-chinovnikov-i-pogasit-dolgi-za-elektroenergiyu-20807542.html

Афганистан продаст имущество беглых чиновников и погасит долги за электроэнергию

Афганистан продаст имущество беглых чиновников и погасит долги за электроэнергию

Инициативу госкорпорации должен одобрить кабмин. После этого можно будет начать продавать недвижимость чиновников и влиятельных политиков. 07.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-07T11:28+0500

2021-10-07T11:28+0500

2021-10-07T11:28+0500

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электроэнергия

долги

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Чтобы погасить долги перед соседними странами за электроэнергию, в Афганистане предлагают продать недвижимость бежавших за границу чиновников, которые не платили счета за электричество, передает РИА Новости, ссылаясь на данные телеканала Tolo News.Как заявил и.о. главы государственной энергетической корпорации Афганистана Сафиулла Ахмадзай, республика задолжала за электроэнергию зарубежным экспортерам 62 млн долларов. А доходы самой структуры после падения прежнего режима снизились на 70%. Инициативу госкорпорации должен одобрить кабмин. После этого можно будет начать продавать недвижимость чиновников и влиятельных политиков, поскольку некоторые из них не платили за электричество годами.По предварительным подсчетам, полученной от продажи недвижимости суммы может хватить на покупку электроэнергии в рассрочку.Ранее СМИ сообщали, что подача электроэнергии в Кабул может прекратиться к зиме из-за долгов, которые составляют примерно 90 млн долларов. Движение "Талибан"* не может пока оплатить поставки электроэнергии из стран Центральной Азии.Ранее в Минэнерго Узбекистана заявили, что несмотря на политический кризис в Афганистане и временные финансовые трудности, Узбекистан продолжает поставлять электроэнергию в эту страну в соответствии со своими обязательствами.Захват талибами власти в АфганистанеВ августе члены "Талибана"* захватили власть в Афганистане, Ашраф Гани бежал из Кабула. Боевики провозгласили создание исламского эмирата. Сформировано временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210824/kak-situatsiya-v-afganistane-skazalas-na-postavkax-uzbekskogo-elektrichestva-20212595.html

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